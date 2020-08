Jono ka\u017ee da Rebel trenira sedam dana u tjednu i neki oblik podizanja tereta je u svakom\u00a0treningu kako bi oja\u010dala gornji i donji dio tijela.

Ovih pet stvari glumica Rebel Wilson radi kako bi skinula kile

Do sad je skinula najmanje 18 kilograma, no Rebel kaže da je ovo njezina godina zdravlja te da će rezultati biti još bolji jer se zdravo hrani i redovito se bavi fizičkom aktivnošću

<p>Zvijezda <strong>Rebel Wilson </strong>(40) navodno je skinula, procjenjuje se, 18 kilograma zahvaljujući posebnom režimu prehrane i tjelovježbe, piše Daily Mail.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Hrana za ravan trbuh</p><p>Rebel prati tzv. Mayr dijetu koja podrazumijeva da svaki zalogaj prožvače najmanje 40 puta, a na društvenim mrežama je otkrila koje su to stvari koje radi kako bi kilogrami još brže nestajali.</p><h2>1. Diže utege</h2><p>Glavna tehnika koja pomaže u skidanju viška masnoća i oblikovanju figure jest dizanje utega. Često je se može vidjeti kako okreće gume ili povlači teške predmete pod nadzorom osobnog trenera <strong>Jonoa Castana</strong>.</p><p>Jono kaže da Rebel trenira sedam dana u tjednu i neki oblik podizanja tereta je u svakom treningu kako bi ojačala gornji i donji dio tijela.</p><p>- Petak zove, no Rebel Wilson naporno radi sedam dana u tjednu - komentirao je Jono nedavnu fotografiju na društvenim mrežama.</p><h2>2. Kombinira utege sa vježbama visokog intenziteta</h2><p>Vježbe visokog intenziteta ili HIIT već dugo imaju reputaciju kao najbolji izbor ako se želite riješiti neželjenih kilograma. Tjedni plan tjelovježbe za Rebel podrazumijeva trčanje po stepenicama i rad na užadi. Dodatno, ide na boks jer su borbene vještine najbolji način za stjecanje predivnih mišića. Kombinirajući takav tip treninga, njezin organizam dobiva više benefita nego da se usredotočila samo na jedan oblik vježbi.</p><h2>3. Pješači</h2><p>Rebel je postala velika obožavateljica šetnji te često na društvenim mrežama objavljuje selfije sa svjetionika Barrenjoey iz Palm Beacha u Sydneyu. Šetnja do svjetionika je duga samo 2,2 kilometra, no zbog strmog terena i teško prohodnog područja potrebno je 90 minuta za dolazak do njega.</p><p>Trener Jono pojasnio je što treba učiniti ako želite transformaciju tijela.</p><p>- Morate se usredotočiti na prehranu, trenirati pet dana u tjednu, osigurati si oporavak istezanjem i kvalitetnim snom te uzimati mnogo dodataka prehrani i multivitamina. Tretirajte svoje tijelo kao hram - kazao je Jono.</p><h2>4. Slijedi Mayr metodu</h2><p>Kad je riječ o prehrani, Rebel je predana Mayr metodi. Navodno ju je počela koristiti kad je posjetila luksuzni wellness centar VivaMayr u Austriji.</p><p>Riječ je o pristupu koji eliminira intoleranciju na hranu, smanjuje šećer, promovira konzumaciju cjelovitih žitarica polako, te osnažuje imunološki sustav i smanjuje upalne procese. Nema grickalica, smanjen je unos glutena i mliječnih proizvoda te potiče svjesno jedenje gdje se obroci žvaču polako i bez smetnji. Svaki zalogaj treba prožvakati 40 puta. U novoj prehrani Rebel unosi mnogo zelenog lisnatog povrća i proteina.</p><h2>5. Sve radi polako</h2><p>Sa svakom novom fotografijom postaje sve jasnije kako Rebel gubi kilograme, no njezin trener kaže da sve ima smisla samo ako je riječ o dugoročnoj navici. Jono smatra da je godinu dana dovoljno dugo za stvaranje osnovnog fitness režima.</p><p>- Ne zaboravite da je to za vas veliki stres, pa je moj savjet da imate realistične ciljeve u kratkom roku koje ćete uspješno savladati i odatle nastaviti dalje - kazao je.</p><p>U ožujku je s medijima podijelio svoje savjete kako smanjiti težinu. Kaže da biste trebali vježbati najmanje 45 minuta na dan da skinete višak, a važan je i smanjeni unos kalorija.</p><p>- Minimum je vježbati 45 minuta na dan, bez obzira je li riječ o vježbanju u teretani, šetnji ili drugom obliku fizičke aktivnosti - kazao je Jono (28). </p><p>Smatra da su najbolje vježbe za skidanje kila HIIT treninzi.</p><p>- Ono što činim za većinu svojih klijenata koji žele smršavjeti jest osmišljavanje kombinacija različitih vježbi. Kratke i intenzivne kardio vježbe kombiniram s treninzima otpora te s treninzima snage i to je moja tajna formula - kazao je.</p><p>- Vježba na taj način podiže otkucaje srca i potiče sagorijevanje kalorija kao i stvaranje mišićne mase kako bi tijelo nastavilo trošiti kalorije i tijekom dana - kaže on.</p><p>Prehrana je jednako važna kao i tjelovježba, a savjetuje manji unos kalorija za gubitak masnog tkiva.</p><p>- Razmislite, ako trenirate jedan sat na dan, važno je što ćete raditi preostala 23 sata. Ako želite smršavjeti, morate jesti manje kalorija od dnevnih potreba i trošiti više nego što unosite hranom - zaključio je on.</p>