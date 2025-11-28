Kako je 'pao' Andrija Mikulić? Osjećao se sigurno, ali Uskok je snimio misterioznu kuvertu...

Napokon! Bilo je i vrijeme. To nam je reklo nekoliko HDZ-ovaca o uhićenju sad već bivšeg HDZ-ova glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića. "Pa gdje su bili ti iz Uskoka dosad", rekli su nam susjedi njegova kuma Dragana Krasića, koji je također uhićen. Jedan HDZ-ovac je rezignirano dodao: "Mikulić je uzeo osam godina života svakom poštenom HDZ-ovcu u Zagrebu. Svi su sve znali, zato je bio šok kad ga je Andrej Plenković imenovao jer je morao i on znati za sve što se priča o njemu. Nevjerojatno je da je toliko trebalo da padne".

POGLEDAJTE VIDEO: Ispitivnaje u Uskoku

Pokretanje videa... 00:24 Andrija Mikulić stigao u USKOK | Video: Laura Šiprak/24sata

Takve reakcije samo pokazuju koliko se o korumpiranosti Mikulića i njegova kuma pričalo, ali dosad nikad nisu završili pod istragama ili u zatvoru. A i sad su došli pod lupu istražitelja sasvim slučajno.

Pomalo apsurdno, Mikulić je intenzivno surađivao s policijom i koordinirao razotkrivanje ljudi koji su uvozili i zatrpavali tisuće tona otpada i koji su proljetos uhićeni: bračnog para Josipa i Monike Šincek. S njima je uhićena i Franciska Dodić, supruga poznatog zlatara Paška, na čijem zemljištu je zakopan dio otpada. Dodić i Mikulić su dugogodišnji prijatelji. Josip Šincek je još u zatvoru, a svjedočio je nakon uhićenja da ga je Mikulić tražio mito od 500.000 eura. I onda su istražitelji došli do njega, kuma Krasića i dvojice vlasnika kamenoloma, Gorana Večkovića i Ivice Vugrinca.

Meso i novac za pogodovanje

Kako 24sata doznaju, Ivica Vugrinec i Goran Večković su za svoje kamenolome tražili od Mikulića i njegova kuma Krasića opću zaštitu od Državnog inspektorata. Preciznije, u dva navrata su Mikuliću i Krasiću, kako se sumnja, dali ukupno 120 tisuća eura i veće količine mesa kako bi ova dvojica pogodovala pri davanju koncesija za eksploataciju tehničko građevnog kamena i utvrđivanja eksploatacijskih polja, odnosno gdje mogu kopati.

Krasić je do 29. listopada ove godine bio načelnik Sektora za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva. A nekad je tu radio i Mikulić, kojemu je šef bio kum i koji je svojedobno bio direktor u tvrtki Krasićeve supruge. Skupa su bili u brojnim državnim tvrtkama, poput HŽ Infrastrukture, a Mikulić je "naslijedio" Krasića u Nadzornom odboru zagrebačkog Studentskog centra.

Kako doznajemo, Mikulića se konkretno tereti da je osigurao da postupanje inspektorata bude u skladu s poslovnim interesima dvojice poduzetnika. Istražitelji, kako neslužbeno doznajemo, imaju dokaze još od rujna prošle godine, kad je krenuo nadzor nad Mikulićem.

Kako doznajemo, Mikulić i Državni inspektorat bili su uključeni u Europolovu i Uskokovu istragu odlaganja otpada u silosu PPK Velebit u Gospiću. Iako je Mikulić mislio da ima sve pod kontrolom, kako doznajemo, paralelno su istražitelji pratili svaki njegov potez. Prisluškivali su mu telefon, tako su došli do Krasića, pa potom i do Vugrineca i Večkovića.

