<p>Na kraju dana zvuči primamljivo izvrnuti se na trosjed s partnerom te se prejedati kako biste umanjili stres, piše <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/5-easy-ways-partner-encourage-154833915.html">Yahoo.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Joga s partnerom za bolji odnos</p><p>No pandemija je uznapredovala i vrijeme je da promislite o svojim i partnerovim aktivnostima te promijenite pristup zdravlju.</p><p>- Čvrsto vjerujem da je brak ili partnerstvo najvažniji odnos koji imate u životu te ga on može poboljšati ili narušiti. Velika je stvar ako imate partnera koji je predan brizi ne samo za sebe, nego i za vas. To je snaga koja će vas održati na putu prema zdravlju i dobrobiti - kaže pedijatrica dr. <strong>Renee Rodriguez Paro</strong> koja vodi medicinski podcast sa suprugom liječnikom. Savjetuje koje korake poduzeti da zajedno sa suprugom ili partnerom zadržite zdravu rutinu.</p><h2>1. Kombinirajte rutine</h2><p>Paro savjetuje da bi parovi trebali imati zajedničku rutinu kad je god to moguće.</p><p>- Moj suprug i ja idemo u isto vrijeme na spavanje i imamo isti raspored pritom ne propuštajući ništa lijepo. Na ovaj način odgovorni ste za to da se partner, primjerice, dobro naspava umjesto da do kasnih sati gleda u ekran - kaže ona.</p><p>Ako zbog posla ili drugih faktora to nije moguće, nema problema. Još možete biti dio partnerove rutine kroz male zajedničke stvari. Primjerice, ako ustajete ranije, ostavite mu na kuhinjskom stolu dodatnu dozu vitamina kako bi se sjetio uzeti ih kad on ustane.</p><h2>2. Omogućite zdrav izbor</h2><p>Teško je ostati sklon zdravoj prehrani ako partner voli masnu hranu iz narudžbe ili prije spavanja pojede zdjelu sladoleda. Pokušajte isplanirati zdrave zajedničke obroke, no budite svjesni da je to prostor ua svađu.</p><p>- Kao što izreka kaže, možete dovesti konja do vode, ali ga ne možete natjerati da pije. Najbolji način da nekoga dovedete do mjesta s boljim navikama jest taj da vi budete primjer. Držite u kući hranu koju voli vaš partner, ali ga nemojte zbog toga pokušati posramiti. Neka mu primjer bude kako se osjećate i kakvi su vaši rezultati, jer tako je vjerojatnije da će ljudi nešto i poduzeti - savjetuje ona.</p><p>Tijekom dana pripremite laganije međuobroke ili pripremite zdraviju verziju omiljenog jela vašeg partnera. No pritom ne zaboravite da je važno povremeno se zajedno počastiti.</p><h2>3. Stavite sebe na prvo mjesto, no omogućite prostor za partnera</h2><p>Između zahtjevnog posla i obiteljskih potreba lako je zaboraviti na vlastitu dobrobit i zdravlje.</p><p>- Ne može očekivati od sebe da stalno trčimo poput malenog hrčka u kotaču a da pritom ne koristimo sve ono što će nam pomoći da ostanemo u ravnoteži - kaže Paro.</p><p>Zato je važno da s partnerom pronađete prioritete. Recite mu što vam treba. Možda je to sat vremena za masažu, poslijepodnevno drijemanje ili vruću kupku dok svi drugi večeraju. Omogućite si takav užitak.</p><p>- Budite vrlo jasni u iskazivanju potreba i vrlo jasno od partnera zatražite pomoć. Pritom ne zaboravite vratiti protuuslugu i zapitajte ih što biste vi mogli učinit za njih. Ne zaboravite partneru omogućiti prostor koji im treba - upozorava liječnica.</p><h2>4. Zajedno brinite o zdravlju</h2><p>U zajednički kalendar postavite podsjetnike da ne zaboravite na važne aspekte zdravlja, od samopregleda dojki do godišnjeg pregleda madeža kod dermatologa. Na taj način osiguravate da niti jedan ne zaboravi na provjeru svog zdravstvenog stanja.</p><p>- Preventivni pregledi mogu prouzročiti stres i tjeskobu, no razgovarajte s parterom o njegovim strahovima i brigama. Dopratite partnera na pregled i osmislite zabavnu zajedničku aktivnost prije ili poslije posjeta liječniku kako biste se imali čemu radovati - savjetuje onkologinja dr. <strong>Anne Peled</strong>.</p><h2>5. Izazovi u vježbanju</h2><p>Sljedeći put kad se ne možete dogovoriti koju seriju gledati na TV-U, potražite video s tjelovježbom. Studije su pokazale da partneri mogu pozitivno utjecati jedni na druge.</p><p>- Redovita tjelovježba snižava rizik od niza bolesti, uključujući rak, dijabetes, demenciju i mnoge druge. Pronađite vrijeme kako biste vježbali kao par i smislite zajednički plan tjelovježbe kako bi ona bila što zabavnija i na taj način biste je redovito prakticirali - savjetuje dr. Peel.</p><p>Ako ste natjecateljski tip, možete dogovoriti i sitne izazove. Otkrijte tko može tijekom tjedna otrčati više kilometara ili provesti više vremena u izdržaju. Ako više volite prijateljsko okružje, birajte umjerene vježbe poput vožnje bicikla. Tako ćete zajedno ostati fit, a usto ćete više vremena provoditi zajedno. Važno je samo da ste u tome redoviti.</p><p>- Veća je vjerojatnost za uspjeh ako se zajednički držite nove promjene životnih stila te imate potporu partnera. Možete se međusobno ohrabrivati i podržavati stvarajući ciljeve i nagrade, kao i izazove - zaključila je.</p>