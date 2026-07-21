Epsteinova žrtva: Pokušala sam dobiti spolnu bolest kako bih zarazila i ubila tog pedofila...

Roza Gilles, manekenka koju je zlostavljao pokojni seksualni predator Jeffrey Epstein, prvi je put javno podijelila svoju potresnu priču, otkrivajući godine pakla koje je preživjela. U ekskluzivnom intervjuu za CNN, Gilles je iznijela šokantne detalje o tome kako je Epstein nastavio sa svojim zločinima čak i dok je služio zatvorsku kaznu, te o očajničkom planu koji je skovala u nemoći, vjerujući da ga sustav nikada neće zaustaviti.

Priča Roze Gilles počinje 2008. godine u njezinom rodnom Uzbekistanu. Bila je mlada manekenka, iza pozornice jedne modne revije prišao joj je francuski agent Jean-Luc Brunel, vlasnik njujorške agencije MC2 Model Management. Na licu mjesta ponudio joj je ugovor i američki san. Gilles će tek kasnije saznati da je Jeffrey Epstein bio značajan financijski podupiratelj te agencije, a Brunel jedan od njegovih ključnih suradnika u vrbovanju djevojaka.

Ugovor koji je potpisala, kako ga opisuje, agenciji je dao kontrolu nad svakim aspektom njezina života. Odmah po dolasku u SAD, našla se u dužničkom ropstvu. Agencija joj je naplatila četiri tisuće dolara za vizu i 1.500 dolara mjesečne stanarine za pretrpani stan na Manhattanu, gdje je s drugim djevojkama spavala na krevetima na kat. Njezin dug brzo je narastao na iznos koji njezini roditelji u Uzbekistanu ne bi mogli zaraditi ni za godinu dana.

An Epstein survivor who has never spoken out publicly is revealing new details about the abuse she suffered. She tells @mj_lee she thought killing Epstein was the only way to stop him: “I ran around New York City as a child trying to get an STD to kill a pedophile.” pic.twitter.com/FOueXg1OTr — Erin Burnett OutFront (@OutFrontCNN) July 21, 2026

Nekoliko mjeseci kasnije, očajna i bez poslova, Gilles se slomila u uredu agencije u Miamiju, plačući pred Brunelom. Spomenula je da bi se radije vratila u Aziju gdje je imala uspješnu karijeru, no agencija je tu ideju odbila.

​- Jean-Luc Brunel sjedi tamo, gleda me i kaže: ‘Vidim da si jako tužna, daj mi sekundu.’ Podigne slušalicu, nazove nekoga, a zatim poklopi i kaže: ‘Sredio sam. Upravo sam poslao 600 dolara tvojim roditeljima.’ - prisjetila se Gilles.

Na njezin šok, za samo nekoliko minuta, netko je doista njezinoj obitelji u Uzbekistanu dostavio 600 dolara.

​- Pomislila sam: Što se upravo dogodilo? Ne znam koga je nazvao. Je li nazvao nekog prijatelja Amerikanca koji je slučajno tamo, ili je nazvao nekoga iz vlade tko im je to odnio? - ispričala je.

Poruka je bila nepogrešiva: bila je u potpunosti u (ne)milosti agencije, a time i Epsteina.

Prvi dan na poslu bio je početak noćne more

U ljeto 2009. godine, agencija je 18-godišnju Gilles poslala u West Palm Beach na Floridi, navodno na fotografiranje. To ju je dovelo do Epsteinove vile, a ubrzo i do ponude koja joj se činila besmislenom: da radi kao recepcionarka vikendom u njegovom uredu, u Zakladi za znanost, kako bi "nadopunila prihode".

​- Za manekenstvo moram ići na audicije, graditi portfelj i raditi sve te stvari, a vi mi nudite uredski posao. Ne vidim kako će mi to pomoći u manekenskoj karijeri - rekla je Gilles, opisujući svoju zbunjenost.

Njezin prvi dan na tom poslu, u uredskom neboderu u Palm Beachu, bio je dan kada je njezina noćna mora započela. U uredu na 14. katu zatekla je Epsteina dok mu je druga žena masirala stopala. Pozvali su i nju da sjedne. Dok joj je Epstein pružao nogu, primijetila je crni plastični uređaj oko njegovog gležnja, s malom kutijom i treperećim svjetlom. Kada je upitala što je to, Epstein i druga žena su se samo nasmijali. Tada joj je naredio da skine majicu.

​- Sledila sam se. A žena prilazi i počinje mi otkopčavati bluzu. Skida je, zatim mi skida grudnjak i onda izlazi van - ispričala je Gilles za CNN u ekskluzivnom intervjuu.

Tog ju je dana Epstein prvi put seksualno napastovao. Bio je to početak godina silovanja i zlostavljanja. Tek će kasnije shvatiti da je uređaj na njegovoj nozi bio elektronički nanogvica i da je u to vrijeme služio zatvorsku kaznu zbog podvođenja maloljetnice.

Zlostavljanje dok je službeno bio u zatvoru

Priča Roze Gilles baca novo, još mračnije svjetlo na kontroverzni sporazum o priznanju krivnje iz 2008. godine, koji je Epsteinu omogućio da veći dio svoje 13-mjesečne kazne provede izvan zatvora, u tzv. programu "work-release". Taj aranžman, koji je dogovorio tadašnji savezni tužitelj Alex Acosta, dopuštao je Epsteinu da svaki dan po 12 sati, šest dana u tjednu, provodi u svom lažnom uredu. Kasnije mu je to prošireno i na sedam dana u tjednu.

