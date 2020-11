Tugujete za normalnim životom prije pandemije? Uz ovih pet načina pokušajte se 'iščupati'

Kroničnu tugu doživljavamo na mnogo načina: kroz osjećaj beznađa; nevjerice; kao i izbjegavanje situacija koja vas može podsjetiti na gubitak; ili gubitak smisla i vrijednosti u životu

<p>Tuga se obično povezuje s iskustvom koje dolazi nakon gubitka nekoga do koga nam je jako stalo, često smrću. Međutim, postoje različite vrste tuge i mnoge od njih uopće nemaju nikakve veze s umiranjem. Stručnjaci vjeruju da je pandemija korona virusa gurnula svijet u neku vrstu kolektivne i kronične tuge, jer tugujemo za poslovima, vezama, praznicima, normalnošću i ostalim opipljivim i nematerijalnim gubicima. - Kroničnu tugu doživljavamo na mnogo načina: kroz osjećaj beznađa; osjećaj nevjerice; izbjegavanje bilo koje situacije koja nekoga može podsjetiti na gubitak; ili gubitak smisla i vrijednosti u sustavu vjerovanja - rekao je John Sovec, savjetnik za tugu u Pasadeni u Kaliforniji. Ovakva vrsta tuge može biti stresna jer nemate vremena pravilno tugovati za jednim gubitkom prije nego što doživite sljedeći. U to vrijeme, mnogi ljudi također doživljavaju promjenu identiteta, što je na neki način vlastiti oblik smrti, prema spisateljici i savjetnici za tugu Breeshii Wade. - Ljudi se gledaju u zrcalo i ne prepoznaju se... Možda je njihov identitet bio vezan uz posao koji više nemaju. Možda im se ne sviđa ono što vide. Tuga je u formiranju novog identiteta nakon gubitka starog - rekla je Wade. </p><p>To ne samo da ima utjecaja na emocionalnoj, već i na fizičkoj razini, dodala je <strong>Julie G. Kays</strong>, voditeljica i klinička savjetnica u Savjetovalištu u Stella Maris u Timoniumu u državi Maryland.</p><p>- Ponekad u tijelima osjetimo tugu prije nego što je osjetimo bilo gdje drugdje. Naša bi tijela mogla osjetiti više boli - glavobolje, bolove u trbuhu ili pojačanu kroničnu bol - ili bi se mogli osjećati iscrpljeno i otupjelo kao odgovor na tugu. Tuga je iscrpljujuća, utječe na našu ukupnu sposobnost funkcioniranja i možemo postati rastreseni, zaboravni i nesposobni usredotočiti se. Možda nam nedostaje energije i ne nalazimo zadovoljstvo u mnogim stvarima, čak i onima što su nas nekada radovale - objasnila je.</p><p>Kontinuirani emocionalni i fizički napor zbog tuge tada može dovesti do dugoročnih problema. To može uključivati ​​'goleme poraste u depresiji i anksioznosti, kao i duboki emocionalni umor koji utječe na sposobnost ljudi da se nose sa svojim svakodnevnim emocionalnim održavanjem', pojašnjava Sovec.</p><p>Ovu nepremostivu tugu možemo i očekivati ​​s obzirom na sve što smo pretrpjeli ove godine. No, važno je pronaći zdrave mehanizme za suočavanje koji će vam pomoći da se nosite s tim - i oni možda neće biti isti kao oni s kojima se nosite sa smrću. Evo nekoliko savjeta koji preporučuju stručnjaci, a koji mogu malo olakšati upravljanje tugom:</p><h2>1. Dopustite si da osjetite tugu</h2><p>Nemojte brisati ono što osjećate niti to umanjivati. <strong>Diana Concannon</strong>, licencirana psihologinja i dekanica Kalifornijske škole forenzičnih studija na međunarodnom sveučilištu Alliant, rekla je da si je potrebno dopustiti da proživite svoje osjećaje bez da ih pokušavate diktirati.</p><p>- Tuga je primitivna i premda se njome može upravljati, opire se pripitomljavanju ili kontroliranju. Kad prevladaju snažne emocije - koje mogu nastati neočekivano tijekom tugovanja - često je najljekovitije disati s tim osjećajima, pretpostaviti da su oni dio našeg procesa tuge i omogućiti im da prirodno nestanu - rekla je.