Dodatni alarm za istražitelje

U veljači ove godine uhićen je i Josip Šincek zbog otpada u Gospiću. On je tad tvrdio da je Mikulić od njega tražio pola milijuna eura mita da ga inspekcija pusti na miru, ali Šincek nije te novce imao. I to je bio dodatni alarm za istražitelje. Mikulić, Krasić, Vugrinec i Večković su telefonski otvoreno razgovarali o mitu, imenima, sastancima i detaljima pogodovanja. Ozvučili su i Mikulićev terenac. Da nisu baš pazili, govori i informacija da su istražitelji uspjeli snimiti kako Večković predaje Mikuliću kuvertu s novcima. Točnije, Večković je dan ranije podignuo 70 tisuća eura, a sutradan su do njegove kuće u Novom Čiču došli Mikulić i Krasić, gdje im je i predao tu žutu kuvertu.

Mikulić i Krasić su se odvezli prema Zagrebu, uz zaustavljanje na jednom parkingu, gdje su prvo malo raspravljali o tome kako će podijeliti novac, a onda odlučili da će Mikulić odlučiti koliko će dobiti on, a koliko Krasić. Dan kasnije je Mikulić novac rasporedio i predao kuvertu Krasiću.

Kako doznajemo, istražitelji nisu htjeli "ovako brzo" uhititi Mikulića, no do njih je došlo da 24sata imaju informacije o tome da se Mikulić sastajao sa Šincekom i da Šincek tvrdi da je Mikulić tražio pola milijuna eura mita. To nam je posvjedočilo nekoliko ljudi iz Gospića. Tad su odlučili ubrzati svoje aktivnosti. Prema neslužbenim informacijama, uhićenje je bilo zakazano za ovaj petak ujutro, ali vijest da je Andrija Mikulić smijenjen na zatvorenom dijelu sjednice Vlade ubrzo je došla u medije, a potom su 24sata prva objavila informaciju da je Mikulić pod istragom.

On se tad nalazio u lovu kraj Hrvatske Kostajnice, gdje često ide. U strahu da Mikulić ne pročita vijest i pobjegne preko granice u BiH, policija je odmah krenula u akciju. Uhitili su ga nešto nakon 17 sati na čeki na području Zrinske gore.

Inače, Golubovečki kamenolomi Ivice Vugrineca imaju koncesiju za eksploataciju tehničko građevinskog kamena kraj Lepoglave do 2036. godine, u kamenolomu Lovno - Lovno 2. Večkovićev Kamenolom Žakanje ima koncesiju za iskapanje istoga kamena na eksploatacijskom polju Pobijenka kraj Karlovca do 2042. godine. Njegova druga tvrtka, Kamenolom Gorjak, djeluje u Jesenju.

Razgovor Mikulića s 24sata

Mikulić nije imao pojma što mu se sprema. Tri dana prije uhićenja razgovarali smo s njim i oko Šincekove tvrdnje da mu je dao mito.

Bio je nevjerojatno samouvjeren. Objasnio je da je osobno sudjelovao i koordinirao s policijom sve dugotrajne pripreme prije uhićenja Šincekovih.

- Imam deja vu. Opet pola milijuna eura. To su neki pričali i kad sam bio predsjednik Skupštine, kad smo donosili odluku o tome koja će tvrtka održavati rasvjetu. Barem je sve to lagano provjerljivo. Imaju institucije, ima moja imovina, moji računi, sve je lako provjerljivo. Zar mislite da bih ja bio na ovome mjestu da su to istine? To su sve laži kojima me žele ocrniti oni kojima sam se zamjerio, a zamjerio sam se mnogima jer sam samo beskompromisno radio svoj posao i prema svima postupao isto - samo prema zakonu - rekao nam je nedavno Mikulić kad smo ga pitali za teške optužbe.

O Šinceku je rekao da ga je s njim upoznao Paško Dodić, s kojim se poznaje dugo jer je odrastao u Dubravi. Rekao je i da je Šincek došao za stol gdje je bilo više ljudi u Gospiću te da su tad bili zajedno.

- Znao sam što rade, znao sam što im se sprema, ali nisam smio to pokazati da se akcija ne razotkrije. Meni je zakapanje otpada u prirodu zločin. I sad takav zločinac koji je još u zatvoru pokušava mene ocrniti. Pa imamo riječ njega protiv glavnog državnog inspektora koji je sve radio u koordinaciji s policijom. Kome ćete vjerovati? - rekao nam je.

