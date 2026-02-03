Top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan

Netflix i ovog tjedna donosi raznoliku ponudu serija koji su osvojili hrvatsku publiku. Provjerite jeste li već pogledali sve hit naslove ili je vrijeme za novi binge! Ovo je top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj za tjedan koji počinje 2. veljače 2026.

1. Bridgerton, IMDB: 7.4/10, Rotten Tomatoes: 82%

Bogatsvo, požuda i izdaja u doba engleske regencije kroz oči moćne obitelji Bridgerton. Serija je postala globalni fenomen zahvaljujući intrigama, ljubavnim zapletima i raskošnoj produkciji. (SAD, 2020., Romantična drama)

Foto: Netflix

2. HIS & HERS, IMDB: 7.2/10

Anna, povučena bivša voditeljica vijesti, opsjednuta je slučajem ubojstva u svom rodnom gradu, dok je detektiv Jack Harper sumnjiči za umiješanost. (SAD, 2026., Krimi drama)

3. Finding Her Edge, IMDB: 5.7/10

Bivša klizačica vraća se na led s novim partnerom, ali i dalje osjeća nešto prema svojoj prvoj ljubavi. (SAD, 2026., Drama o klizanju)

Foto: IMDb/screenshot

4. Agatha Christie's Seven Dials, IMDB: 6.2/10

1925. godina, Engleska. Na raskošnom tulumu dolazi do ubojstva, a neobična Lady Eileen 'Bundle' Brent mora razotkriti zločin koji će joj promijeniti život. (UK, 2026., Krimi misterij)

5. Skyscraper Live, IMDB: 8.1/10

Alex Honnold, legenda slobodnog penjanja, bez užeta pokušava osvojiti jedan od najviših nebodera u Tajpeiju – sve uživo! (SAD, 2026., Dokumentarac, Penjanje)

6. Take That, IMDB: 8.3/10

Dokumentarna serija o legendarnom britanskom boy bandu koji je više od 30 godina hit za hitom osvajao top ljestvice. (UK, 2026., Dokumentarni, Glazba)

7. Run Away, IMDB: 7.0/10

Simonov savršeni život se raspada kad mu najstarija kći pobjegne od kuće. Kad je pronađe, ima priliku vratiti obitelj na okupu. (UK, 2026., Drama, Krimi)

Foto: imdb/screenshot

8. Free Bert, IMDB: 5.8/10

Neuredni tata i njegova obitelj pokušavaju se uklopiti među elitu u novoj školi, što dovodi do niza komičnih situacija. (SAD, 2026., Komedija)

9. Stranger Things, IMDB: 8.6/10, Rotten Tomatoes: 92%

Nestanak dječaka otkriva mračne tajne malog grada, tajne eksperimente i nadnaravne sile. Kultna serija s Winonom Ryder i Millie Bobby Brown. (SAD, 2016., Triler, SF)

Foto: Netflix

10. Alpha Males, IMDB: 7.7/10

Četvorica prijatelja pokušavaju se snaći u svijetu snažnih žena, svatko na svoj nespretan način. (SAD, 2022., Komedija)

Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski maraton ili bingeanje serija, ova lista je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit s popisa?