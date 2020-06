Orgije, tučnjave i problemi sa zakonom dio su njihova života

Dio starleti kasnije pobjegne iz tog svijeta, dio jednostavno prestane biti zanimljiv jer dođe nova silikonskija verzija, a dio, jako mali, nastavi zarađivati...

<p>I dok je “pokret” starletizma u Hrvatskoj zadnjih desetak godina u padu, u susjednoj Srbiji je doživio potpuni procvat.</p><p>Suludi reality formati koji se od 0 do 24 emitiraju na regionalnim televizijama postali su pravo “mrijestilište” starleta i raznih polupoznatih pjevača, nogometaša... Koji su put do slave odlučili pronaći na ovaj način. Jer tako je najlakše, a što se luđe ponašaju, to im cijena honorare raste, pa se ulaže u silikone i ostala pomagala ka cilju, a on je, naravno, što više love.</p><p>Neke od dama iz “leksikona regionalnih starleta” zarađuju i kao pjevačice, dok neke samo tvrde da su pjevačice. Dio njih je uhićivan zbog prostitucije, većina njih takve stvari, kad ih pitate, “oštro osuđuje”, a ima i onih koje javno reklamiraju svoj cjenik. Problemi s policijom općenito im nisu strani, kao ni opijati. A to im opet podiže cijenu na tržištu.</p><p>A narod gleda. I osuđuje. I očito razgovara o tome. I onda opet iduće godine evo nam nove sezone nekih “Parova” ili “Zadruge”, evo novih 40 “natjecatelja” koji se jedva čekaju poseksati ili potući pred milijunima (čudni su dani kad ne reagira osiguranje). I tako godinama u krug. Dio tih dama kasnije pobjegne iz tog svijeta, dio jednostavno prestane biti zanimljiv jer dođe nova silikonskija verzija, a dio, jako mali, nastavi zarađivati...</p><h3><u><strong>A</strong></u>nđela Veštica</h3><p>Bivša pornozvijezda je jedna od traženijih na tržištu srpskih reality emisija. Slikala se za Playboy, ulazila i izlazila iz emisija, a pokušava se ostvariti i kao pjevačica. Kažu da puno bolje pleše nego što pjeva, što je i logično jer je prije ‘slave’ radila kao go-go plesačica. Velika strast su joj tetovaže, kojih ima 20-ak, a rado ih svakodnevno dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Zovu je i srpska Kim Kardashian, a otvoreno je pričala o brojnim operacijama koje je napravila.</p><h3><u><strong>B</strong></u>ubamara Dara </h3><p>Svako malo kod ove gospođe zanimljivog imena iskrsne neki seks-skandal. ‘Curile’ su više puta gola fotke, a kad ne bi ‘iscurile’, Dara bi ih sama objavila. Tako je prošle godine ‘slučajno’ na Instagramu objavila video u kojem pokušava oralno zadovoljiti plastični dildo. Voli se svađati s ostalim cajkama na estradi, a rodno ime joj je - <strong>Radojka Kvesić.</strong></p><h3><u><strong>C</strong></u>eca Jovanović</h3><p>Rekli smo vam da se neki života starlete zasite i pobjegnu od njega, e pa jedna od tih je Ceca Jovanović. Nakon sudjelovanja u realityjima ušla je svađu s obitelji, ona se odrekla njih, oni nje... I shvatila je da to ne želi u životu. Otišla je u starletovsku penziju te je danas sretna kao majka.</p><h3><u><strong>D</strong></u>iskrecija Maca</h3><p>Pravog imena Senada Nurkić, ova dama nikad nije skrivala da se bavi prostitucijom. Pokušala se ostvariti kao pjevačica, ali...</p><p>- Kad sam shvatila da se kod nas u pjevačkom poslu sve vrti oko seksa, ostavila sam se mikrofona i počela naplaćivati usluge seksa. Vikend je 500, a grupnjaci idu za 1000 eura - rekla je Maca.</p><h3><u><strong>E</strong></u>ma Lapin </h3><p>Emilija Veljković, poznatija kao Ema Lapin, prije četiri godine sanjala je o glazbenoj karijeri, ali ju je život odveo na drugu stranu. Zakona. I umjesto da novinske stupce puni ljetnim hitovima, Ema je jedno vrijeme bila glavna zvijezda crne kronike s obzirom na to da je strpana u zatvor nakon što je ‘pala’ s većom količinom droge.