Britanska boksačka senzacija: 'Hrgović? Čeka me duga noć...'

Britansko-slovačka boksačka senzacija, Moses Itauma (21 godina, 14-0), već govori o rivalstvima koja bi mu mogla obilježiti budućnost, no prije svih velikih projekcija čeka ga puno konkretniji problem. U londonskoj O2 Areni 29. kolovoza bori se protiv Filipa Hrgovića (34, 20-1), a pobjedniku će pripasti upražnjena IBF-ova svjetska titula.

Itauma je kao najvećeg budućeg rivala izdvojio Agita Kabayela. Njegova mirnoća dobro zvuči pred kamerama, ali Hrgović nije "samo još jedan protivnik". Itaumin razvoj bio je pažljivo vođen. Njegovi dosadašnji protivnici Mariusz Wach i Mike Balogun bili su u četrdesetima, Dillian Whyte imao je 37, a Dan Garber 38 godina.

Takvi protivnici omogućili su mu da gradi reputaciju eksplozivnog nokautera, ali nisu dali odgovore na pitanja koja Hrgović može otvoriti već nakon nekoliko rundi. Itauma još nema pobjedu nad nekim teškašem koji je u naponu snage. Tvrdi da ga činjenica da je Hrgovićev meč postao borba za svjetsku titulu (Ukrajinac Usik napustio pojas) nije posebno promijenila.

- Nisam imao neku reakciju kad sam saznao. Ako se već borim protiv Hrgovića i postoji prilika da to bude za svjetsku titulu, rekao sam: 'Stavite onda i pojas u igru'. Hrgovića sam ionako shvaćao ozbiljno, a sad kad je borba za svjetsku titulu, i dalje ga shvaćam ozbiljno. To je ista borba, zar ne? - rekao je Itauma.

Najviše otpora u dosadašnjoj karijeri Britancu je pružio Jermaine Franklin, koji ga je u ožujku odveo do pete runde. Hrgović je, međutim, drukčija provjera. Veći je, čvršći, iskusniji i prošao je ozbiljniju boksačku školu od gotovo svih Itauminih dosadašnjih protivnika.

- Hrgović je čvrst. Čeka me duga noć, ali bit ću u redu - uvjeren je Itauma, prenosi BoxingScene24.

Kabayel i ostatak vrha teške kategorije mogu biti teme za kasnije ako Itauma 29. kolovoza potvrdi ono što se o njemu mjesecima govori, da je novi Mike Tyson. Do tada je najveće pitanje jednostavno: može li izdržati borbu u kojoj protivnik ne dolazi pasti nakon prvih problema?