Dinamu je pristup važniji i od rezultata. Kovačević se 'opekao' kao Jakirović, Bjelica i Perković

Dinamo će danas, još jednom, gostovati na svom Maksimiru. Nogometaši Marija Kovačevića dolaze na noge Lokomotivi, jednoj od momčadi kojima je jedini cilj do kraja HNL-a što mirnije privesti sezonu kraju. Lokomotiva i dalje gleda prema dnu ljestvice, posljednjeplasiranom Vukovaru bježe tek 10 bodova. Ni puno ni malo, a do kraja prvenstva ostalo je još 10 kola.

Kovačeviću se u roster vraćaju Josip Mišić i Mounsef Bakrar koji su "odradili" kartone, od ozljede se oporavio Ismaël Bennacer, u sve boljem stanju se nalaze Arber Hoxha i Mateo Lisica. Jedini problem "modrima" predstavlja ozljeda Frana Topića, hrvatski U-21 reprezentativac mogao bi preskočiti današnji dvoboj s Lokomotivom.

Zanimljivo, "lokosi" su već godinama zahtjevan suparnik Dinamu. I kod "modrih" se u ovakvim utakmicama najčešće javlja problem s pristupom. Često su dinamovci u prošlosti u gradski derbi ulazili s mišlju "lako ćemo", pa onda - "dobili po repu". Nije to ništa čudno, Dinamo u zadnjih 10 dvoboja s Lokomotivom (posljednje tri sezone) ima tek pet pobjeda, dva remija i čak tri poraza.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

I svaki od tih poraza je bio prilično bolan, napravio veliku štetu Dinamovim trenerima. Sergej Jakirović je često govorio (još kao trener Dinama) kako mu je baš domaći poraz od Lokomotive (3-0) na startu 2024. godine bio jedan od najtežih tijekom uspješne maksimirske avanture. Dinamo je poslije zimskih priprema bio "nabrijan", a Duje Čop ih je onda počastio s tri gola.

Vrlo bolan poraz od Lokomotive (3-1) u prosincu 2024. godine doživio je i Nenad Bjelica, tad je dvaput zabio Robert Mudražija, jednom i Fran Karačić. Samo nekoliko sati poslije te utakmice Dinamo je održao prvu javnu tribinu, članski dan gdje je onda na "udaru" pred brojnim članovima bio tadašnji sportski direktor Marko Marić.

Lokomotivu dobro pamti i Sandro Perković koji je baš protiv gradskog suparnika u 35. kolu prošle sezone - izgubio naslov. Lokomotiva i Dinamo tad su odigrali 1-1, zabijali su Kulenović (11m) i Goričan, u finišu utakmice pocrvenio i Sigali. Dinamo je tad, kolo prije kraja, mogao dostići Rijeku (koja je dan kasnije poražena kod Hajduka), ali to se nije dogodilo. I Rijeka je otplovila do nove titule.

Jednu "grešku u koracima" protiv Lokomotive je već napravio i Mario Kovačević. Bilo je to početkom, listopada, u 9. kolu tekuće sezone kad je Lokomotiva slavila 2-1. Dinamo je brzo nakon toga upao u krizu, gubio i od Vukovara, Celte i Istre, Kovačević živio teške dane na klupi najbolje hrvatske momčadi. I baš zbog toga danas pristup mora biti pravi, Dinamo mora biti moćan i dominantan.

Dapače, ne bi se čudili ako će Kovačeviću danas pristup igrača i konačni dojam biti važniji i od rezultata, Dinamo će u svakom slučaju do kraja sezone stići do naslova prvaka. Ali, "modrima" se nikako ne smije ponoviti prvo poluvrijeme kao u Varaždinu ili prošlog tjedna protiv Slaven Belupa. A sastav?

Livaković bi trebao biti na golu, u zadnjoj liniji opet zaigrati Valinčić, McKenna, Dominguez i Perez Vilnöf. Mišić se vraća u vezni red gdje će još biti Zajc i Stojković (Bennacer će priliku čekati s klupe), Bakara će mijenjati Topića na desnom, Vidović još jednom dobiti priliku na lijevom krilu, dok će u vrhu napada biti Beljo. I ako ti dečki zaigraju kako mogu i znaju, ako pristup bude na željenoj razini, "lokosi" bi trebali pasti...