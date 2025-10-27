Ovo je nastup koji je podijelio žiri u Supertalentu! Martina je dala X Nadji, Bilman je branio

U petoj audicijskoj epizodi Supertalenta je zlatni gumb odnio Filipinac Nicolas Ypil koji je otpjevao 'Lutku' grupe SARS i ganuo žiri, a posebno Martinu Tomčić koji je i stisnula gumb. Maja Šuput je dodala kako je to bio 'jedan od najboljih nastupa ikad'. Međutim, jedan je nastup podijelio žiri.

- Volim sve što je vatreno - rekla je content kreatorica Nadja Džanan prije audicije, a upravo takav bio je i njezin nastup, koji je izazvao podijeljene reakcije žirija.

Martina je prva pritisnula "X".

Njezin nastup je komentirala i Maja Šuput koja je rekla: "Ja mislim da si po ono po što si došla, to si upravo i dobila – apsolutno abnormalno puno pažnje, pogleda od ljudi kojima se ti zapravo i obraćaš svojim plesom. I meni je to super! Nije to emisija za ovaj ples, ja nisam konzervativna, ja bih tebe došla gledati u neki klub gdje ovaj ples i pripada, ali ovdje nije to mjesto dok tu ljudi dolaze s ozbiljnim koreografijama''

Fabijan Pavao Medvešek joj je kratko poručio da smatra kako se Nadja bavi poslom koji ju veseli što je dobro. No, Martina je bila oštrija.

- Toliko si lijepa. Nažalost, plesati ne znaš, tako da te nije lijepo gledati kao samoprozvanu plesačicu, jer ples je ipak umjetnost i vještina koja nadilazi pokušaj pokreta koji si ti izvela. To ne znači da nisi talentirana – da se doista posvetiš plesu. Meni je samo istinski žao da ovakvu ljepotu i ovakvu posebnost prosipaš za ovako jeftine pare - rekla je.

Nadja se nije složila s kritikama.

- Nije istina da ne znam plesati. Možda sam bila malo nervozna, ali ne slažem se s mišljenjem da ne znam plesati - rekla je, na što joj je Martina uzvratila da večeras 'to nije pokazala'.

Riječ je preuzeo i Davor Bilman koji je stao u obranu Nadje koji je rekao da smatra da ona zna plesati i da je to pokazala.

- Ono protiv čega se uvijek borim ovdje je licemjerje koje dozvoljava da goli muškarci mogu plesati bilo kakav ples i da se tome divimo i slinimo, a ako to napravi žena – onda nema plesnu tehniku. Protiv toga ću se uvijek boriti. Ti znaš plesati. Možeš imati bolje pozicije, može netko plesati bolje od tebe, ali većina muškaraca voli i želi te gledati, a većina žena je ljubomorna kad plešeš. To treba reći i priznati. Ja sam uživao gledajući tvoj nastup - zaključio je Bilman te dodao na Nadjina dodatna objašnjenja.

- Plesači nemaju potrebe riječima objašnjavati što su radili.

Martina se odmah nadovezala: ''Tako da nisi plesačica – sad si to upravo rekao. Pravi plesač nema potrebu argumentirati svoj ples''.

Davor joj je mirno uzvratio: ''Ali tebe je baš to dotaknulo, imaš potrebu''.

Rasprava se nastavila te je Martina pitala Bilmana je li ikada 'jednom golom muškarcu rekla da je fenomenalan u plesnoj tehnici'. Na to joj je Davor odgovorio: ''Da, i slinila si nad njim''.

POGLEDAJTE NASTUP:

Martina je odmahnula: ''Ovakvo mrduljenje sigurno nisam nazvala plesom''.

Na što je Davor zaključio: ''Ja se ne petljam u pjevanje, ali ako ja kažem da ona za mene pleše – ja to imam pravo reći''.

Na kraju, Nadja je dobila prolaz od Bilmana i Medvešeka, dok su joj Maja i Martina rekle “NE”, čime nije prošla u sljedeći krug natjecanja.