Postoji devet tipova spavača: Otkrijte koji ste i što to znači

Postoje brojni tipovi ljudi s obzirom na navike spavanja, a i načini na koje spavate govore o vašem zdravlju. Brand Simba bavi se proizvodnjom madraca i tvrde kako postoji devet različitih vrsta spavača i svi imaju različite karakteristike.

Analizirali su podatke 3400 ljudi i utvrdili razlike među njima i načinima na koje spavaju, piše Daily Mail.

1. Nemirni

Nemirni nikad nije na jednom mjestu, pa čak ni u krevetu. Ima ga posvuda, i to je najčešće razlog zašto takvi ljudi nikad ne dosegnu svih pet faza sna. Uglavnom ne dođu ni do treće, najvažnije faze u kojoj smo u dubokom snu. Najbolji način da nemirni ipak utone u san, tvrde stručnjaci, tehnika je disanja nazvana 4 - 7 - 8. To znači da treba duboko udahnuti brojeći do četiri, zatim zadržati dah brojeći do sedam te izdisati narednih osam sekunda.

2. Ranoranilac

Neki ljudi ustaju toliko rano da nisu spavali ni osam sati, pa zato propuštaju fazu dubokog sna u kojoj se organizam oporavlja i obnavlja. Takvi spavači nerijetko su noću premoreni, ali su zato na nogama već prije pet ujutro. Iz Simbe savjetuju da takvi spavači pokušaju dobiti što je moguće više prirodnog svjetla tijekom dana. To će im pomoći u boljem raspoloženju, ali i u usklađenju tjelesnog sata s dnevnim zadacima.

3. Top

Riječ je o ljudima koji ne mogu postići duboke faze sna do kasno u noć, pa zapravo i oni propuste onu restorativnu ulogu sna. Iako, jednom kad zaspu, u stanju su prespavati bilo što. Kažu da spavaju "kao top", a kad se probude ne osjećaju se baš najbolje. Takvi ljudi trebali bi prilagoditi vrijeme odlaska u krevet kako bi izvukli maksimum od svog spavanja, a preporučljiva je i lagana šetnja prije odlaska u krevet.

4. Mislioc

Prije spavanja razmišljate o proteklom danu, životu, planovima, ljubavima, obvezama doma i na poslu? Onda ste vi definitivno ovaj tip spavača. Ponekad vam se dogodi i da se probudite usred sna kako biste opet zalutali u mislima? Stručnjaci preporučuju da tijekom dana uzimate manje stanke na poslu kako biste smanjili razinu stresa. Također, svakog dana pripremite listu sa stvarima koje planirate obaviti, pa navečer provjerite jeste li napravili sve što ste mislili. Tako nećete lijegati u krevet razmišljajući o obvezama koje još treba napraviti.

5. Zec

Sigurno ste čuli uzrečicu da netko "spava kao zec". To znači da zapravo ima vrlo lagan san i probudi se na svaki šušanj. Naravno da u takvim situacijama ljudi ne uspiju dosegnuti one duboke faze sna koje iscjeljuju organizam, pa se bude umorni i neispavani. Kako bi se riješili takvih problema, stručnjaci im savjetuju kratke šetnje oko podneva kako bi uhvatili što više dnevnog svjetla, a zatim uvečer navlačenje debelih zavjesa na prozore. To će pomoći tijelu u boljoj proizvodnji melatonina - hormona sna.

6. Disident

Riječ je o ljudima koji nemaju rutinu spavanja, redovito spavaju na različite načine i uglavnom se u neredovitim ciklusima bude noću. Jasno je da se ne uspiju naspavati, a stručnjaci im preporučuju bilježenje dnevnika spavanja kako bi ustanovili barem neku rutinu.

7. Majstor

Potpuno u skladu s tjelesnim satom, ovi ljudi prospavaju čitavu noć bez buđenja. Savršeni su u tome koliko se i kako odmaraju, a svakog se jutra bude svježi i odmorni. Oni nemaju čime nadograditi svoju rutinu spavanja jer su u onome što čine već savršeni.

8. Kampanjac

Kampanjac, kao i u školi, tijekom tjedna zabušava, a onda pokušava nadoknaditi izgubljeni san tijekom vikenda. Rezultat je zbunjen organizam i nesnalaženje u vremenu i prostoru. Struka savjetuje da pokušaju u svoju rutinu tijekom tjedan uvesti kratak poslijepodnevni spavanac negdje iza 14 sati.

9. Sova

Taj tip spavača noću vrlo malo spava i budi se prije nego što je uspio dosegnuti svih pet faza sna. Stručnjaci smatraju da je njihov unutrašnji sat postavljen na drugu vremensku zonu. Stoga savjetuju da za jedan sat naprijed ili natrag pomaknete svoju dnevnu rutinu, i odmah biste se trebali osjećati bolje.