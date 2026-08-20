Evo gdje je zapelo s Dinamom i Livakovićem: 'Modri' od Barce traže nešto praktički nemoguće

Dominik Livaković (31) i ovog je ljeta ni na nebu ni za zemlji. Ponovno nije u planovima Fenerbahčea i sa svojim menadžerom Andyjem Barom traži izlaz iz turskog velikana. Fener ga želi prodati, ali ne baš u bescjenje. Naravno, kad ste kvalitetan golman poput Livakovića, a to je potvrdio u dresu "vatrenih", ponuda vam ne nedostaje.

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Koliko čujemo, za Livakovića je jako bio zagrizao Torino, odnosno sportski direktor Gianluca Petrachi. Raspitivao se za Livakovića i Hull našeg Sergeja Jakirovića, ali novi engleski prvoligaš ipak je kupio Grka Konstantinosa Tzolakisa za 23,3 milijuna eura iz Olympiacosa. Sondirao je situaciju oko hrvatskoga golmana i Sporting...

Međutim, ovog je ljeta u dovođenju Livakovića najkonkretniji bio Olympiacos, koji je tražio zamjenu za spomenutog Tzolakisa. Ponudili su Feneru šest milijuna eura, Turci su pristali, a i Livaković bi dobio "bogovske" uvjete i višegodišnji ugovor. Međutim, njemu se u Atenu baš i nije išlo. Najveća mu je želja bio konačni povratak u Dinamo.

Dinamo, jasno, nije mogao toliko ponuditi Fenerbahčeu na ime odštete i tu je zapelo. A da su Turci i pristali, trebao bi Livaković s "modrima" dogovoriti svoje uvjete. A ni tu svi akteri nisu bili u suglasju. Noseći dres "žutih kanarinaca", Hrvat ima višemilijunski ugovor, a klub iz Maksimirske 128 nudio mu je navodno tek 800.000 eura godišnje.

Ne zaboravimo da se Livaković već zimus odrekao značajnog dijela plaće kako bi došao na polugodišnju posudbu u Dinamo. A sada da se odriče tolikih milijuna, baš i nema smisla. Ne zaboravimo da je Ismaël Bennacer prošle sezone dobio milijun i pol eura od Dinama, a bio je samo prolaznik, posuđen iz Milana. Livaković je ipak Dinamova legenda...

Gordijski čvor pokušao je presjeći Bara. Hrvatski menadžer ima sjajne relacije s Barcelonom i, kad je čuo da Katalonci za sljedeću sezonu traže drugoga golmana, budući da Wojciech Szczesny ide u penziju, pala mu je na pamet ideja - da Barcelona kupi Livakovića i ostavi ga u Dinamu na posudbi godinu dana.

Tako bi i "modri" premostili sve probleme. Zadovoljavajuću odštetu Turcima platio bi netko drugi, a Livakovićevi apetiti što se tiče novca bili bi zadovoljeni (jasno, Dinamo bi u tom eventualnom dogovoru pokrio dio plaće, a ostatak bi išlo iz džepa Barcelone).

I sad, ako su svi zadovoljni, pitate se zašto to sve toliko traje... Čelnici Dinama navodno su u međuvremenu došli na ideju kako bi radije da im Barcelona posudi Livakovića na dvije godine jer ne žele opet sljedećeg ljeta rješavati pitanje prvoga golmana.

To Kataloncima, jasno, ne pada na pamet, njima rezervni golman, kvalitetna zamjena za Joana Garciju, treba već od sljedeće sezone. Pregovori traju i konačan epilog svega bit će poznat vrlo brzo, u sljedećih nekoliko dana.