Jutro počnite na potpuno novi način i bit ćete ispunjeni mirom

Kad je riječ o rješavanju nekih stvari ili problema, uvijek dobivamo savjet da napravimo - više - "probudi se ranije", "pokušaj s HIIT treningom"... Što je više obaveza, više je i stresa. Pogotovo ako ih se namjerimo odraditi ih ujutro. No način na koji ujutro provedete petnaestak minuta koje svatko treba odvojiti za sebe, dat će vam osjećaj smirenosti, a to će rezultirati time da ćete biti sretniji, produktivniji i energičniji do kraja dana. Zato stručnjaci savjetuju da u dan uplovimo - lagano...

Prilagodite se - sebi

Kad se alarm oglasi, nemojte ga odgađati, nego ustanite i bavite se tih 15 minuta sobom, objašnjava Jennie Marie Battistin, licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja. Biti pažljiv prema sebi znači biti prisutan i svjestan okoline, svojih osjećaja i ponašanja. Kako da se prebacite u to raspoloženje? Jedan od načina je da si osmislite jutarnji ritual. Umjesto da pregledavate mailove, uskočite pod tuš, navijte omiljenu glazbu i istrljajte se uz miris nekog osvježavajućeg ulja poput mente i eukaliptusa. Spa-tretman ponavljajte svakodnevno.

Zapišite sve na papir

Jutro je najbolje vrijeme da zavirite u svoju podsvijest. Jedan od načina za to je vježba koju je osmislila spisateljica Julia Cameron. Ona preporučuje ispisivanje tri stranice ujutro prije nego što učinite bilo što drugo. To može biti prepričavanje sna, pisanje dnevnika ili popisivanje obaveza, ali ključ je u tome što morate popuniti tri stranice i neprestano pisati. Možete i crtati. Zapisivanje stvari bez straha od presude može vam pomoći da očistite podsvijest od smeća koje može usporiti vaše razmišljanje, tako da ćete tijekom dana imati više prostora za fokusirati se na bitno.

Pročitajte knjigu

Jeste li ikad čitali kad se probudite? Nekoliko dobrih knjiga na noćnom ormariću i par poglavlja pročitanih ujutro, razbudit će vas i pružiti vam priliku da dan započnete s kreativnijim načinom promatranja izazova koji su pred vama, nego što biste imali da ste vrijeme proveli pregledavajući društvene medije.

Obratite pažnju na detalje

Uranjanje u sebe znači opažanje detalja. Kakva je temperatura vode kojom se tuširate, koje mirise osjećate? Primijetite toplinu šalice kave, i promatrajte sve što možete vidjeti kroz prozor.

- Svakodnevna jutarnja senzorička usredotočenost, poput sjedenja sa šalicom čaja, dopušta vam da kvalitetno provedete vrijeme sami sa sobom. Zamislite to kao da ste odveli mozak u teretanu, dopuštajući sebi da se napunite energijom i osnažite za dan pred vama - kaže terapeutkinja Lauren Frier. Kad zamijetite detalje vani, usredotočite se prema unutra. Jeste li uzbuđeni? Plašite li se nečega? Kada razmišljate o sljedećem tjednu, što vam prvo pada na pamet? Vašu možebitnu anksioznost mogu spriječiti planovi za taj dan ili tjedan. Na ovaj ćete način bolje razumjeti korijene svoje anksioznosti, a to će vas potaknuti na pravodobno djelovanje.

Slijedite osjećaj u trbuhu

Možda je nekad najbolje da ujutro ne radite ništa, ali se nemojte za to okrivljavati. Priuštite si petnaest minuta sanjarenja. Uzmite si vremena da stavite masku za lice ili isprobate novi smoothie. Što god učinite, nemojte to činiti zato što to treba učiniti, primjerice, razvrstati rublje. Dati sebi dopuštenje da se ne bavite time i ne osjećate krivicu može vam pomoći da dobijete osjećaj da imate kontrolu i da ste spremni započeti dan kako ste i zamislili, piše Forbes.