I na dan uhićenja bio je u uredu, a zatim je otišao u lov. Niti on niti itko u Inspektoratu nije znao da će biti smijenjen. Premijer Andrej Plenković obično takve stvari najavi svojim ljudima koje je i postavio na pozicije. Ali premijer tvrdi da nije znao da će Mikulić biti uhićen.

- Nismo to ni znali. Dakle, i on i šef Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje su iz drugih razloga bili na redu za zahvaljivanje na dužnosti. Neću to sad elaborirati - rekao je kratko Plenković.

Nitko od okupljenih novinara mu nije povjerovao, pa su ga zasuli dodatnim pitanjima, ali premijer je poručio da je sve rekao.

Gdje su bili ranije?

Mostov zastupnik Nikola Grmoja također u to ne vjeruje. Objavio je da je odlučio pozvati glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića u Sabor da im odgovori kako to cure informacije prema Plenkoviću i zašto se na njega ne odnosi "lex AP".

Drugi važni sudionik ove priče je Dragan Krasić. Bili smo ispred njegove zgrade, točnije zgrada koje obitelj ima na zapadu Zagreba. Čuli smo da ga se sumnjiči da je primio nešto više od 100.000 eura.

"To je smiješno da bi bilo samo toliko, to je moralo biti više, pa koliko samo nekretnina posvuda imaju", komentirali su neki od susjeda uhićenog Dragana Krasića.

- Gdje su dosad bili, kao da se nije znalo što radi. On je tu u Vrapču cijeli život - kažu njegovi susjedi.

Dodaju da su u jednoj kući živjeli on i supruga, a na istoj adresi supruga ima prijavljenu firmu. Obitelj, nastavljaju, ima i susjednu kuću u istoj ulici te kuću preko puta. Spominju se i stanovi i garaže na Jarunu, vila na jednom dalmatinskom otoku...

- Znao mu je dolaziti i kum Mikulić. Nisu se baš družili ni s kim iz ulice, više su se držali za sebe i imali neko svoje društvo - pričaju susjedi.

Pun prtljažnik pršuta i vina

Kako doznajemo, znao je doći s punim prtljažnikom pršuta i suhomesnatih proizvoda, maslinova ulja i vina. Nekima, s kojima je bio dobar, znao je darovati vino ili ulje.

Mikulić ima pravo nakon smjene primati šest mjeseci punu plaću, a šest mjeseci pola. Prema posljednjim podacima, iz imovinske kartice, Mikulićeva plaća je 4257,96 eura. Tako da u slučaju da uzme ovu povlasticu Mikulića ćemo platiti još 38.321,64 eura. Na to treba dodati porez i doprinose. Hoće li je uzeti i Vlada mu to odobriti, iz Vlade kažu: "Bumo vidili, kako vele naši dobri Zagorci".

Kad je Mikulić uhićen, ono što je upalo u oči je da su istražitelji pretresali i luksuzni crni Range Rover Sport koji je bio parkiran u dvorištu kuće u kojoj Mikulić živi. Cijene trenutačno dostupnih Range Rovera Sport u Hrvatskoj su od 106.000 pa sve do 270.000 eura. Iako je riječ o luksuznom automobilu, on nije naveden u Mikulićevoj imovinskoj kartici koju je predao ove godine. Iz Državnog inspektorata smo dobili potvrdu da to nije službeni automobil u njihovu vlasništvu jer je Mikulić na toj dužnosti imao na raspolaganju crnu Škodu Superb i vozača.

Prema našim informacijama, Rover je u vlasništvu leasing kuće, a to bi značilo da je Mikulić trebao u imovinsku navesti obvezu njegova plaćanja. Ali ni to nije navedeno u imovinskoj kartici ni za ovu ni prošle godine. Ako je novi automobil nabavio preko leasinga ove godine, onda mu je obveza da to navede u kartici koju je trebao ispuniti u siječnju.