Sve znaju, ali neće reći: Evo koje vam fore 'prodaju' treneri

1. Dugo se čeka kako bi se vidjeli rezultati

Ne očekujte brze rezultate kada jednom počnete vježbati. Ljudi koji odluče dovesti se u formu u nekoliko mjeseci prije ljeta, vjerojatno u tome neće uspjeti.

Naravno, sve ovisi o trenutnoj kondiciji, stanju tijela i godinama života. U svakom slučaju, prve vidljive rezultate možete uočiti nakon dva do tri mjeseca, no nekima će možda trebati čak pola godine ako su se prilično zapustili.

Treba imati na umu da je važno redovito i često trenirati i pravilno se hraniti, to je temelj uspjeha. Na vašem tijelu možda neće biti puno promjena ako vježbate dva puta na tjedan jer se za dobre i vidljive rezultate morate više potruditi - barem tri treninga snage i dva kardio treninga.

To ne znači da u teretanu treba ići pet puta na tjedan, dobra kardio vježba je i obična šetnja, prenosi BrightSide.

Foto: Dreamstime

2. Nećete uvijek moći postići željene rezultate

Imate li viziju idealnog oblika tijela u svojoj glavi i to želite postići vježbanjem, budite spremni na to da možda nećete postići željene rezultate. Kako prvo u obzir trebate uzeti genetiku te kako ste fizički građeni.

Mišići nekih ljudi imaju tendenciju bržeg rasta, dok drugi ljudi imaju bolji metabolizam. Mnogi profesionalni sportaši i fitness treneri posežu za posebnom prehranom kako bi postigli željeni oblik.

Zato, postavite li nedostižan cilj koji je u suprotnosti onome za što je vaše tijelo sposobno, možda ćete izgubiti motivaciju ili dobiti neuravnotežen oblik tijela. Budite objektivni i pokušajte od svojeg tijela izvući ono najbolje, oblik koji će vam odgovarati i koji ćete uspjeti napraviti vježbanjem.

Foto: Thinkstock

3. Dovoljno je imati pet do sedam treninga s trenerom

Osobni treneri znaju reći da svakom čovjeku treba osobni program treninga jer to neće moći sami. Ovo nije istina. Kada krenete s vježbanjem, trebate trenera koji će vas naučiti pravim tehnikama i 5 do 7 seansi je obično dovoljno da ljudi nauče kako vježbati pravilno.

Nakon toga vježbate sami prema savjetima naučenim od trenera. Nakon mjesec i pol možete probati treninge s drugim trenerom kako biste provjerili da li sve radite ispravno te dobili odgovore na moguće nedoumice.

Nakon toga vam pomoć trenera više ne treba, osim ako niste tip koji se ne može disciplinirati i motivirati bez tuđe pomoći.

Foto: 123RF

4. Samo osnovne vježbe mogu pomoći u izgradnji lijepog tijela

Trenerima je financijski isplativo zadržati klijenta što je duže moguće. Zbog toga često ignoriraju osnovne vježbe i nude mnogo zasebnih vježbi koje pokreću pojedinačne mišiće. Ali, trebali biste se usredotočiti na osnovne vježbe kako bi dobili dobre rezultate.

Te osnovne vježbe uključuju iskorak, plank, dizanje utega, čučnjeve i sklekove. To je ono što pomaže u izgradnji mišića. Osnovne vježbe imaju različitu učinkovitost pa je važno razumjeti koje najbolje odgovaraju baš vama.

Na primjer, za neke ljude čučnjevi su najbolja opcija za jačanje mišića stražnjice, dok za druge to može biti iskorak. Naravno, pojedinačne vježbe s kojima se cilja na neki mišić su važne i ponekad zanimljivije za izvođenje, ali ne treba se ograničavati samo na to.

Foto: 123RF

5. Ne morate se držati posebne sportske prehrane

Kada tek krenu u teretanu, mnogi ljudi vjeruju u magičnu snagu sportske prehrane. U stvarnosti, ne morate se toga pridržavati sve dok se hranite raznoliko i pravilno. Ne započinjite ništa slično, čak niti ako trener u teretani inzistira na dodavanju bjelančevina ili masnoća u vašu prehranu.

Razmislite, možda jednostavno pokušavaju zaraditi na vama preporukama za 'čudotvorne' preparate. Pravilna prehrana zajedno s redovitim treninzima rezultirat će dovođenjem vašeg tijela u formu bez posebne sportske prehrane.

