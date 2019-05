Hrga: Idući put neću ući u ring dok mi ne puste Thompsona...

Odrađen je američki debi, jako uspješno. Da smo planirali, nije moglo bolje. Nokaut u prvoj minuti, jako je dobro odzvonilo u svijetu boksa. Sva konkurencija dobila je jasnu poruku. Veselim se jer sad dolaze ozbiljna imena, ozbiljni protivnici. Svaki protivnik je ozbiljan, ali sad dolaze najozbiljniji, rekao je Filip Hrgović (26) po povratku s debitantskog meča u SAD-u.

Hrvatski teškaš nakon samo jedne minute u prvoj rundi nokautirao je američkog boksača Gregoryja Corbina (38) na priredbi u Oxon Hillu u saveznoj državi Maryland. Nastavio je Sesvećanin besprijekoran niz u profesionalnoj karijeri šestim nokautom i osmom pobjedom u osam mečeva.

- Htio bih zahvaliti našem veleposlaniku u SAD-u Pjeru Šimunoviću koji je bio na meču sa svojom ekipom i lijepo nas je ugostio u Washingtonu. Svaka mu čast, osjećali smo se kao doma. Pozdravljamo ga i hvala mu na tome. Hvala i Matchroom Boxingu, Eddieju Hearnu, Sauerlandu, Željku Karajici koji stoje iza svega ovoga i koji vode moju karijeru zasad jako, jako dobro. Hvala i Jusufu Hasanu koji je moj trener, šaljem Pedru Diazu pozdrave u Miami. Hvala i mom novom osobnom pomoćniku Bruni, to je moj prijatelj iz djetinjstva, najbolji, kao moj osobni pomoćnik i kao gospodin koji privlači ljepši spol u tim. Morate priznati da je sladak - nasmijao se Hrgović.

Otkrio je Filip kad bi ponovno mogao u ring. Ne želi previše čekati jer se želi penjati na listi najboljih teškaša. Sada je na 15. poziciji.

- Već ima nekih datuma o kojima se priča, krajem kolovoza, u subotu, 24. kolovoza. Spomenuli su mi taj datum. Tu negdje, kraj kolovoza, početak rujna trebala bi biti sljedeća borba ako sve bude kako treba - rekao je Hrgović i dodao:

- Želio bih neko veliko ime iz svijeta boksa, poput Dereka Chisore, Josepha Parkera, Aleksandra Povetkina, Carlosa Takama, nekoga tko je u samog vrhu, jer ću tako izvući najbolje od sebe. Najbolji sam kad su najopasniji ispred mene. Onda je trening kamp puno žešći, svaki je trening ubitačan, jedino tako mogu izvući najbolje od mene. Bit će to teško dogovoriti jer nikom nije u interesu izgubiti od klinca s osam mečeva.

Svjestan je i kako bi eventualni poraz u ovako ranoj fazi profesionalne karijere mogao biti težak udarac u njegovoj ambiciji da se popne na svjetski vrh. Ipak...

- Tko ne riskira, ne profitira. Uvijek sam bio luđak koji se ne boji izazova. Svi to jako dobro znate. Svjestan sam rizika, da me poraz vraća ne dva, tri, nego deset koraka unazad. Ali to je ono što ja želim i što iz mene može izvući najbolje. Siguran sam da bih zablistao protiv tako nekoga i bio pobjednik u takvom dvoboju. Vjerujem da će biti promotor biti pažljiviji. Zato je on promotor, a ja sam boksač. Možda se tako ime neće dogoditi u sljedećem meču, ali u sljedećih par hoće. Tad ćete vidjeti pravog El Animala, u punom sjaju.

Hrgovićevih sljedećih nekoliko borbi bit će u Americi ili Velikoj Britaniji jer je potpisao je ugovor s Matchroom Boxingom na pet borbi. A kao mogućeg protivnika spominjalo se i Engleza Joea Joycea (33), od kojega je izgubio kao amater 2013. u Svjetskoj boksačkoj ligi.

