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SOLDIĆ UOČI DEBIJA U UFC-U

'Borio bih se protiv bilo koga, ali protiv jednog borca ušao bih u kavez samo za mnogo novca'

Piše Mato Galić,
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'Borio bih se protiv bilo koga, ali protiv jednog borca ušao bih u kavez samo za mnogo novca'
Foto: Instagram
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Debitira u najjačoj MMA organizaciji u subotu, a protivnik je Khaos Williams. 'Baš opasan nokauter, ali vjerujem u sebe', kaže Soldić

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Tri dana dijele Roberta Soldića (21-4) od trenutka koji je dugo čekao. Robocop odrađuje svoj prvi UFC "fight week", a u noći na nedjelju u Salt Lakeu čeka ga debi protiv iskusnog Amerikanca Khaosa Williamsa (16-5). Prije meča slijede mu posljednje medijske obaveze i skidanje kilograma za velter kategoriju.

U razgovoru s Joseom Youngsom iz MMA Fightinga Soldić je otkrio kako prolaze posljednji dani uoči ulaska u UFC-ov oktogon.

- Napokon sam ovdje. Jako sam sretan i uzbuđen. 'Fight week' ide dobro. Posljednji put sam nastupao u velteru (-77 kg) još 2021. godine, ozbiljno sam pristupio skidanju kilograma i sve ide po planu - rekao je Soldić.

Na pitanje žali li što ranije nije potpisao za UFC, bio je jasan.

- Mislim da je ovo pravo vrijeme za UFC. Imam 26 mečeva, mnogo iskustva, a imao sam i mnogo teških protivnika izvan UFC-a. Tek mi je 31 godina, osjećam se dobro, mnogo je napornog rada iza mene...

Foto: Instagram
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Williams je u UFC-u pobijedio sedam puta u 11 nastupa. Poznat je kao snažan udarač, a Soldić nije dvojio kad mu je ponuđen za protivnika.

- Nikad nisam birao protivnike. Prihvatio sam i Khaosa čim su mi poslali ponudu. Opasan tip, ima nokautersku snagu, dovoljan mu je jedan udarac. Spreman sam za sve to, vjerujem u sebe i svoj set vještina.

A što nakon Williamsa?

- To je na UFC-u. Osjećam kao da ponovno počinjem od nule. Moram se nanovo dokazati ovim tipovima. Vidjet ćemo kako ću proći u ovome meču prije nego što se okrenemo top 10 protivnicima. Najvažnije je da ostanem zdrav. Smatram da sam najbolji na svijetu, ali tek ćemo vidjeti kako ću se nositi s ovim tipovima.

Foto: Instagram
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Što ako bi se otvorila prilika da odmah uskoči u meč protiv prvaka Islama Mahačeva?

- Borio bih se protiv bilo koga, samo da mi daju nekoliko tjedana da spremim taktiku.

Soldića su pitali bi li se u budućnosti borio s Ukrajincem Jaroslavom Amosovim (30-1), koji također ganja vrh velter kategorije.

- Amosov je moj brat. Zajedno smo trenirali u Njemačkoj kad je počeo rat u Ukrajini. Godinu dana zajedno smo trenirali. Trebali bismo velik iznos novca da se međusobno borimo.

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