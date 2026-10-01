Evo najizglednijeg sastava Hrvatske za meč s Englezima

Slaven Bilić morao je eksperimentirati u Sevilli. Sasvim logično s obzirom na gust raspored i četiri utakmice u samo 11 dana. Hrvatski izbornik još je na prvim presicama govorio kako će na ovom okupljanju svim igračima dati priliku, ali i da će se svatko u nekom trenutku odmarati. Ništa čudno, na isti način razmišljaju i svi drugi izbornici.

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Hrvatski izbornik tako je sa svojim stožerom utakmicu u Sevilli označio kao onu u kojoj "vatreni" imaju najmanje šanse za osvajanjem bod(ov)a, pa su u utorak priliku dobili i neki igrači iz drugog plana. Dečki poput Smolčića, Pongračića, Mišića, Marca Pašalića ili Belje.

Bilić je odmah poslije utakmice poručio kako su u stožeru "pikirali" Englesku, da od dvoboja na Rujevici imaju mnogo veća očekivanja. I zato su u smanjenoj minutaži igrali Vušković, Perišić, Kovačić, Modrić ili Petar Sučić, zato nije bilo Matanovića ili Luke Sučića, a i zato se nije ništa riskiralo sa Stanišićem ili Baturinom.

Čini se kako će svi oni u puni pogon već ove subote, da će se Bilić protiv Engleza odlučiti za "praški poučak". Točnije, za vrlo sličnu momčad kakvu je protiv Češke izveo u Pragu, uz jednu ili dvije promjene. Prvi put bismo u ovom ciklusu na terenu trebali vidjeti Baturinu, on će od prve minute zaigrati na svom lijevom krilu.

Sevilla: Susret Španjolske i Hrvatske u 2. kolu skupine A3 UEFA Lige nacija | Foto: Sports Press Photo/PIXSELL

Na istoj poziciji koju igra u Comu. I to se čini prilično dobrim potezom. Baturina će "vatrenima" donijeti razinu više, dodatno rasteretiti druge igrače, ali bi u toj ulozi trebao biti i znatno opasniji nego Ivanović u Pragu.

Jedini ozbiljniji problem za Bilića i njegov stožer za sada je Joško Gvardiol. Najskuplji igrač "vatrenih" igra u kontinuitetu, djeluje mnogo bolje nego na Svjetskom prvenstvu. Da, Joško je imao problema s Lamineom Yamalom, ali mlada zvijezda Barcelone predstavlja velik izazov svim svojim čuvarima. Posebno kad ga na vrijeme ne dupliraju.

Sevilla: Susret Španjolske i Hrvatske u 2. kolu skupine A3 UEFA Lige nacija | Foto: Sports Press Photo/PIXSELL

Gvardiol je jedini (jasno, uz Dominika Livakovića) u prve dvije utakmice proveo svih 180 minuta na terenu, maksimalno se potrošio protiv Češke i Španjolske. I ako se Bilić ove subote odluči za nove promjene, to bi mogao značiti (zasluženi) odmor za Gvardiola.

Perišić bi se protiv Engleza trebao vratiti na lijevi, Stanišić na desni bok, a uz Vuškovića bi novu priliku od prve minute na stoperskoj poziciji onda trebao dobiti Šutalo. I čini se kako je to (barem za sada) promjena o kojoj razmišlja hrvatski izbornik. Gvardiola odmarati od prve minute ili ga zamijeniti tijekom dvoboja...