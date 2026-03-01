Evo što dugotrajno uzimanje melatonina čini vašem zdravlju

Melatonin se dugo smatrao sigurnim i prirodnim rješenjem za nesanicu, lako dostupan dodatak prehrani kojem se milijuni ljudi okreću za bolji san. Mnogi ga doživljavaju kao bezazlenu pomoć, no najnovije istraživanje baca ozbiljnu sjenu na tu pretpostavku, sugerirajući da bi dugotrajna upotreba ovog popularnog hormona mogla biti povezana s dramatično povećanim rizikom od zatajenja srca i preuranjene smrti.

Preliminarna studija, predstavljena na znanstvenom skupu Američke udruge za srce (AHA), otvara niz pitanja o sigurnosti dodatka koji se u mnogim zemljama prodaje bez recepta i čija popularnost neprestano raste. Iako rezultati ne dokazuju uzročno-posljedičnu vezu, predstavljaju snažno upozorenje i poziv na oprez.

Zabrinjavajući rezultati opsežne analize

Istraživački tim, predvođen dr. Ekenedilichukwuom Nnadijem sa Sveučilišta SUNY Downstate u New Yorku, analizirao je elektroničke zdravstvene kartone više od 130 tisuća odraslih osoba s dijagnozom kronične nesanice.

Koristeći podatke iz velike međunarodne baze podataka, usporedili su skupinu koja je uzimala melatonin najmanje godinu dana s kontrolnom skupinom koja ga nije koristila. Rezultati, prikupljeni tijekom petogodišnjeg praćenja, bili su alarmantni.

Pokazalo se da su osobe koje su dugotrajno koristile melatonin imale gotovo 90 posto veću vjerojatnost za razvoj zatajenja srca u usporedbi s onima koje ga nisu uzimale. Stopa pojave zatajenja srca iznosila je 4,6 posto u skupini koja je uzimala melatonin, naspram 2,7 posto u kontrolnoj skupini.

Još veća razlika uočena je kod hospitalizacija. Korisnici melatonina imali su gotovo tri i pol puta veću vjerojatnost da će biti hospitalizirani zbog zatajenja srca. Analiza je također otkrila da je rizik od smrti od bilo kojeg uzroka bio gotovo dvostruko veći kod osoba koje su uzimale melatonin.

​- Dodaci prehrani s melatoninom možda nisu toliko bezazleni kao što se obično pretpostavlja. Ako naša studija bude potvrđena, to bi moglo utjecati na način na koji liječnici savjetuju pacijente o pomagalima za spavanje, izjavio je dr. Nnadi u priopćenju za medije.

Veza, a ne uzrok: Zašto je potreban oprez

Stručnjaci, uključujući i same autore studije, naglašavaju ključnu stvar: ovo istraživanje pokazuje statističku povezanost, ali ne i dokaz da melatonin izravno uzrokuje probleme sa srcem. Postoji mogućnost da je uzimanje melatonina samo "marker" za druge, temeljne zdravstvene probleme.

Na primjer, moguće je da osobe koje posežu za dugotrajnim uzimanjem melatonina pate od težeg oblika nesanice, depresije ili anksioznosti, a sva ta stanja sama po sebi nose povećan rizik za kardiovaskularne bolesti. U tom bi slučaju melatonin bio samo pokazatelj da je pacijent u startu bio lošijeg zdravlja.

Također, studija ima nekoliko važnih ograničenja. Podaci su prikupljeni iz zemalja u kojima je melatonin dostupan na recept, ali i iz onih, poput SAD-a, gdje se slobodno kupuje. To znači da su neki korisnici melatonina iz slobodne prodaje mogli biti pogrešno svrstani u skupinu koja ga ne uzima, što je moglo utjecati na rezultate. Uz to, nalazi su još uvijek preliminarni i tek trebaju proći strogi proces znanstvene recenzije prije objave u stručnom časopisu.

Što ovo znači za vas?

Unatoč ovim ograničenjima, nalazi su dovoljno ozbiljni da potaknu na oprez. Poruka nije da treba paničariti i odmah baciti bočicu melatonina, već da se 'prirodno' ne smije automatski izjednačavati s 'bezopasnim', pogotovo kada je riječ o dugotrajnoj i nekontroliranoj upotrebi.

Ako melatonin koristite povremeno za borbu s posljedicama promjene vremenskih zona ili rijetkim neprospavanim noćima, vjerojatno nemate razloga za brigu. Međutim, ako ste ga pretvorili u svakodnevnu rutinu koja traje mjesecima ili godinama, vrijeme je za razgovor s liječnikom. Stručnjaci savjetuju da postoje i druge, dokazano učinkovite i sigurnije metode za liječenje kronične nesanice, poput kognitivno-bihevioralne terapije i poboljšanja higijene spavanja.

Ova studija trebala bi poslužiti kao poticaj za dijalog između pacijenata i liječnika o tome je li dugotrajno uzimanje melatonina zaista najbolji izbor i koje su alternative dostupne. Do novih spoznaja, oprez ostaje najbolji saveznik vašeg zdravlja.