- Htio bih ga. On je ime koje je u samom svjetskom vrhu, svi znaju da je jako opasan i da je budućnost kategorije, kao i ja, među olimpijcima su koji dolaze. S te poslovne strane, nije to previše pametan potez jer smo obojica na početku i nekom bi se ta nula okaljala u omjeru i karijera bi mu krenula nizbrdo. Ni za mene ni za njega to nije dobro. Realnije i pametnije je da se taj meč dogodi poslije, ali volio bih se s njim boriti baš zbog poraza u amaterima i jer je jedan od najboljih.

Analizirao je Hrga u svom stilu pobjedu nad Corbinom koji nije bio dorastao protivnik.

- Opet se dogodio sličan scenarij, protivnik je trebao biti dobar izazov, ali legao je u 60 sekundi. Ispada da su doveli neku kantu za nabijanje, da su potplatili protivnika da padne. Moram se malo usporiti, pogoršati da ta konkurencija, koja nije toliko loša, dođe do izražaja. Bit će da je u tome problem.

Pitali su ga tko su po njemu deset najboljih teškaša na svijetu u ovom trenutku.

- Joshua svakako prvi, Wilder drugi, Fury treći, Dillian White... Sebe vidim na prvom mjestu, tako razmišljam. Peto mjesto bi pripalo Povetkinu, šesto Luisu Ortizu, sedmo Pulevu, Usik je recimo osmi iako nije odradio nijedan meč, ali ozbiljan je. Joseph Parker bi bio deveti, a možda Jerell Miller je deseti koji je pao na doping-testu i sve upropastio. Ima nekih dobrih pobjeda, to mu se mora priznati. Ima tu grupa boksača koji dolazi, gdje sam i ja i tih Top 10 moglo bi se promijeniti.

- Kako je borba u Americi, završni dio odradit ću tamo. A prvi dio priprema možda odradim u Zagrebu. Nismo još to odlučili, čekat ću da prođe tjedan dana, da mi se malo slegnu dojmovi i odlučit ću - rekao je Filip.

Prije dva mjeseca u javnost je izašla njegova izjava kako se trajno seli u Ameriku, ali Filip je to brzo opovrgnuo. I ovaj put dotaknuo se te teme.

- To je malo izvučeno iz konteksta. Ispalo je kao da sam prodao svu imovinu i ne vraćam se. To nije točno. Potpisali smo ugovor s Matchroomom, idući mečevi će biti u Americi i prirodno je da ću tamo biti dulje vrijeme. Možda se za sljedeće mečeve neću vratiti u Hrvatsku i ostati tamo. Ne odlazim iz Hrvatske, plan je da se preselim u ovu dvoranu. Ako Bog da, da mi karijera potraje još 10-15 godina, nikad ne znaš, sve će se događati u ovoj dvorani. Možda ne još koji meč, ali želja mi je da se sve ovdje preseli i da ćemo cijeli svijet napadati iz Jelkovca, haha. Kao Nikola Šubić Zrinski u Sigetu. Znao je da dolazi Sulejman s 100.000 vojnika, on je imao par tisuća. Znao je da ide u smrt, ali nije se predao. Ljudi imaju iza sebe države poput Velike Britanije, Amerike i Rusije, ali idemo! Idemo na pobjedu.

Zasmetalo ga je što uoči meča protiv Corbina nisu pustili njegovu ulaznu pjesmu "Geni kameni" Marka Perkovića Thompsona.

- Čak ni glavnoj zvijezdi eventa nisu pustili ulaznu pjesmu. Inzistirao sam na tome prije borbe, spomenuo sam i promotoru i svi su se iznenadili. Idući put ću pričekati i neću izaći prije nego što puste "Geni kameni". Žao mi je što nisu pustili hrvatsku pjesmu usred Washingtona. Možda su preveli tekst i CIA je intervenirala - nasmijao se Hrga.