Upravo u tom uredu, stvorenom netom prije nagodbe, Epstein je nastavio sa svojim zločinima. Gilles nije bila jedina. Još dvije žene, koje su željele ostati anonimne, potvrdile su za CNN da ih je Epstein zlostavljao u istim prostorijama. Opisale su ured s brojnim aparatima za proizvodnju bijele buke, strateški postavljenim da priguše zvukove. Financijer je, žalio se na loš san u zatvoru, redovito spavao na futonu u konferencijskoj sobi.

​- Nije prestao raditi ono što je radio dok je bio osuđen. Radio je istu stvar. Nije imao grižnju savjesti. Stvari koje mi je radio toliko su me povrijedile i ostavile najveći ožiljak. Nikada, nikada neću moći prijeći preko ovoga, koliko god se trudila - rekla je Gilles.

Trenutak kad je uništena svaka nada

Epsteinova drskost nije imala granica. Zlostavljanja su se, prema svjedočenjima žrtava, ponekad događala dok je u susjednoj prostoriji bio policajac u uniformi. Naime, dio nagodbe bio je i sporazum s uredom šerifa okruga Palm Beach da Epstein unajmi policajce izvan dužnosti koji bi bili prisutni u njegovom uredu i evidentirali posjetitelje. Za tu je "uslugu" Epsteinova zaklada platila šerifovom uredu 128.136 dolara. U izvješću je kasnije navedeno da u 494 pregledana dnevnika posjeta nisu pronađena kršenja, a zapisi su potom uništeni "u skladu s politikom".

Za Gilles, trenutak potpunog sloma dogodio se jednog jutra u Epsteinovoj vili. Kad je sišla u prizemlje, u kuhinji je ugledala čovjeka u uniformi za kojeg je vjerovala da je šerifov zamjenik. Na trenutak je osjetila val nade.

​- Pomislila sam: ‘Hvala ti, ovo će biti dan kada će se sve ovo zaustaviti.’

No, umjesto toga, gledala je kako policajac opušteno razgovara i smije se s Epsteinom. Nakon prijateljskog čavrljanja, zaželio mu je ugodan dan i otišao, ne uputivši joj ni jednu jedinu riječ.

​- Nakon što sam vidjela tog šerifa, shvatila sam da, bez obzira što učinila, ovaj čovjek nikada neće biti uhićen. Ovaj čovjek nikada neće biti zaustavljen, i bez obzira vrištiš li s vrha svemira, nikoga ne bi bilo briga.

Spirala samouništenja

Potpuno slomljena i bez vjere u sustav, Gilles je počela kovati vlastiti, mračan plan. U potpunom očaju, došla je do zastrašujuće ideje.

​- Trčala sam po New Yorku kao dijete, pokušavajući dobiti spolno prenosivu bolest kako bih ubila pedofila. Jer nisam vjerovala da će ga vlada ikada zaustaviti. Nije bio moj posao da ga zaustavim - otkrila je u svom potresnom svjedočenju.

U to je vrijeme, kaže, bila u potpunoj spirali samouništenja.

​- Vidjeli su me kako pijem svaku večer. Grizla bih se do krvi. Dok sam tonula, gubila na težini, kosa mi je otpadala, tu sam tajnu tako dugo čuvala u sebi.

Iz Epsteinovog stiska uspjela se izvući tek nekoliko godina kasnije, kada joj je manekenska karijera u New Yorku konačno krenula i kada je stekla financijsku neovisnost. Pobjegla je na Srednji zapad, gdje je upoznala svog supruga i započela novi život kao fitness trenerica. Svoju mračnu prošlost godinama je skrivala od svih, uključujući i vlastite roditelje.

Međutim, početkom ove godine doživjela je novi šok. Kada je Ministarstvo pravosuđa objavilo tzv. "Epsteinove spise", bila je zapanjena kad je vidjela da je njezino ime, zajedno s godinama prepiske između nje i Epsteina, javno objavljeno.

​- To je bila moja priča za ispričati. Nije bilo nešto što bih željela da itko čita - rekla je, opisujući novu traumu koju joj je priredio upravo sustav koji ju je trebao zaštititi.

Gilles kaže da je proteklih godina promatrala druge žrtve kako se javno bore za pravdu, tražeći istragu protiv Epsteinovih suučesnika. Iako je bila pozvana da im se pridruži, osjećala je da još nije spremna. Prošle godine, kada su se žrtve okupile na stubama Capitola u Washingtonu, Gilles je odletjela tamo, ali je sve mogla promatrati samo izdaleka.

​- Pričale su svoje priče, i to me počelo uništavati iznutra. Bilo je tako pogrešno što me vlada nije zaštitila.

Ipak, dok nastavlja raditi na vlastitoj traumi, počinje zamišljati budućnost u kojoj će moći stati uz druge preživjele.

​- Vidim sebe kako se u nekom trenutku okupljam s njima. Iznimno sam ponosna na sve što svaka od njih radi i vidim bol, a ona je vrlo zarazna. Hrabrost je zarazna, zar ne?

*uz korištenje AI-ja