Kovačeviću fali više iskrenosti: Mišić bira kakav će biti odnos igrača i navijača u budućnosti!

Dinamo se izvukao protiv Rijeke. Prilično nezasluženo. I Riječani su s pravom nezadovoljni, sudac Igor Pajač svojim je dijeljenjem (ne)pravde pogurao "modre" prema pobjedi. Josip Mišić morao je, bez obzira na subjektivna mišljenja Marija Kovačevića, biti isključen, Dinamo je završnicu morao odigrati s deset igrača. A Rijeka je tad potpuno dominirala.

- Mislim da je ovo na kraju bila zaslužena pobjeda - rekao je poslije utakmice Mario Kovačević.

I to brine, jedan od najsimpatičnijih ljudi hrvatskog nogometa, dojma smo, počeo se mijenjati. I više sve što se događa oko njega ne vidi realnim očima. Rijeka je na kraju imala puno veći xG od Dinama (0,96 naspram 0,63), više udaraca prema golu (12 - 10), više kompletiranih dodavanja (360 - 294), više kornera (6 - 5). I za razliku od Zlomislića, Nevistić je branio čuda.

Više od same izjave kako je Dinamova pobjeda "ipak zaslužena", Dinamove navijače smeta trenerovo ponašanje i mišljenje na situaciju u 77. minuti koja se događala na tri metra od njega. Na trenutak kad je kapetan Dinama izgubio kontrolu, preuzeo zviždaljku nesretnog Pajača i počeo dijeliti pravdu na Maksimiru.

- Nisam točno vidio što se događalo, igrači su se pogurali, nervoza je normalna i to je razumljivo. Njihov trener i ja smo smirivali i sve je dobro prošlo, sudac je dobro reagirao - dodao je Kovačević.

Modri šefe, ne, sudac nije dobro reagirao. Kao što niste ni vi ovakvim porukama. Dinamo je uvijek bio gospodski klub ili se dičio tom parolom, a ove su riječi bile ispod razine. I načina komunikacije zagrebačkog kluba. Jasno, Kovačeviću je gorjelo "pod petama", možda bi bio bivši u slučaju novog kiksa (iako vjerojatno ne bi), ali Dinamov si trener ovakvu sinkopu ne smije dopustiti.

I što sad, kad Dinamo na jednoj utakmici bude oštećen? Smije li i Kovačević više uopće reagirati? Ima li njegova riječ više uopće toliku težinu? Nismo sigurni. A sve je mogao sve promijeniti, ispasti i dalje gospodin kakav je kroz cijelu karijeru, samo da je javno poručio "da, ono je vjerojatno bilo za crveni karton, to je moj dojam". Kovačević se u subotu možda izvukao rezultatski, ali ovako stavio i veliki teret na svoja leđa.

Druga priča je - Josip Mišić. Kapetan Dinama koji se, zna to i on sam, izvukao na derbiju. Baš kao što se izvukao nakon onog derbija s Hajdukom kad je također dijelio pravdu, pa nasrnuo na Ivana Lučića. Mišić sve više odaje dojam nervoznog igraća, kapetana koji postaje previše nervozan kad to ne bi smio biti. Ili mu nešto smeta u klubu? Sve je moguće.

Tako je Mišić svojim ponašanjem posvađao brojne dinamovce na društvenim mrežama, neki su stali na njegovu stranu, neki zagovaraju gubitak kapetanske trake. Što je previše radikalno, Mišić je ipak puno dao ovom Dinamu i nije riječ o baš toliko incidentnom čovjeku. Svatko ima pravo na grešku. I sigurni smo, Mišić zna da je pogriješio. Kako na samoj utakmici, tako i ponašanjem poslije nje. U odnosu prema navijačima.

Dinamo je brzo pokušao gasiti požar objavama na društvenim mrežama, ali u tu "ChatGPT" reakciju povjerovali su tek rijetki. Mišić sam mora izaći u javnost, sam se ispričati navijačima (ako to doista misli i želi), ne se skrivati iza dječačkih objava kluba. Prva prilika za to mu je srijeda i press-konferencija uoči Celte. Neka se pojavi tamo i kao "frajer" prizna da je - pogriješio. Ponavljamo, ako sam misli da jest. Generička klupska priopćenja nikad nisu nikoga "oprala", pa tako neće ni njega. Loptica je sad u njegovim rukama, Mišić praktički bira kakav će odnos navijača i igrača biti u nastavku sezone. Sve je na njemu...