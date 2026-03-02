Evo što se događa s tijelom kad spavate uz upaljen televizor

Puno ljudi ima televizor u spavaćoj sobi i mnogi se uspavljuju uz omiljenu seriju ili film. Ta se navika može činiti bezazlenom, kao savršen način za opuštanje nakon napornog dana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:11 Ranoranilac ili noćna ptica | Video: 24sata/pixsell

Ipak, stručnjaci već godinama upozoravaju da spavanje s upaljenim televizorom može značajno utjecati na kvalitetu i količinu sna, a dugoročno i na cjelokupno zdravlje. No priča ima i drugu stranu, jer za neke ljude ova navika nosi i određene koristi.

Negativne posljedice za san i zdravlje

Stručnjaci se slažu da su za kvalitetan odmor potrebna tri ključna uvjeta: tama, tišina i hladnoća. Upaljen televizor narušava prva dva, a posljedice mogu biti ozbiljnije nego što mislimo. Svjetlost i zvukovi koji dopiru s ekrana mogu poremetiti snove, hormone i opće zdravstveno stanje.

Odraslim osobama preporučuje se između sedam i osam sati sna svake noći kako bi tijelo funkcioniralo optimalno. Svaki sat manje od toga stvara takozvani 'dug sna', koji se s vremenom nakuplja i negativno utječe na sposobnost jasnog razmišljanja i koncentracije. Kada spavate uz televizor, često dobivate manje stvarnog odmora nego što mislite.

Čak i ako ste u krevetu osam sati, stalne promjene zvuka i svjetla uzrokuju 'mikrobuđenja', kratke prekide u moždanoj aktivnosti koji sprječavaju ulazak u duboke, okrepljujuće faze sna.

Foto: PROFIMEDIA

Istraživanja pokazuju da buka i svjetlo u pozadini mogu skratiti REM fazu, ključnu za konsolidaciju pamćenja, emocionalnu regulaciju i učenje. Zbog toga se, unatoč dovoljnom broju sati provedenih u krevetu, možete probuditi umorni.

Plava svjetlost koju emitiraju televizori i drugi elektronički uređaji izravno utječe na proizvodnju melatonina, hormona koji tijelu signalizira da je vrijeme za odmor. Kada mrežnica oka detektira svjetlost, posebice plavog spektra, epifiza dobiva poruku da je i dalje dan.

To može zavarati mozak i suzbiti lučenje melatonina, zbog čega postaje teže zaspati i ostati u snu. Mozak ostaje u stanju dnevne budnosti, što može odgoditi trenutak usnivanja i poremetiti prirodni cirkadijalni ritam.

Posljednje što želite dok pokušavate zaspati jest da vam mozak bude aktivan. Televizijski program, bilo da ga aktivno gledate ili samo slušate, pruža previše stimulacije. Nagli bljeskovi svjetla, promjene u glasnoći zvuka tijekom reklama ili akcijskih scena mogu vas trgnuti iz sna.

Foto: Andrey Popov

Važno je znati da mozak nastavlja obrađivati zvukove i dok spavamo. To znači da i tijekom lakših faza sna vaš mozak 'hvata' dijelove dijaloga, što ga održava aktivnim i sprječava potpuni odmor. Sadržaj koji gledate također može utjecati na snove, pa tako praćenje napetih ili uznemirujućih sadržaja može dovesti do noćnih mora.

Osim standardnih posljedica neispavanosti poput oslabljenog imuniteta, problema s pamćenjem i povišenog krvnog tlaka, spavanje uz umjetno svjetlo nosi i druge rizike. Studija Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) iz 2019. godine, koja je obuhvatila više od 43.000 žena, otkrila je da su one koje su spavale s upaljenim televizorom ili svjetlom imale 17 posto veći rizik od dobivanja pet ili više kilograma tijekom petogodišnjeg razdoblja.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Zanimljivo je da je taj rizik postojao čak i kada kvaliteta i količina sna nisu bile smanjene. Druga istraživanja pokazala su da izloženost svjetlu tijekom noći povećava broj otkucaja srca, aktivira simpatički živčani sustav (bori se ili bježi) te može narušiti regulaciju glukoze sljedećeg jutra, povećavajući rizik od razvoja inzulinske rezistencije i dijabetesa tipa dva.

Spavanje uz TV može biti i korisno

Unatoč ozbiljnim potencijalnim posljedicama, neki stručnjaci tvrde da ova navika nije uvijek loša. Ako je izbor između nespavanja u potpunoj tišini i spavanja uz upaljen televizor, uvijek je bolje odabrati drugu opciju. Za neke ljude, pozadinski zvukovi i slike mogu biti od pomoći.

Mnogi ljudi koriste tihi žamor televizora kao vrstu bijelog šuma koji im pomaže da zaspu. U tom slučaju ne prate aktivno radnju ili dijaloge, već im poznati zvukovi u pozadini pomažu prikriti druge ometajuće zvukove iz okoline, poput prometa, ili unutarnje 'buke' poput tinitusa. Pokazalo se da je bijeli šum učinkovito pomagalo za spavanje, pa u tom kontekstu televizor može imati pozitivan učinak.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Za osobe koje se bore s tjeskobom ili 'jurećim mislima' prije spavanja, televizor može poslužiti kao kognitivna distrakcija. Gledanje poznate serije ili filma koji ste gledali već mnogo puta može pružiti osjećaj ugode i sigurnosti. Studija iz 2012. godine otkrila je da uranjanje u poznate fiktivne svjetove može djelovati obnavljajuće i pomoći u smanjenju stresa. U takvim slučajevima, poznati zvukovi i prizori mogu pomoći mozgu da se dovoljno opusti kako bi utonuo u san.

Kako umanjiti štetu ako se ne možete odreći navike

Ako vam je televizor i dalje neophodan dio večernje rutine, postoje koraci koje možete poduzeti kako biste smanjili njegov negativan utjecaj. Postavljanje mjerača vremena (sleep timer) da se televizor automatski isključi nakon, primjerice, sat vremena osigurat će da ne bude upaljen cijelu noć.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Birajte sadržaj koji je lagan i već vam je poznat, umjesto novih i napetih serija koje će vas držati budnima. Također, preporučuje se smanjiti svjetlinu zaslona i glasnoću zvuka na minimum te, ako je moguće, uključiti filter za plavu svjetlost ili 'noćni način rada'.

