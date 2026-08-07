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PRVA SJEDNICA

24SATA DOZNAJU Vijeće HOO-a danas odlučuje o Krajaču! Prvo će mu srezati ovlasti, a onda...

Piše Ivan Pavić, Ivan Pandžić,
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24SATA DOZNAJU Vijeće HOO-a danas odlučuje o Krajaču! Prvo će mu srezati ovlasti, a onda...
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Na prvoj konstituirajućoj sjednici Vijeća HOO-a samo su četiri točke dnevnog reda. Na prvoj će odmah donijeti odluku o glavnom tajniku. Direktore će smijeniti, a dio njih odlazi u mirovinu

Nakon što je prošloga tjedna izabran novi šef Hrvatskog olimpijskog odbora, danas će se održati konstituirajuća sjednica Vijeća HOO-a.

Podsjetimo, Vijeće je zaduženo za strategiju i politiku razvoja sporta, donošenje godišnjih i višegodišnjih programa, ističu kandidature za organizaciju natjecanja, odlučuju o izboru sudionika Olimpijskih igara, imenuju predstavnike u organizacijama, glavnog tajnika...

A upravo potonjim će se baviti ova sjednica Vijeća. Kako doznaju 24sata, na dnevnom redu sjednice nalaze se samo četiri točke, a prva je donošenje odluke o statusnom i radno-pravnom položaju glavnog tajnika.

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Funkciju glavnog tajnika trenutačno obnaša Siniša Krajač, čovjek o kojemu su ekstenzivno pisala 24sata, a uz kojega se posljednjih mjeseci veže niz malverzacija. Naime, on, kao i nedavno uhićeni direktor olimpijskog programa Damir Šegota, u javnost su dospjeli još u siječnju nakon što je granična policija zaustavila bivšega glasnogovornika Hrvatskog skijaškog saveza Nenada Erora sa 116.000 eura gotovine. Već tad se pojavila neslužbena informacija da su i Krajač i Šegota na famoznom popisu Vedrana Pavleka. Prvi smo objavili i da je Siniša Krajač na Pavlekovu popisu bio naveden s ukupnim iznosom od 60.000 eura, a Šegota s 30.000 eura.

Nakon toga 24sata su razotkrila i niz nepravilnosti u sportskim savezima, ali i u samom Hrvatskom olimpijskom odboru, u kojem je Siniša Krajač glavni operativac. Početkom travnja otkrili smo da je njegov sin besplatno ljetovao u Poreču na račun Judo saveza, a savez je čak njegovu sinu i partnerici platio i 40-ak računa za piće. Siniša Krajač opovrgavao je da je Judo savez to platio, ali je priznao da je troškove podmirila tvrtka koja za Judo savez prikuplja kotizacije. Zapravo - tvrtka račun nije platila vlastitim novcem, nego novcem Judo saveza kojim je raspolagala.

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Otkrili smo i da je na račun Judo saveza u hotelu boravio i sam Krajač sa suprugom, kao i drugi direktori HOO-a, a troškovi su lažno prikazani kao troškovi natjecanja koje je održano poslije.

Tad smo prvi put objavili da raspodjela novca i plaćanje računa sportskim savezima preko HOO-a ne ovise samo o kriterijima koji su jednaki za sve, nego da se uslugama poput plaćanja ljetovanja kupovala naklonost direktora i Krajača koji su odlučivali o raspodjeli novca savezima.

Bilo je tu još niz netransparentnih troškova. Otkrili smo da je HOO u sedam godina bez otvorenih javnih natječaja potrošio 4,7 milijuna eura plaćajući razne usluge tvrtkama, a pisali smo i da su cjepkali nabavu kako bi izbjegli natječaje te sve poslove dodjeljivali istim tvrtkama.

Među njima se ističe pulska agencija A.T.I., s kojom je Krajač prije četiri godine potpisao sponzorski ugovor. U registru ugovora zabilježeno je da su dobili poslove vrijedne gotovo pola milijuna eura, sve bez provođenja javne nabave. Otkrili smo i da je HOO, u kojem je Krajač bio odgovoran za poslovanje, sakrio još milijun eura vrijedne poslove s A.T.I.-jem, odnosno da ih nije objavio u registru.

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Ono što sad slijedi za Krajača, barem u HOO-u, su potpuno srezane ovlasti, do izbora novoga glavnog tajnika. Financijama će se, neslužbeno doznajemo, baviti i dalje, ali za sve odluke će morati imati suglasnost nadzornog odbora. Što se tiče ostalih odluka, za njih će morati imati suglasnost Vijeća.

Krajač je ujedno i zaposlenik HOO-a, a nakon razrješenja s funkcije glavnog tajnika dobit će i izvanredni otkaz, doznajemo. Razlog tome su, doznaje se, teške povrede jer je otvoreno sudjelovao u kampanji Dragana Primorca, a nova "vlast" u HOO-u navodno ima i svjedoke koji su spremni o tome govoriti.

Što se tiče ostalih točaka dnevnog reda, tu se nalaze i odluke o razrješenju vršitelja dužnosti direktora te imenovanja novih vršitelja dužnosti. Kako doznajemo, svi direktori će biti razriješeni, a dio njih odlazi u mirovinu.

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