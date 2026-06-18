Cibonina logika: Zbog ove bi se odluke odrekla milijun eura!?

Dok se dojmovi još nisu pošteno ni slegli, a mnogima još neko vrijeme iz misli neće sve ono što je Cibona napravila prošlog tjedna usred Zadra i prepunjenog Višnjika, pod Tornjem skiciraju sljedeću sezonu. A od nje bi Cibona mogla napraviti pravi mali kontrolirani kaos... Ako ćemo ublažiti stvari.

Cibona će, s novim vlasnikom Victorom Dodigom, budžetom biti nedostižna konkurenciji u Hrvatskoj, no ni to ne znači da sve ide logičnim i spokojnim tijekom. Naime, izgledna je opcija po kojoj će "vukovi" sljedeće sezone imati dvije momčadi. Razlog? Igrat će tri natjecanja. Drugim riječima, za 12-15 igrača u rosteru takvo bi što bilo neizvedivo, pa će dio proračuna, 15 posto, morati odvojiti za igrače druge momčadi jer vlastitih jednostavno dovoljno nema.

Redom, planirani Cibonin proračun iznosit će malo više od 1,5 milijuna eura. To će, kako se god okrene, biti više nego dovoljno da u hrvatskom prvenstvu bude dominantna, no Cibonin plan veže se primarno za Europu. U kojoj, pak, u idućoj sezoni želi igrati Eurokup. A da bi igrala Eurokup, mora igrati i ABA ligu. Za koju bi morala platiti 250.000 eura za pozivnicu... A u četvrtak je stigla vijest kako se Cibona vraća u ABA ligu.

Susret Zadra i Cibone u petoj utakmici finala SuperSport Premijer lige | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

S druge strane, naslov prvaka Hrvatske Ciboni je osigurao plasman u Ligu prvaka, iz koje će klubovi participirati u najavljenoj NBA Europe. I ona je Cibonina želja. Također, igranjem Lige prvaka Cibona bi, i uz financijsku injekciju HKS-a, na račun dobila gotovo 500.000 eura. Odluči li se za Eurokup, ABA ligu, posljedično i drugu momčad, Cibona bi se odrekla gotovo milijun eura! Nevjerojatno i za napisati, pročitati, a kamoli učiniti...

Zašto onda Cibona naginje Eurokupu? To natjecanje jamči minimalno 14 utakmica. Liga prvaka šest. No Eurokup je kvalitetom jače natjecanje, u kojem Cibona, bez maksimalnog proračuna za trenutne mogućnosti, neće biti značajniji protagonist. Ne bi ni s njim, no u Ligi prvaka imala bi dobre šanse nastaviti natjecanje nakon grupne faze i dostići broj željenih utakmica u Europi.

Cibona je, u svakom slučaju, poslala prijavu za Eurokup, petak je krajnji rok za Ligu prvaka...