</p><h3><u><strong>F</strong></u>errari Atina</h3><p>Kad niste sigurni koji vam je od tri ‘nadimka’ najdraži, onda se, kao što je to napravila Kristina Marković, nazovete Ferari Tigrica Atina. Ova gospodična ‘proslavila’ se tučnjavama u srpskim realityjima, lažima da je u vezi s bogatim nasljednicima, slanjem neprimjerenih poruka nogometašima (bacila je oko na<strong> Edina Džeku</strong>), a tek joj je 27 godina! Kao svojeg idola ističe <strong>Jelenu Karleušu</strong>.</p><h3><u><strong>G</strong></u>oga Aleksić</h3><p>Godinama je žarila i palila noćnim klubovima, a javnosti je postala poznata nakon najskandaloznijeg seksa u realityju. Bez srama je pričala kako je u ljubavnom odnosu s oženjenim vaterpolistom Nikolom Rađenom.</p><p>- Bolje da spavam s dobrim frajerima, nego da se seksam sa starcima. Nikola je top frajer i odličan je u krevetu - s ponosom je pričala.</p><h3><u><strong>H</strong></u>ećo Zerina</h3><p>Bosanskohercegovačka starleta ostala je upamćena kao djevojka s najvećim brojem živčanih slomova u realityju. U trenutku rastrojstva uzela je škare i obrijala glavu, što je pokrenulo i brojne akcije reality fanova koji su smatrali da djevojka treba izaći na slobodu s obzirom na loše psihičko stanje.</p><h3><u><strong>I</strong></u>va Grgurić</h3><p>Hrvatica koja je ove godine jedan od favorita u ‘Zadruzi’ ne može se pohvaliti blistavom prošlošću. Osim što je priznala kako je dvije godine provela s čovjekom koji joj može biti djed, Iva je bez stida pričala kako je u emotivan odnos ušla da prehrani obitelj. Nakon starijeg gospodina, starleta je ljubila kontroverznog biznismena <strong>Marinka Zovka.</strong></p><h3><u><strong>J</strong></u>elena Krunić </h3><p>Go-go plesačica koja je pozornost privukla sudjelovanjem u srpskim reality emisijama. Za sebe kaže, ma tko bi rekao, da obožava tetovaže i piercinge. Prema pisanju srpskih medija, Jelena je pravi poliglot i priča četiri jezika.</p><h3><u><strong>L</strong></u>una Djogani</h3><p>Njezini roditelji su srpski estradnjaci Anabela Atijas i Gagi Đogani, pa je i Luna krenula tim stopama. Bavila se dizajnom, modom, ali kasnije je shvatila da je put do slave najbrži kroz sudjelovanje u reality emisijama. Pobjednica je ‘Zadruge’ te, prema pisanju srpskih medija, jedna od ‘najskupljih’ natjecateljica za ‘najam’. Njezin angažman po sezoni kreće se u stotinama tisuća kuna. Kad nije u nekom realityju, onda se bavi i pjevanjem.</p><h3><u><strong>K</strong></u>orać Ana</h3><p>Kad je 2018. pokušala ući u Crnu Goru, njihova policija ju je deportirala zbog povezanosti s beogradskim podzemljem. Često se u javnosti pojavljivala sa Sorajom, a kao i Sorajica, i ona je na sebi, više-manje, sve promijenila. Priznala je da je napravila više estetskih zahvata. Za sebe kaže da joj treba snažni muškarac, a ne netko tko joj dosađuje po cijeli dan.</p><h3><u><strong>M</strong></u>eduza Sandra</h3><p>Kao mala imala je samo jedan san - da postane najpoznatija starleta Zrenjanina. I u tome je uspjela. Ova gospodična čudnog imena, ma tko bi rekao, ‘slavu’ je pronašla sudjelovanjem u realityjima, u kojima je sebe promovirala kao ‘starletu bez silikona’. Kaže za sebe da ima muški mozak, probala bi seks sa ženom, ali takve stvari je ne privlače. Nakon što je pokorila Zrenjanin, nebo je granica...</p><h3><u><strong>N</strong></u>ataša Šavija</h3><p>Iako je karijeru započela seksom u ‘Parovima’, Nataša se danas predstavlja kao modna kreatorica. Prije nekoliko godina srpski mediji pisali su kako se njezine fotografije nalaze u albumu najpoznatijeg svodnika u Srbiji, a šuškalo se i kako je bila omiljena među političarima.</p><p>- Snimala sam seks sa svim muškarcima s kojima sam bila - s ponosom je pričala Nataša prije nego što je postala poštena krojačica.</p><h3><u><strong>O</strong></u>ro Mimi</h3><p>Kad su je pitali koja je najveća ptica na svijetu, rekla je ‘Oro’ i eto nadimka. Ispitivana je zbog prostitucije, hvalila se kako ne zna gdje se nalazi Kip slobode, koliko je 6 puta 9... Ponosna starleta.