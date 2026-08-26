Niko Sigur (22) na izlaznim je vratima Hajduka. Igrao je za mladu reprezentaciju Hrvatske pa se odlučio za promjenu državljanstva te je izabrao Kanadu. Za Hajduk je odigrao više od 100 utakmica
Tko je Niko Sigur? Bio je mladi 'vatreni' pa izabrao Kanadu, prije Hajduka igrao na ulici...
Niko Sigur, 22-godišnji polivalentni igrač splitskog Hajduka, na meti je dva ozbiljna europska kluba te je pred izlaznim vratima Poljuda. Kako su doznala 24sata, splitski klub će o ponudama razmotriti nakon uzvratne utakmice doigravanja za Konferencijsku ligu protiv Rakowa (četvrtak, 19 sati). Prva utakmica završila je 2-2 na Poljudu.
Njegov put od amaterskih liga u Vancouveru do profesionalnog nogometa u Europi i mjesta u reprezentaciji obilježilo je nekoliko ključnih odluka, uključujući i promjenu nogometnog državljanstva kako bi nastupao za zemlju u kojoj je rođen.
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Niko Kristian Sigur rođen je u Burnabyju, predgrađu Vancouvera, u obitelji hrvatskih iseljenika. Još 2018. godine, kada je najavljeno da će Kanada biti jedan od domaćina Svjetskog prvenstva, izjavio je ocu Tonyju da će nastupiti za kanadsku reprezentaciju.
- Sjećam se da sam mu rekao da ću igrati za Kanadu na tom Svjetskom prvenstvu. I evo, sad ćemo odigrati dvije utakmice u mom rodnom gradu Vancouveru - objasnio je Niko.
Nakon što je igrao za lokalne klubove Mountain United i Vancouver Whitecaps, Sigur je 2020. godine ostao bez kluba. Jedno je vrijeme igrao za poluamatersku momčad Vaughan Azzurri. Ključni korak u karijeri napravio je 2022. godine kada je o vlastitom trošku došao na probu u slovensko Radomlje, tadašnju filijalu Hajduka. U Kanadi je igrao ulični nogomet, 5 na 5, a onda je stigla proba u slovenskom klubu.
Nakon tjedan dana probe, tadašnji sportski direktor Andro Fistonić preporučio ga je Hajduku, koji ga je i angažirao. Za prvu momčad splitskog kluba debitirao je u travnju 2023. pod vodstvom trenera Ivana Leke i od tada je postao standardni član momčadi.
Promjena reprezentacije
Iako je isprva odabrao nastupati za Hrvatsku, zemlju svojih roditelja, Sigur je kasnije promijenio odluku. U svibnju 2023. prihvatio je poziv hrvatske U-21 reprezentacije, izjavivši tada kako želi nositi 'prekrasni hrvatski dres' jer je to domovina njegove obitelji. Bio je član mlade selekcije na Europskom prvenstvu i nalazio se na širem popisu A reprezentacije za Euro 2024., no službeni poziv nije dobio. U ljeto 2024. zatražio je promjenu nogometnog državljanstva kako bi mogao nastupati za Kanadu.
Svoju odluku objasnio je u intervjuu za kanadsku televiziju TSN, gdje je kao jedan od ključnih trenutaka naveo utakmicu Hrvatske i Kanade na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. godine.
- Najdraža uspomena sa svjetskih prvenstava mi je gol Kanade protiv Hrvatske. Bio sam u Hajduku, došao sam nekoliko mjeseci prije početka SP-a. Suigrači su me dosta zezali. Bio sam s Rokasom Pukštasom, samo nas dvojica smo bili u sobi, a Hrvati su pokušali ući i gledati utakmicu s nama. Rekao sam im da ne mogu i da moraju ostati vani. Kada je Kanada zabila za 1-0… Nikad u životu nisam bio sretniji. Emocije su me preplavile, nisam mogao vjerovati - iskreno je priznao.
Iako je Hrvatska na kraju pobijedila rezultatom 4-1, taj je trenutak utjecao na njegovu odluku.
- Ponosan sam na svoje hrvatske korijene, ali osjećam se kao da sam kanadski Hrvat. Rođen sam ovdje, živio sam ovdje i igrao nogomet ovdje cijeli život, tako da sam se osjećao kao da dugujem Kanadi obući njezin dres - zaključio je.
Otkako se ustalio u prvoj momčadi Hajduka, Sigur je postao jedan od ključnih igrača kluba. Igra na više pozicija, uključujući desnog beka i zadnjeg veznog, što ga čini zanimljivim na tržištu. Jedan od zapaženijih trenutaka u dresu Hajduka bio mu je pobjednički gol u derbiju protiv Dinama u prosincu 2024.
Za Hajduk je ukupno odigrao 120 utakmica, zabio pet golova i pet puta asistirao, a s klubom iz Splita osvojio je hrvatski Kup.
Privatni život i karijera izvan terena
Niko Sigur svoj privatni život uglavnom drži izvan medija. Jedna od rijetkih objava te vrste bila je fotografija s djevojkom na Instagramu i isključenim komentarima.
Tijekom karijere zabilježen je i incident kada je dobio crveni karton zbog pljuvanja prema igraču Rijeke Stjepanu Radeljiću, što je izazvalo negativne reakcije u sportskoj javnosti.
Sigur se sada priprema za nastup na Svjetskom prvenstvu, gdje će igrati za reprezentaciju Kanade i pokušati ispuniti cilj koji je postavio kao mladić.
*uz korištenje AI-ja
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