</p><h2>2. Podijelite svoju tugu</h2><p>Zbog stigme povezane s tugom, ona često djeluje kao izolirajuće iskustvo. Ali niste jedini koji se tako osjećate. Izrazite svojoj obitelji da ste krajnje uznemireni što ih ne možete vidjeti za praznike. Recite prijateljima da bez posla osjećate nedostatak svrhe. Biti ranjiv je zastrašujuće, ali pomoći će - a možda će i ohrabriti druge koji su se možda brinuli zbog toga što govore i osjećaju.</p><p>- Utvrdite što osjećate i znajte da niste sami - rekla je <strong>Jennifer Teplin</strong>, licencirana klinička socijalna radnica, osnivačica i klinička direktorica Manhattan Wellnessa. Kad proživljavamo tugu, osjećamo se krajnje izolirano. No, ako podijelimo to s drugima i znatiželjni smo prema vlastitim iskustvima, odmah ćemo se osjećati i manje usamljeno.</p><h2>3. Pokušajte ne uspoređivati ​​svoja iskustva s iskustvima drugih ljudi</h2><p>Dok svoje putovanje i borbe dijelite s onima oko sebe, izbjegavajte se slagati s njima. Samo zato što se netko drugačije nosi s time što ne može vidjeti svoju obitelj, ne čini je pogrešnom ili ispravnom. To što je netko ove godine imao više gubitaka ne znači da vaši gubici nisu važni. Svi se s tugom nosimo na svoj način i svi gubici vrijede.</p><p>- Usporedba može imati štetne učinke na prirodni proces tuge i reakcije, jer sugerira da netko to ne čini ispravno, a to pridonosi osjećaju srama i krivnje koji zaustavljaju zacjeljivanje - rekla je <strong>Maggie Tipton</strong>, direktorica psiholoških službi u Caron Treatment Centers u Pensilvaniji.</p><h2>4. Pronađite nove rituale koji vam pružaju osjećaj rutine</h2><p>- Otkrivanje novih načina da dodate ritam i strukturu svom životu pomoću rituala mogu vam pomoći da značajnije integrirate gubitke - rekla je <strong>Abigail Nathanson</strong>, licencirana psihoterapeutkinja iz New Yorka. To je osobito važno ako se trenutno borite s gubitkom 'normalnosti'. Nemamo kontrolu nad puno toga što se događa u svijetu, tako da pronalaženje područja u kojima možemo uvesti stabilnost može djelovati kao uzemljenje. Pokušajte se svakodnevno buditi ranije, dodajući svakodnevni trening popodne ili odvojite petak za hranu koju volite i Netflix.</p><h2>5. Pokušajte s reflektirajućim vođenjem dnevnika</h2><p>Dnevnik ima niz blagodati za mentalno zdravlje i može biti izuzetno koristan u procesu tugovanja. Reflektivno vođenje dnevnika može vam pomoći da pažljivije istražite gubitke koje imate, prema <strong>Patriciji Celan</strong>, psihijatrici sa sveučilišta Dalhousie u Halifaxu u Novoj Škotskoj.</p><p>- Stvorite naraciju oko toga što se dogodilo, zašto se to moglo dogoditi i kako se vaš život promijenio i na gore i na bolje. U ovom slučaju stvorite priču o tome kako je pandemija utjecala na vaš život - kaže Celan. Tijekom dnevnika, također biste mogli nabrojiti nekoliko stvari zbog kojih ste trenutno zahvalni u svom životu, a koje također mogu pomoći vašem mentalnom zdravlju.</p><h2>6. Zaronite dublje u brigu o sebi</h2><p>U ovo vrijeme briga o sebi nikada nije bila važnija. Sovec govori da je važno da tijekom procesa tugovanja brinete o svom tijelu, kao i o svojim osjećajima. To znači da se trebate hraniti, kretati se, spavati, postavljati granice i dopustiti ljudima da vam pomažu. A ako shvatite u bilo kojem trenutku da ne možete funkcionirati i već radite ove osnovne stvari, možda bi bilo vrijedno razgovarati sa stručnjakom za mentalno zdravlje.</p><p>- Često su posljednje stvari na koje su ljudi usredotočeni kada tuguju briga o sebi i taj nedostatak samopomoći može pogoršati emocionalnu preplavljenost koju može popratiti tuga. Kad je naš spremnik prazan, još je izazovnije obraditi duboke osjećaje - rekao je Sovec.</p><p>- Tuga nije uvijek predvidljivo putovanje - dodao je. Nekih dana probudit ćete se osjećajući se dobro, a druge ćete biti ogorčeni težinom svega toga.</p><p>- Budite ljubazni prema sebi i prihvatite da je tuga dragocjen proces koji mijenja život - zaključio je, piše <a href="https://www.huffpost.com/entry/tips-grieving-pre-pandemic-life_l_5fbdba23c5b6e4b1ea46c238" target="_blank">HuffPost</a>.</p>