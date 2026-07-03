Odlaze velikani, ali straha nema: Mladi blistaju, Hrvatska će i na Euru 2028. biti opasna!

Hrvatska je uspješno odradila još jedno Svjetsko prvenstvo, Dalićevi su izabranici plasmanom u nokaut fazu ispunili očekivanja cjelokupne javnosti. "Vatreni" su na ovogodišnjem Mundijalu mogli i više, ali za osminu finala Svjetskog prvenstva nedostajalo im je malo više sreće, hrabrosti, svakako i sudačke naklonosti. Ipak, nakon utakmice s Portugalom nitko nema pravo biti nezadovoljan predstavom naših igrača. Baš nitko...

Pokretanje videa... VIDEO Luka Modrić nakon Portugala | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Svjetsko prvenstvo je završeno, a čelnici HNS-a sad se okreću novim izazovima, Europskom prvenstvu 2028. godine, kojemu će domaćini biti Engleska, Irska, Škotska i Wales. Hrvatskoj sad slijedi smjena generacije, ali i odlazak najvećeg ikad - Luke Modrića. Prilično je izvjesno kako dugogodišnjeg kapetana "vatrenih" neće biti na Otoku, kako će njegovu ulogu morati preuzeti neki novi dečki. Nasreću, i ovaj je Mundijal dokazao kako za Hrvatsku - brige nema.

Mlađi su dečki (konačno) ozbiljnije stupili na scenu, preuzeli ključne uloge u hrvatskoj reprezentaciji. Petar Sučić (22) i Martin Baturina (23) već su ovoga ljeta postali glavni aduti naše vezne linije, obojica su odradili fenomenalan turnir, bili jedni od naših najkonstantnijih igrača u SAD-u i Kanadi. I tko god u budućnosti bude izbornik, bez obzira na to bio to Dalić ili ne, taj će dvojac imati sigurnu poziciju u početnoj postavi "vatrenih".

I Baturina i Sučić su već stigli do ozbiljnijih nogometnih visina, obojica su se vrlo rano dokazali i u talijanskoj Serie A, faza prilagodbe na jači i žešći nogomet odavno je iza njih. Sučić je i prošle sezone skupio najviše nastupa za Inter u cijeloj sezoni, a Baturina odradio savršeno proljeće u Comu. I oni su već na Svjetskom prvenstvu preuzeli odgovornost, svojim partijama rasteretili Modrića i Kovačića, postali sadašnjost i budućnost Hrvatske.

SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Utakmica s Portugalom pokazala je i kako je stiglo vrijeme za - Igora Matanovića (23). Napadač njemačkog Freiburga iza sebe ima sjajnu sezonu, konačno je postao "ozbiljna faca" i u Bundesligi. Freiburg je neočekivano stigao do finala Europske lige, Matanović u sezoni zabio 15 golova. Stasiti napadač dobio je protiv Engleske i Gane priliku tek u završnici, kontra Paname nije ni nastupio, ali je u najtežoj utakmici turnira, protiv Portugala, dokazao kako je on "taj".

Matanović je bio stalna opasnost pred vratima Portugala, jedan gol mu je, nažalost, (opravdano) poništen, jedan mu je zicer obranio sjajni vratar Diogo Costa. Zlatko Dalić u njega ima veliko povjerenje, vjerujemo kako će Matanović i dalje napredovati, postati još važniji član "vatrenih". I nova "devetka" Hrvatske.

Svi ljubitelji hrvatske nogometne reprezentacije u budućnosti puno očekuju i od - Luke Vuškovića (19). Mladi branič je prije nekoliko dana finalizirao transfer u Brighton, engleski premierligaš ga je platio nevjerojatnih 53,7 milijuna eura. Vušković je startao u dvoboju protiv Engleske, dok ga poslije toga više nismo gledali na terenu. Opet, baš je protiv Engleske postao naš najmlađi starter u povijesti velikih natjecanja, samo su on i Gvardiol započeli neku utakmicu na europskom ili svjetskom prvenstvu s 19 godina.

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Uz ovu sjajnu četvorku, u sjajnim su godinama Luka Sučić (23), Gvardiol (24), Marco Pašalić (25), pa Šutalo i Stanišić koji imaju tek 26 godina. Za Hrvatsku nema brige, "vatreni" će i u eri bez Luke Modrića biti pravi, biti prepoznatljivi i opasni. A u sljedećem periodu posebno će se pratiti razvoj Luke Stojkovića (22), Adriana Segečića (22), Franje Ivanovića (22), a tu su još Dion Drena Beljo (24), Ivan Smolčić (25), Toni Fruk (25)...

Opet, neki će se i oprostiti od nacionalnog dresa. Luka Modrić će brzo postati “bivši”, Ivan Perišić (37) odmah poslije utakmice s Portugalom najavio je kako još ima snage za reprezentativnu karijeru, vidjet ćemo kakva su razmišljanja Andreja Kramarića (35), koji je prvi put na nekom velikom turniru bio u drugom planu. Pa i 34-godišnjeg Ante Budimira... 