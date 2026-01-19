Obavijesti

Werder prodaje Austrijanca i Jagušić odmah uskače u prvih 11 Werdera, evo svih detalja

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Njemački prvoligaš prodaje Schmida u Leeds i kupuje veznjaka Slavena za šest milijuna

Supertalentirani veznjak Adriano Jagušić (20) na odlasku je iz Slaven Belupa, a iako je prije bio vrlo blizu Portugala i Brage, njegov će sljedeći korak ipak voditi ravno u Bundesligu. Kako javlja Fabrizio Romano, jedan od najjačih insajdera kad je riječ o transferima nogometaša, Werder Bremen na pragu je dogovora o kupnji jednog od najtraženijih igrača HNL-a.

O Jagušićevu transferu piše se već mjesecima. Spominjali su se razni klubovi i lige, no samo je jedno u cijeloj priči bilo sigurno. A to je da će "farmaceuti" zaraditi milijune eura. Prema Romanovim informacijama, paket bi mogao dosegnuti čak šest milijuna eura uz bonuse.

Kad se izuzmu Dinamo, Hajduk i Rijeka, Jagušićev transfer bit će drugi najveći izlazni posao u povijesti HNL-a. Rekord zasad drži Osijek, koji je Mirka Marića prodao Monzi za 6,5 milijuna eura plus bonuse, a odmah iza njega smjestit će se spomenuti Slavenov dragulj.

Ujedno, riječ je o uvjerljivo najvećoj prodaji u povijesti koprivničkoga kluba - dosadašnji rekord, transfer Nikole Katića u Rangerse za 2,2 milijuna eura, u ovom kontekstu djeluje gotovo skromno.

Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a
Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Za razliku od mnogobrojnih odlazaka iz HNL-a koji su završavali klupom u ligama "petice", s Jagušićem bi priča trebala biti drukčija. Werder je, naime, pred prodajom svoga ključnog ofenzivnog veznjaka Romana Schmida.

Austrijanac je velika želja Leeds Uniteda, koji je spreman platiti oko 15 milijuna eura uz bonuse. Schmid ove sezone ima dva gola i pet asistencija u 17 bundesligaških utakmica, a klubovi su navodno blizu dogovora. Jagušić je predviđen kao njegova izravna zamjena.

Uostalom, forma to i opravdava. Jagušić je bio među najboljim igračima jesenskog dijela HNL-a, rame uz rame s Tonijem Frukom. U 18 ligaških utakmica zabio je šest golova i dodao četiri asistencije, a u Kupu je postigao dva gola u dvije utakmice. Slaven Belupo dobio je maksimum, i sportski i financijski, a mladi ofenzivac sad naplaćuje sezonu karijere i pravi iskorak.

Jagušić je više puta isticao kako mu se ne žuri s odlaskom te da bi mu možda bilo i najmudrije ostati u Koprivnici i boriti se za mjesto u avionu za Svjetsko prvenstvo budući da ga Zlatko Dalić iznimno cijeni.

No ovakva ponuda, ovakav projekt i ovakva cifra teško se odbijaju. Ostaje nada da je mladi veznjak izabrao pravi klub i, još važnije, pravi plan razvoja. Bundesliga ne oprašta - ali zna nagraditi hrabre.