Foto: 123RF

6. Vjerojatno se nećete riješiti celulita samo treningom

Mnoge žene još vjeruju da redoviti fizički treninzi mogu pomoći u nestanku celulita, no to nije posve točno. Nijedan trening ne uklanja celulit, bez obzira je li to dizanje utega ili kardio vježbe.

Čak i kada imate intenzivne treninge i jedete puno zdrave hrane, celulit može ostati, ali bit će manje vidljiv. Bilo bi dobro uz redovito vježbanje i zdravu prehranu, odvojiti vrijeme za masiranje celulitom zahvaćenih područja.

Foto: Fotolia

7. Za lijepi trbuh ne morate stalno raditi trbušnjake

Nije potrebno baš svaki put u teretani raditi i trbušnjake. Neke vježbe za trbuh čak mogu proširiti struk pa pripazite što radite. Lijep i ravan trbuh imat ćete i ako trbušnjake ponekad preskočite, bitno je da ste aktivni i radite osnovne vježbe.

Trbušnjaci jednom na tjedan su sasvim dovoljni.

Foto: Dreamstime

8. Ne možete graditi mišiće ako samo vježbate pilates

Da biste dobili lijepo oblikovano i mišićavo tijelo, potrebno je naporno vježbati. Naime, mišići otapaju više kalorija jer im je potrebno mnogo energije za hranjenje i održavanje.

Grupni treninzi poput pilatesa, plesa i joge su izvrstan dodatak teretani, ali ne i potpuna zamjena. Ukoliko je vaš cilj učiniti više nego samo izgubiti nekoliko kilograma i popraviti raspoloženje, ne zaboravite da su treninzi snage i izdržljivosti neophodni.

9. Ženama treba više ponavljanja i manje odmora

Treninzi za muškarce i žene se razlikuje jer je i njihova tjelesna građa kao i funkcija različita. Tajna uspjeha u ženskim treninzima je u tome da su mišići više vremena napeti, a pauze za odmor su kraće.

One bi se trebale usredotočiti na rad mišića uz više ponavljanja određene vježbe, a ne na vježbe koje se izvode pod velikim opterećenjima. Ženama je dovoljno 30 do 40 sekundi odmora između ponavljanja.

Kod muškaraca je obrnuto. Njima je u ovom slučaju potrebno više vremena za obnavljanje snage i energije nakon vježbanja pod teškim opterećenjima.

10. Nije u redu vježbati puno, a jesti malo

Želite li izgubiti na težini, nužno je smanjiti unos kalorija, ali ne biste trebali ići u krajnosti. Vježbate li puno u teretani, a jedete vrlo malo, vaše tijelo će reagirati tako da će usporiti metabolizam i prebaciti se na uštedu energije, a to ne želite. Zato ne iscrpljujte svoje tijelo.

Osim toga, preopterećeno tijelo je više pod stresom, a tada nastoji gomilati kilograme kako bi imalo uskladištene rezerve energije 'za crne dane'. Ako želite izgubiti na težini, pokušajte ne jesti ništa sat, dva nakon vježbanja.

Foto: Fotolia

11. Kardio trening mora biti pravilno izveden

Kardio trening je potpuni oblik treninga tijekom kojeg vježbate kardiovaskularni i respiratorni sustav u svojem tijelu, povećavate izdržljivost i sagorijevate masnoće.

Ako radite takve vježbe, imajte na umu da proces sagorijevanja masti počinje 40 minuta nakon početka treninga. To znači da ćete morati provesti više od sat vremena na traci za trčanje ili na eliptičnom stroju.

Međutim, ukoliko radite seriju kardio vježbi odmah nakon treninga pod opterećenjem, gubitak masti počinje od prve minute, a to znači da će vam biti dovoljno vježbati 20 minuta.

Pratite svoj puls dok izvodite kardio trening, on bi trebao ostati unutar određenih granica. Ako puls ne dođe do gornje granice otkucaja srca, imat ćete vrlo slabe rezultate vježbanja. Ukoliko je puls viši od gornje granice, riskirate probleme sa zdravljem.

Foto: Dreamstime

12. Možete se dovesti u formu i bez posjeta teretani

Imate li dobre gene i ne uživate prekomjerno u nezdravoj hrani i alkoholu, sami možete izgraditi lijep oblik tijela bez obilaska teretane. Važno je da vježbate redovito i budete dosljedni, u tome leži 90 posto uspjeha.

Redovito vježbate kod kuće po nekoliko puta tjedno, hodate puno i držite se zdrave prehrane - i uspjeh je zagarantiran.

