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ČEŠKA - HRVATSKA (20.45, NOVA TV)

VIROZA DIKTIRA UDARNI SASTAV Počinje nova era: Bilić se još dvoumi oko udarnog napadača

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 3 min
VIROZA DIKTIRA UDARNI SASTAV Počinje nova era: Bilić se još dvoumi oko udarnog napadača
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storyeditor/2026-09-25/PXL_220926_159154327.jpg | Foto: Goran Kovačić/Pixsell
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Slaven Bilić večeras se službeno vraća na klupu ‘vatrenih’, pred njim su čak četiri utakmice u samo 11 dana. I jedan jedini cilj, ostanak u elitnom razredu Lige nacije

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Slaven Bilić od 20.45 (Nova TV) počinje novu avanturu na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. "Vatreni" novo izdanje Lige nacija otvaranju gostovanjem u Pragu, Bilićevi će momci već na prvom izazovu biti pod pritiskom. Kratko i jasno, Hrvatska večeras ne smije izgubiti. Kratkoročni cilj novog izbornika je nastaviti (rezultatski) Dalićevim putem, ali i zadržati "vatrene" u elitnom razredu Lige nacija. A to neće biti nimalo lagan zadatak.

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Slaven Bilić je objavio popis za Ligu nacija VIDEO
Slaven Bilić je objavio popis za Ligu nacija | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

Pred Bilićem i njegovim momcima čak su četiri utakmice u 11 dana, a Hrvatska će danas u Češkoj, kao i 3. listopada protiv Engleske (na Rujevici) biti lišena glasne podrške s tribina. "Vatreni" danas moraju biti hrabri, muški se postaviti u Pragu, svima dokazati kako izbornička promjena nije značajnije utjecala na nogometno razmišljanje naših igrača.

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I da, Hrvatska večeras ne smije pasti! Ili će Bilićev zadatak (zadržati "vatrene" u najjačoj skupini Lige nacija) biti pod velikim upitnikom. Ovaj sustav natjecanja ne pruža reprezentacijama mnogo prostora za "čupanje", a s obzirom na to da nas tu čekaju dva obračuna s Engleskom i Španjolskom (koji su u tim dvobojima realno favoriti), bodove spasa treba tražiti protiv Čeha.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Bilić je proteklih dana imao i određenih problema. Prvo je zbog ozljeda ostao bez Martina Erlića i Josipa Juranovića, a onda je viroza zahvatila Igora Matanovića i Luku Modrića, koji su preskočili po jedan trening na Rujevici. Ipak, oba bi trebala biti spremna za obračun na praškoj Fortuna Areni. Jučerašnji trening zbog viroze je propustio i Martin Baturina, pa njega danas vjerojatno neće biti u kadru.

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Hrvatska bi i u predstojećem razdoblju trebala igrati prepoznatljiv nogomet, djelovati s četvoricom igrača u zadnjoj liniji. Ipak, čini se kako Bilić razmišlja bitno drukčije od prethodnika, aktualni izbornik uvjeren je kako Luka Vušković može biti sjajno defenzivno rješenje i u obrambenoj četvorci.

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Livaković će opet biti "jedinica" u Pragu, u zadnjoj liniji trebali bi zaigrati Stanišić, Vušković, Gvardiol i Perišić. Luka Modrić kreće po svoj 203. nastup u reprezentaciji, a u sredini terena s njim bi trebali biti Mateo Kovačić i Petar Sučić. Martin Baturina je, baš kao i u Comu, trebao biti napadačka opcija na lijevoj strani, no "slomila" ga je viroza. I umjesto njega će zaigrati Vlašić. Najveći upitnik Bilić ima na poziciji klasičnog centarfora.

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Prilično je izvjesno da su početnoj "devetki" najbliže Ante Budimir i Igor Matanović, a napadaču Freiburga mogla bi presuditi baš prethodna viroza. Budimir je zbog toga u maloj prednosti, a Matanović će u preostalim utakmicama dobiti svoje minute, imat će sasvim dovoljno vremena za dokazivanje.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

Novu priliku na desnoj strani napadačke linije "vatrenih"dobit će Luka Sučić koji briljira u dresu Real Sociedada, igra možda i najbolji nogomet u karijeri, njegova ljevica može biti "vatrenima" od velike koristi. Druga opcija za tu poziciju bio je Nikola Vlašić, kapetan Torina, Bilić je oduvijek o njemu govorio u hvalospjevima, reprezentaciji je često bila potrebna njegova energija. Ipak, on u sastav upada zbog Baturine.

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Hrvatski izbornik u ovih 11 dana mora dobro "izmenadžerirati" minutažu svojih igrača, svi bi dečki trebali kad-tad dobiti priliku. I baš zbog toga treba očekivati kako najiskusniji aduti (Modrić, Kovačić, Perišić, Budimir) neće na terenu biti u punoj minutaži. Bilić na klupi ima dovoljno kvalitetnih aduta da "vatreni" uspješno odrade gostovanje u Pragu te da naprave ozbiljan korak prema ostanku u najjačem razredu Lige nacija.

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Prve četiri utakmice pokazat će razmišljanja novog izbornika, način na koji će se Hrvatska postaviti u budućnosti. Zlatko Dalić godinama je štitio svoje senatore, beskonačno vjerovao u Modrića, Perišića, Kovačića ili Kramarića, igrače koji su obilježili njegov devetogodišnji mandat. I koji su od prvog dana bili važan dio Dalićeve izborničke priče.

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Hoće li slično razmišljati i Bilić? Ili će novi/stari izbornik početi neku novu priču, ključne uloge reprezentacije dati u ruke mladih igrača - Baturine, Petra i Luke Sučića, Stanišića, Gvardiola, Vuškovića, Matanovića...? Sve je moguće, vidjet ćemo.

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