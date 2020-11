Hrgović boksa sve pametnije, stiglo je vrijeme i za velike face

Rydell Booker izdržao je pet rundi s hrvatskim boksačem, a to je do sada uspjelo još samo jednom boksaču - Kevinu Johnsonu. No, Hrgović je danas dosta zreliji, izbjegava svaki mogući 'lucky punch'...

<p>Filip Hrgović nastavlja dominirati svjetskom boksačkom scenom, 12. pobjedu karijere (u isto toliko mečeva) upisao je noćas protiv Rydella Bookera. Istina, 39-godišnji Amerikanac izdržao je čak pet rundi, mogao na nogama ostati možda još koju minutu, ali Hrgović se poigravao, razornim udarcima udarao i na koncu isprebijao svog suparnika.</p><p>Zanimljivo, Rydell Booker je odveo Filipa Hrgovića do 5. runde, što je do danas uspjelo samo jednom borcu - Kevinu Johnsonu. Filip Hrgović većinu je svojih suparnika slomio u uvodnim minutama meča, u 1. rundi padali su Raphael Zumbano Love, Pavel Sour i Gregory Corbin, u 2. rundi je sa scene 'nestao' Alexandre Kartozia, 3. runda je pak bila kobna za Amira Mansoura, Marija Herediju i Erica Molinu.</p><p>Dva su boksača (Tom Little i Filiberto Tovar) izdržali 4. runde na nogama, noćas je Rydel Booker dogurao do 5. runde, tek je spomenuti Kevin Johson dogurao do kraja meča, odboksao i ostao na nogama svih osam rundi. Filip Hrgović u svim je svojim mečevima bio dominantan, tražio sredinu ringa i maltretirao svoje suparnike. Za sada se protiv 12 boksača borio u sedam različitih država i svugdje pokazao klasu.</p><p>Da, mnogi mu i dalje prigovaraju na odabiru boraca, iako je svakome jasno kako si ih Hrgović ne bira sam. Dapače, on je spreman za svakoga, a već mjesecima priziva i neko veliko ime. To se još nije dogodilo, no nastavi li ovim zacrtanim putem, i on će ubrzo dočekati svojih pet minuta, priliku za dokazivanje s nekim od ponajboljih boksača svijeta.</p><p>Filip Hrgović prvi je profesionalni boksački meč odradio u rujnu 2017. godine, iza njega su tek tri prave boksačke godine. Njegov napredak nije spriječila ni korona, a svakim danom i on sam u ringu djeluje sve zrelije. I taktički mudrije. Da, Filip Hrgović mogao je Rydella Bookera, kao i Alexandrea Kartoziju prije nešto više od mjesec dana, 'slomiti' i ranije, možda već u 1. rundi. Ali, zašto?</p><p>Hrvatski boksač danas boksa pametno, ne ide od prve minute na 'sve ili ništa', ne riskira kako ne bi primio neki 'lucky punch'. Već mirno, korak po korak, 'lomi' protivnika, odnosi runde na svoju stranu. A prije tri godine ni sam možda nije tako razmišljao. Filip Hrgović je definitivno spreman i za korak više, za meč uz koji će cijela Hrvatska biti na nogama. Samo mu treba prilika. I neko veliko ime...</p>