</p><h3><u><strong>P</strong></u>rlja Nina</h3><p>Starleta je ‘trenutak slave’ doživjela kad je 2016. uhićena jer je u donjem vešu skrivala 100 grama kokaina. Nakon isteka kazne, a gdje će drugo, otišla je u reality ‘Parovi’. Tvrdi da joj je baka bila ljubavnica Josipa Broza Tita i da joj je darovao kuću u Beogradu.</p><h3><u><strong>R</strong></u>užica Veljković</h3><p>Ova djevojka je započela svoju karijeru kao članica grupe Models, ali se ipak bolje snašla u ulozi reality zvijezde. U ‘Parovima’ je čak osvojila i prvo mjesto, a ostala je upamćena kao djevojka koja je ljubila fatalnu Tijanu Ajfon. Djevojke su navodno bile u vezi četiri mjeseca, a prekinule su zbog poznatog srpskog sportaša. Mimi Oro optužila je Ružicu da se bavi ‘najstarijim zanatom’, a navodno za to ima i dokaze.</p><p>- Pa ti si se seksala u Moskvi. Tamo su te Arapi je*ali - vikala je Mimi.</p><h3><u><strong>S</strong></u>tanija Dobrojević </h3><p>Ovu atraktivnu crnku često nazivaju i prvom starletom Srbije. Na društvenim mrežama ima više od milijun pretplatnika, a slikala se za naslovne stranice brojnih časopisa za muškarce. Prije nekoliko godina pokojni Hugh Hefner, pišu srpski mediji, ponudio joj je 200.000 kuna da sudjeluje u njegovu realityju, ali djevojka iz Rume je odbila velikodušnu ponudu. Najveća suparnica joj je kolegica Soraja Vučelić, s kojom se našla i na sudu. Crnogorka je pričala kako je Stanija jednog muškarca oralno zadovoljavala u toaletu, a zbog klevete je navodno morala platiti odštetu u iznosu od 15.000 kuna.</p><h3><u><strong>T</strong></u>ijana Ajfon </h3><p>Najaktualnija starleta Tijana Maksimović trenutačno se nalazi u pritvoru zbog sumnje da je podvodila nekoliko djevojaka i organizirala kokainske orgije. Godinama je povezuju sa ‘žestokim’ momcima s debelim dosjeom i djevojkama sumnjivog morala. Jednom prilikom otkrila je kako joj je lakše imati seks nego organizirati ‘djevojke za zabavu’. Prije nego što je postala poznata, Tijana je radila u solariju, ali je brzo dobila ‘nogu’. Nakon radnog vremena Tijana je imala seksualne odnose na radnome mjestu, a već tad su krenula šuškanja da naplaćuje svoje usluge.</p><h3><u><strong>U</strong></u>na Grujić</h3><p>Riječ je o jednoj od rijetkih starleta koja se nikad nije okušala u nekom realityju. Baš poput svjetskih zvijezda, i Una iza sebe ima pornosnimku, a javnosti je postala poznata nakon što je gola pozirala za magazin Playboy. Novac je zarađivala kao plesačica u čaši, a mediji su je povezivali s brojnim muškarcima s javne scene. Na estradnom nebu nije na glasu starlete koja drži jezik za zubima s obzirom na to da je pričala kako joj je pjevač Aca Lukas slao provokativne poruke. Dok je bio u braku, naravno.</p><h3><u><strong>V</strong></u>učelić Soraja </h3><p>Majka svih starleta, Soraja Vučelić. Proslavila se nakon što je sudjelovala u regionalnom ‘Big Brotheru’ 2011., a u proteklih deset godina Crnogorka iza sebe ima brojne skandale. Povezivali su je s nogometašima, političarima, poduzetnicima... Prošle godine našla se i na popisu sigurnosno interesantnih osoba koje nisu dobrodošle, tj. ne mogu prijeći granicu i ući u Srbiju. Navodno je i raskrinkala lanac elitne prostitucije kako bi izgradila dobar odnos s policijom. Danas se sve manje pojavljuje u medijima, a šuška se kako je zaručena s misterioznim milijunašem.</p><h3><u><strong>Z</strong></u>orica Dukuć</h3><p>Ova djevojka je pobjednica prve sezone ‘Parova’. Javnosti je postala zanimljiva i zbog veze s Nenadom Marinkovićem Gastozzom, ali i svakodnevnih skandala koje je priređivala u realityju. Ne postoji osoba s kojom Zorica nije zaratila, a jednom prilikom je završila i na hitnoj. Naime, go-go plesačica Jelena Krunić pretukla ju je nakon što je Dukićka pričala kako se Jelena bavi prostitucijom. Nakon brojnih skandala Zorica se povukla iz javnog živata, a seks pred kamerama zamijenila je mirnim životom i poštenim radom.</p>