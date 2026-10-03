Evo najizglednijeg sastava 'vatrenih' za Engleze: Oporavio nam se jako važan adut...

Slaven Bilić s hrvatskom je reprezentacijom uspješno riješio Češku, pa ozbiljno nastradao u Španjolskoj, a “vatrene” danas (od 18 sati) očekuje možda i najvažnija utakmica ovog ciklusa - Engleska u Rijeci. Ove dvije velesile već su se jednom susrele na Rujevici (listopad 2018.), taj su dvoboj igrali bez prisustva navijača, sad će na tribinama biti barem 5000 djece.

POGLEDAJTE VIDEO: Trening 'vatrenih' na Rujevici

Pokretanje videa... VIDEO Trening 'vatrenih' na Rujevici | Video: Goran Kovacic/PIXSELL

Pokušat ćemo kontrolirati posjed

Englezi su tad bili bolja momčad, Dier i Kane pogađali su okvir gola, Livaković se istaknuo obranama. Iz engleskog tabora te se utakmice dobro sjećaju Pickford, Alexander-Arnold i Kane, kod nas su tu i dalje Livaković, Perišić, Modrić, Kovačić, Mario Pašalić i Kramarić. Ono je bilo vrijeme Dalića i Southgatea, sad nas čeka obračun Bilića i Tuchela.

Hrvatski izbornik sa stožerom je, kako sam kaže, “pikirao” ovu utakmicu, Bilić večeras želi vidjeti “vatrene” u najboljem izdanju. To znači kako ćemo na riječkom travnjaku opet gledati sve najjače hrvatske adute, konačno i Martina Baturinu. Hrvatski bi sastav trebao biti sličan onome iz Praga, ali s Baturinom u prvih 11.

Naša obrana nije djelovala dobro u Sevilli, pa se velik dio tih snaga (Smolčić, Šutalo, Pongračić) vraća na klupu. Od viroze se oporavio i Stanišić, koji se vraća na desni bok, Perišić će se opet spustiti na lijevi bok. Vušković i Gvardiol će tvoriti snažan stoperski tandem ispred Livakovića.

Modrić i Kovačić pokušat će, uz pomoć nešto isturenijeg Petra Sučića, kontrolirati posjed lopte i držati dominaciju u sredini terena, dok bi dvije dodatne opcije, koje su također jake i moćne na lopti, trebale biti Baturina (lijevo) i Luka Sučić (desno). I ta petorka može tehničkim kvalitetama dominirati protiv Engleza.

Bilić i dalje razmišlja tko će se od prve minute naći u vrhu napada, tu sad vlada trilema, otvorena borba između Matanovića, Budimira i Belje. Matanović je ostavio solidan dojam u Pragu, asistirao za gol Modrića, Budimir na klupskoj razini igra u visokoj formi, a Beljo djeluje nezaustavljivo, u Sevilli je zabio i svjetskim prvacima. I pokazao da se s pravom nalazi u među "vatrenima".

Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Borba za drugo mjesto

Hrvatska danas kreće u borbu za drugo mjesto skupine i četvrtfinale Lige nacija. Španjolska je najdominantnija nogometna nacija svijeta, nogometaši Luisa de la Fuentea to su i nakon osvajanja Svjetskog prvenstva dokazali vezanim pobjedama nad Engleskom (3-2) i Hrvatskom (4-1). Češka je već skupila dva poraza (a sad gostuje u Španjolskoj i Engleskoj), pa je jasno kako će drugo mjesto bitno ovisito o međusobnim obračunima Hrvatske i Engleske. I tu je svaki bod vrlo važan, zbog toga rastu ulozi riječkog dvoboja.

Hrvatski izbornik jasno je poručio kako u ovom ciklusu želi svim igračima (a ima ih čak 27!) dati priliku, minute još čekaju njih sedmorica. Uz pričuvne golmane Kotarskog i Pandura te oporavljenog Baturinu, koji se danas sigurno vraća na teren, Bilić još nije isprobao mogućnosti Jakića, Majera, Kramarića i Muse.

I treba očekivati kako će netko od te četvorke danas dočekati priliku za dokazivanje. Teško je povjerovati kako bi Kramarić i treću utakmicu u nizu mogao biti sasvim po strani, nismo ga navikli gledati u trećem planu, jedna od istinskih legendi hrvatskog nogometa i čovjek sa 119 reprezentativnih zaslužuje minute. “Vatreni" pred sobom imaju nekoliko zadataka, čitav niz velikih izazova.

Jasno, prvo se treba otvorenog garda "pohrvati" s jednom od najboljih (svakako i najskupljih) reprezentacija svijeta, ali ova "nova Hrvatska" još uvijek treba uvjeriti domaću javnost kako Bilić može nastaviti Dalićevim putem. Nizati velike rezultate, pobjeđivati najveće nogometne nacije, biti i dalje među 10-15 najboljih svjetskih velesila.

Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hrvatska mora biti prava

Novi/stari izbornik je uspješno (pobjedom u Pragu) započeo mandat, ali dva uzastopna poraza (onaj u Sevilli i potencijalni od Engleske) bila bi veliki udarac Bilićevim ambicijama.

I jasna poruka kako još uvijek nije sve sjelo na svoje mjesto, kako Bilić još potpuno ne vlada situacijom. I, baš zbog toga, Hrvatska danas mora biti prava, karakterna i moćna, mora svima dokazati kako je drugi mandat Biliću bila dobra odluka.

Hrvatska i Engleska dobro se poznaju, između ove dvije reprezentacije nema nikakvih tajni, a baš je Bilićev prvi izbornički mandat bio obilježen dvobojima s Engleskom. Svi se još sjećaju veličanstvene partije iz studenog 2007. godine kad su "vatreni" slavili na Wembleyju 3-2 (zabijali Kranjčar, Olić i Petrić) te uskratili Englezima Europsko prvenstvo 2008. godine u Austriji i Švicarskoj.

Engleska je, nakon tog šoka, nanijela Biliću i dva najteža poraza u njegovom izborničkom mandatu. Hrvatska je u rujnu 2008. na Maksimiru izgubila 1-4, dok je godinu dana poslije toga na Wembleyju bilo čak 5-1 za Engleze. Budite sigurni, Bilića ta dva teška poraza i dalje “peku”.

Očekivane postave

Hrvatska (4-2-3-1): Livaković - Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić - Modrić, Kovačić - L. Sučić, P. Sučić, Baturina - Matanović

Engleska (4-2-3-1): Trafford - Alexander-Arnold, Konsa, Guehi, Hall - Anderson, Bellingham - Saka, Rogers, Gordon - Kane

Hrvatska vs. Engleska