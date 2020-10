Pandža: Hajduk ima baš velikih problema u svim strukturama

NEMA LABAVO Nadimak Kung Fu Pandža mi je uvijek bio simpatičan. Grub sam? To je moj stil, ne želim se mijenjati. Kod Dinama je najopasniji Mario Gavranović, strašan napadač, priča nam Boris Pandža (33)

<p><strong>Boris Pandža</strong>. Jedini koji je odnio<strong> šest punata</strong> s Poljuda. Našalili su se tako ljudi iz Šibenika nakon pobjede nad Hajdukom (1-0). Jasno, odnio je Mostarac tri boda sa Šibenikom, ali 'zaradio' je i tri šava na glavi.</p><p>- Bili smo bolji od Hajduka, međutim, mi smo tu utakmicu već arhivirali. Proveselili smo se dva dana pa se okrenuli <strong>Dinamu</strong>, Rijeci. Raspored je <strong>zahtjevan</strong>, mi se moramo boriti za svaki bod. Moramo živjeti u uvjerenju da možemo ponoviti igru iz Splita i otkinuti bodove ili bod nekome od velikih - javio nam se dobro raspoloženi Pandža.</p><p>- Sav sam bio <strong>izranjavan</strong>, išlo mi je sve to skupa i na živce. Protiv Osijeka sam u 20. minuti dobio udarac u<strong> jagodičnu kost,</strong> nakon utakmice sam išao na slikanje i vidjelo se da je puknula. Srećom, nije se pomaknula. Nije bilo za operaciju, ali morao sam napraviti zaštitnu masku, da ne dođe do ozbiljnijih problema.</p><h2>Pogledajte video: Funcuti dočekali nogometaše Šibenika</h2><p>Koliko košta takva maska, je li teško igrati s njom?</p><p>- Ova moja košta oko 1000 kuna, napravio sam je u Splitu. Očekivao sam iskreno da će više smetati jer <strong>nikad </strong>u karijeri nisam igrao s maskom. Znam da se dosta igrača žali na to, ali nije bio toliki problem. Par treninga prije Hajduka odradio sam s njom i navikao sam se. </p><p>Pandža je beskompromisno ulazio u duele, 'raznosio' je napadače 'bilih'.</p><p>- Onaj Turčin (Umut Nayir, op. a.) me pogodio laktom, a meni puknula glava. Pa me udari Caktaš, opet pukne. Bilo mi je sve to skupa malo i smiješno. Kontam, više nije bilo mjesta na glavi koje može stradati - zaključio je simpatični Pandža.</p><h2>'Gavranović je opasniji od Petkovića'</h2><p>Iskusni stoper igrat će i protiv Dinama. Nema tih šavova i lomova koji ga mogu spriječiti.</p><p>- Bit ću na 100%. Stavit ću masku i nema problema, nosit ću je sigurno do sljedeće reprezentativne stanke, a za dalje ćemo vidjeti. Tko je najopasniji? Uh, <strong>Mario Gavranović</strong> mi se baš jako sviđa kao igrač. Gledao sam ga u utakmicama za reprezentaciju i sad ovu zadnju protiv Gorice, baš je pravi gol-igrač. <strong>Bruno Petković</strong> je isto sjajan, ali drugačiji profil igrača, Gavranović je po gol opasniji. Bruno više voli kreirati, podvaliti loptu - kaže bh. stoper pa dodaje:</p><p>- Nemamo mi tu nekih specijalnih očekivanja. Znamo tko nam dolazi u goste, znamo da je Dinamo najbolja momčad u Hrvatskoj. Imaju veliku individualnu kvalitetu. Mi ćemo pružiti maksimum pa ćemo vidjeti za što će nam to biti dovoljno - rekao je u najavi utakmice.</p><p>Inače, Pandžu uz utakmice s Dinamom vežu lijepa sjećanja. U dresu Hajduka je protiv Dinama u 1. HNL odradio pet utakmica i pobijedio u njih tri. 'Bili' su s Pandžom na čelu obrane u tim utakmicama samo jednom izgubili i jednom remizirali.</p><p>- Iskreno, nisam znao za taj podatak. Sjećam se utakmice 2009. protiv Dinama na Poljudu, kad sam dobio dva žuta kartona u kratkom periodu, ali pobijedili smo 2-1. Utakmice s 'modrima' uvijek su bile posebne, to je najveći hrvatski derbi. Napališ se na te utakmice, atmosfera se uvijek podgrijava. Ali, znate što, sad mi je svejedno. Igram li s Dinamom, Hajdukom, Istrom... Već sam u poznim igračkim godinama i zahvalan sam Bogu što još igram nogomet. Nemam nekih specijalnih motiva pred utakmicu s Dinamom. </p><h2>'Nadimak mi je simpatičan'</h2><p>U domaćim nogometnim krugovima postao je poznat pod nadimkom <strong>Kung Fu Pandža</strong>. Jasno, zbog beskompromisne igre.</p><p>- Nikad mi taj nadimak nije smetao, dapače, bio mi je simpatičan. Gledajte, kad igrate stopera morate biti tako, kako da kažem... </p><p>Grublji?</p><p>- Haha, a dobro sad... Dobro, priznajem, nekad sam stvarno znao dobivati glupe kartone, raditi glupe prekršaje. Prati me ta neka stigma grubog igrača, ali <strong>ne želim </strong>mijenjati stil igre. Kažete da sam šibenski Rambo? Može! - kazao je kroz smijeh.</p><h2>'Hajduk ima velikih problema'</h2><p>Kako gledaš na situaciju u Hajduku?</p><p>- Znate što mi smeta? Svi su nakon utakmice samo pričali o Hajduku i njihovoj lošoj igri, ali prava istina je ta da smo mi igrali sjajno, visoko smo izašli i nadigrali ih, zbog nas su oni izgledali tako indisponirano i bezopasno, nisu imali ideju što napraviti. U drugom poluvremenu su nešto pokušali, ali sve je to bilo jalovo - kaže Pandža pa dodaje:</p><p>- Žao mi je situacije u tom klubu. Već godinama imaju velikih problema u svim strukturama kluba. Nažalost, to se sve reflektira na travnjak, a ljudi vide samo ono što je na terenu. Oni imaju puno dubljih problema, a ja im od srca želim da pronađu model kluba koji će funkcionirati. Ovo nije dobro. Imam osjećaj da taj derbi Dinama i Hajduka više nije to što je bio, razlika u kvaliteti je prevelika - iskreno će za kraj.</p>