Prije idućeg meča u ringu čeka ga jedan koji je možda i puno važniji. Ovaj vikend sa zaručnicom Marinelom uplovit će u bračnu luku.

- Vidjet ćemo jesam li spreman za tu borbu, haha. Ima još nekoliko dana. Popularan sam i lijep, da me ne bi otela neka, haha. Spreman sam. Nema bez obitelji ništa, meni je to smisao života. Imati dječicu, oženiti se. Tako da se radujem tome. Ruku na srce, nije u šoldima sve.

Kako mu je bilo boriti se samo tjedan dana prije vjenčanja?

- S Corbinom sam dogovorio: "Daj nemoj me udarati, ženim se za tjedan dana", haha. Što mi je rekao? Žalio se da je udarac bio iza glave, da sudac nije trebao prekinuti. Samo sam ga pozdravio i rekao da je bila odlična borba. Ali nema smisla, sudac je napravio odličnu borbu. Mislim da se još ne bi probudio da je sudac pustio da ide dalje.

Eddie Hearn, izvršni direktor promotorske kuće Matchroom, koji vodi brigu o karijeri najboljeg svjetskog teškaša Anthonyja Joshue, nije najbolje primio ishod Hrgina meča, sudeći prema Filipu.

- Nismo razgovarali, samo sam ga pozdravio. Koliko god je sretan, vidio sam da je malo zabrinut i malo pogled: "Sad si mi došao s tržišta od četiri milijuna ljudi raditi probleme". Ljut je, mogli bismo ga poslati u mirovinu kad mu prebijem Joshuu, Whitea, koga će promovirati? I Rimsko Carstvo je propalo, može i Eddie Hearn - kaže Hrgović.

Nije odustao od nastupa na Olimpijskim igrama u Tokiju, ali ne ovisi sve o njemu. U zategnutim je odnosima s Hrvatskim boksačkim savezom.

- Moja je želja i dalje da zastupam Hrvatsku i osvojim zlato. Stav se nije promijenio, jedino treba vidjeti kako će hrvatske institucije reagirati na tu moju želju. Zasad baš nisu dobro reagirale. Suspenzija mi još traje Hrvatskog boksačkog saveza. Treba sjesti i vidjeti, svima je u interesu da osvojim zlato. To je moja želja, ali ne mogu znati što će biti. Ostat ćemo na tome.

Koliko bi mu odgovarala borba protiv aktualnog prvaka Europe, Nijemca Agita Kabayela?

- Imam se želju boriti s njim, ali mislim da bi on prije promijenio zanimanje nego prihvatio borbu sa mnom. Trenutačno sam bolje rangiran od aktualnog europskog prvaka i ne znam koliko to ima smisla. Ali ako takav bude plan mog promotora, zašto ne? To je dobra borba za njemačko tržište i Europu. Možda se malo kosi s planom Eddieja Hearna. Neće on dobiti ni vizu za Ameriku, haha. Jedva je pomoćni trener dobio, napisali smo pet jamstvenih pisama. Zamisli, Jusuf Hasan par kilometara od Bijele kuće. Djed mu se u grobu okretao - našalio se Filip.

Hrgovićev menadžer Željko Karajica zadovoljan je kako napreduje karijera njegova pulena u nešto manje od dvije godine profesionalizma.

- Nije bilo toliko puno za gledati ovaj put, ali i u Americi su primijetili tko je Filip Hrgović i kako ćemo dalje. Zacrtali smo kako ćemo i što ćemo, očekivanja su bila velika. Kad idete u SAD i borite se protiv Amerikanca, nemate lobi ni podlogu i nije bilo lagano. Sad imamo 8-0, odmorit ćemo se i idemo dalje. Vrte se neka imena, to više nisu u Top 200, 300, nego u Top 20, 30 najboljih teškaša i to je bitno - rekao je Karajica.