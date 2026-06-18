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ŽELI EUROKUP I ABA LIGU

Cibonina logika: Zbog ove bi se odluke odrekla milijun eura!?

Piše Davor Kovačević,
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Cibonina logika: Zbog ove bi se odluke odrekla milijun eura!?
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Foto: Hrvoje Kostelac

Igranjem Lige prvaka Cibona bi, i uz financijsku injekciju HKS-a, na račun dobila gotovo 500.000 eura. Odluči li se za Eurokup, ABA ligu, posljedično i drugu momčad, odrekla bi se ogromnog novca

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Dok se dojmovi još nisu pošteno ni slegli, a mnogima još neko vrijeme iz misli neće sve ono što je Cibona napravila prošlog tjedna usred Zadra i prepunjenog Višnjika, pod Tornjem skiciraju sljedeću sezonu. A od nje bi Cibona mogla napraviti pravi mali kontrolirani kaos... Ako ćemo ublažiti stvari.

Cibona će, s novim vlasnikom Victorom Dodigom, budžetom biti nedostižna konkurenciji u Hrvatskoj, no ni to ne znači da sve ide logičnim i spokojnim tijekom. Naime, izgledna je opcija po kojoj će "vukovi" sljedeće sezone imati dvije momčadi. Razlog? Igrat će tri natjecanja. Drugim riječima, za 12-15 igrača u rosteru takvo bi što bilo neizvedivo, pa će dio proračuna, 15 posto, morati odvojiti za igrače druge momčadi jer vlastitih jednostavno dovoljno nema.

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Redom, planirani Cibonin proračun iznosit će malo više od 1,5 milijuna eura. To će, kako se god okrene, biti više nego dovoljno da u hrvatskom prvenstvu bude dominantna, no Cibonin plan veže se primarno za Europu. U kojoj, pak, u idućoj sezoni želi igrati Eurokup. A da bi igrala Eurokup, mora igrati i ABA ligu. Za koju bi morala platiti 250.000 eura za pozivnicu... A u četvrtak je stigla vijest kako se Cibona vraća u ABA ligu.

Susret Zadra i Cibone u petoj utakmici finala SuperSport Premijer lige
Susret Zadra i Cibone u petoj utakmici finala SuperSport Premijer lige | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

S druge strane, naslov prvaka Hrvatske Ciboni je osigurao plasman u Ligu prvaka, iz koje će klubovi participirati u najavljenoj NBA Europe. I ona je Cibonina želja. Također, igranjem Lige prvaka Cibona bi, i uz financijsku injekciju HKS-a, na račun dobila gotovo 500.000 eura. Odluči li se za Eurokup, ABA ligu, posljedično i drugu momčad, Cibona bi se odrekla gotovo milijun eura! Nevjerojatno i za napisati, pročitati, a kamoli učiniti...

Zašto onda Cibona naginje Eurokupu? To natjecanje jamči minimalno 14 utakmica. Liga prvaka šest. No Eurokup je kvalitetom jače natjecanje, u kojem Cibona, bez maksimalnog proračuna za trenutne mogućnosti, neće biti značajniji protagonist. Ne bi ni s njim, no u Ligi prvaka imala bi dobre šanse nastaviti natjecanje nakon grupne faze i dostići broj željenih utakmica u Europi.

Cibona je, u svakom slučaju, poslala prijavu za Eurokup, petak je krajnji rok za Ligu prvaka... 

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