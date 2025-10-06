Obavijesti

EKSKLUZIVNO: IVAN KEPČIJA

Bivši sportski direktor Hajduka za 24sata: Što nisam ostvario s bijelima, jesam u Bačkoj Topoli

Piše Hrvoje Tironi,
Bivši sportski direktor Hajduka za 24sata: Što nisam ostvario s bijelima, jesam u Bačkoj Topoli
Split: Sportski direktor Hajduka, Ivan Kepčija, održao konferenciju za medije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Sportski direktor srpskog prvoligaša TSC-a iz Bačke Topole priča o nogometnom putu, razdoblju u Hajduku, ali i o europskim iskustvima iz Legije, Hiberniana...

Nisam mogao odbiti priliku da postanem sportski direktor Hajduka. Taj me posao potvrdio kao sportskog direktora jer sam tu ulogu već imao u varšavskoj Legiji, ali bila je to vrlo zahtjevna situacija u koju sam se svjesno upustio. Odmah smo znali da u klubu nema novca, pa da ni iz čega moramo nešto izmisliti i stvoriti konkurentnu momčad, kaže nam Ivan Kepčija (43).

Sportski direktor srpskog prvoligaša TSC-a iz Bačke Topole jedan je od rijetkih domaćih stručnjaka koji su se dokazali i na inozemnoj sceni. Kepčija je bio sportski direktor Legije i Hajduka, savjetnik u Sarajevu i Honvedu, šef skauta i zadužen za razvoj Akademije škotskog Hiberniana, a više od tri godine radi uspješan posao u TSC-u.

- Počeo sam kao trener volonter, bio pomoćnik U-9 momčadi Jadrana iz Poreča. Iz te su generacije poslije uspjeli Simon Sluga i Mato Miloš. Studirao sam ekonomiju u Zagrebu, a vrlo mi je nedostajao nogomet. Želio sam se što više educirati, a jako me zanimala sportska psihologija. Na kraju sam dobio stipendiju i otišao studirati u SAD. Tamo sam završio psihologiju, upisao magisterij iz sportskih znanosti s fokusom na sportsku psihologiju - navodi Kepčija pa nastavlja:

- U sjevernoj Kaliforniji upoznao sam tri direktora Ajaxa, ljude iz Benfice i Fiorentine, učio sam na svim stranama svijeta. Trenirao sam mlađe kategorije pet godina, ostvario suradnju s Dinamom, bio kod Boca Juniorsa, Estudiantesa iz La Plate, kod Juana Sebastiana Verona, išao na konferencije u Japan, predstavljao neka istraživanja u Gentu, sakupljao kontakte diljem svijeta. Počeo sam raditi u Dinamu, bio i u U-19 reprezentaciji pomoćnik Ferdi Milinu.

Split: Sportski direktor Hajduka, Ivan Kepčija, održao konferenciju za medije
Split: Sportski direktor Hajduka, Ivan Kepčija, održao konferenciju za medije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

A onda je krenulo...

- Dugo sam vagao jesam li tip za trenera ili sportskog menadžera, nekoga tko upravlja drugim ljudima u nekom sustavu. Tako mi se jednog dana javila Legia, s kojom sam bio već u kontaktu, i tamo sam postao sportski direktor. To mi je bilo prvo seniorsko iskustvo, ali sam vidio da se tu mogu snaći, da imam razvijene kapacitete, da se mogu time baviti. I tu sam osjetio kako je to kad te navijači prepoznaju na ulici.

Onda je stigao poziv Hajduka.

- U Splitu sam dobio priliku razviti sjajne odnose s odličnim ljudima, Marijem Stanićem, Marinom Brbićem, Igorom Tudorom... I kad je bilo najteže, mi se nismo raspali nego ostali zajedno do kraja. U profesionalnom smislu smo se cijenili, u ljudskom stvarali bratske odnose. U Hajduku sam bio dulje od godine dana, kad je došlo do promjena u klubu, više se nisam vidio tamo i dao sam otkaz.

Tad je stiglo vrijeme pandemije korona virusa.

- Tad sam počeo raditi za škotski Hibernian, a nikad nisam ni došao u Škotsku! Pomagao sam u razvoju Akademije, ali u Škotskoj biste nakon dolaska u zemlju morali prvo biti u karanteni 15 dana, bez obzira jeste li cijepljeni ili ne. Prvi put sam osjetio rad na daljinu. Bio sam i savjetnik u Sarajevu, a onda je došla ponuda TSC-a.

I tu je ostvario sjajan rezultat.

- Da mi je netko rekao kako s Legijom i Hajdukom neću doći do grupne faze u Europi, a da ću onda to dvaput uspjeti s TSC-om, ne bih mu vjerovao. Ali ovdje je sve posloženo, imam sjajne odnose s predsjednikom kluba, ove sezone prodali smo igrače za 5,5 milijuna eura, što je za nas velik uspjeh - završio je Kepčija.

