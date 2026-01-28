Krenuo odbor koji će potvrditi Ćorića! Plenković ga hvali: 'Ima značajno i bogato iskustvo'

Saborski odbor za financije i državni proračun održava sjednicu na kojoj se raspravlja o iskazivanju povjerenja dr. sc. Tomislavu Ćoriću za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra financija.

Na sjednici, uz članove Odbora, sudjeluje i Tomislav Ćorić, kao i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

- Dopustite mi da predstavim kandidaturu Tomislava Ćorića. Pozvao sam ga, predložio sam mu da postane ministar i potpredsjednik Vlade. Nije bilo previše ljudi da o tome znaju. Čekali smo adekvatan trenutak za objavu. Većina saborskih zastupnika zna Ćorića, riječ je o političaru i stručnjaku. Obnašao je razne ministarske dužnosti, ima sve potrebne reference. Dolazi s Ekonomskog fakulteta. Ima značajno i bogato iskustvo - rekao je Plenković u uvodu.

- Naši makroekonomski pokazatelji su takvi da možemo biti zadovoljni. Ćorić će nastaviti na onome što je najvažnije, jačanje hrvatskog gospodarstva i voditi politiku na način koji će biti na tragu onoga što su naši ciljevi. Ministar Ćorić pozna sve članove Vlade, mislim da će njegovo vraćanje biti brzo i učinkovito. Ćorić ima moju podršku - dodao je Plenković.

Krenulo je obraćanje budućeg ministra Tomislava Ćorića.

- Smatram da nema potrebe da se dulje predstavljamo. U Vladi sam preuzimao odgovornost u više resora, nakon toga karijeru sam nastavio u HNB-u. Na poziv gospodina Plenkovića danas ovdje a sutra pred zastupnicima tu sam da bih zamolio podršku na dužnost ministra financija - rekao je Ćorić u uvodu.

- Zanimljivo je da je u Saboru bilo puno rasprave o ostavci Ćorića u HNB-u. Za dobrim se konjem praši. Što se tiče žalopojki za bivšim ministrima. Bilo je inicijativa raznih. Navikli smo na svašta - rekao je Plenković.

Uslijedilo je pitanje zastupnice Anamarije Blažević prema Tomislavu Ćoriću. Nju je zanimalo koliko će njegovo iskustvo pomoći na novoj dužnosti ministra financija.

- Vjerujem da nitko neće imati ništa protiv teze da poznajem rad resora odnosno funkcioniranje izvršne vlasti. Što se tiče mog poznavanja fiskalne politike ona je godina kreirana na fakultetu. Osvrnuo bi se na svoje prethodnike, uvjeren sam u to da odraditi posao kao oni je doista izazov. Razlike su geopolitičke, koje nisu pozitivne. Ja ću dati sve od sebe - rekao je Ćorić. Zastupnica Salopek pitala je premijera smatra li da će Ćorić osigurati stabilnost financija.

- Mislim da hoće. Ako bude trebalo pomoći, ja sam tu - odgovorio je Plenković. - Mislim da će Ćorić koji će doći na ovo dužnost obavljati ovu dužnost dobro. Ne znam zašto kritizirate kolege koji imaju pozitivan stav prema bivšim ministrima. Ministri dolaze, odlaze, radimo svoj posao - odgovorio je Plenković zastupniku Vukušiću.