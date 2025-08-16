Evo koliko je Hrgović zaradio pobjedom protiv Adeleyea

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović (33) pobijedio je britanskog suparnika Davida Adeleyea u fantastičnom meču u Rijadu nakon deset rundi rata. Hrga je slavio jednoglasnom odlukom sudaca obranivši svoj WBO internacionalni pojas kojem je pridružio Britančev WBA pojas zlatnog kontinentalnog prvaka i ponovno zakoračio na najveću scenu svjetskog boksa.

Pokretanje videa... 00:29 Filip Hrgović u Rijadu | Video: Ante Goreta

Hrgović je, tako, vezao dvije pobjede u ovoj godini i to oba puta protiv britanskih boksača, prvo pobijedivši Joea Joycea, zatim i Adeleyea.

Načelno je kontrolirao cijeli meč i bio bolji veliku većinu, čak i onda kada je Britanca poslao u nokdaun u ludoj osmoj rundi pa jedva izvukao živu glavu na kraju iste.

Za pobjedu protiv Adeleyea Hrgović je zaradio najmanje 750 tisuća dolara. Toliko mu je garantirala pobjeda i to bez uključenih bonusa niti postotka od prodaje PPV-a.

Dakle, kada se zbroje i te dvije stavke, nema sumnje da će Hrgović za meč protiv Adeleyea zaraditi najmanje milijun dolara. Britancu je pripalo "čistih" 450 tisuća za nastup.