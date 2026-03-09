Obavijesti

News

Komentari 0
NAJTEŽI TRENUTCI

Novi iranski vođa suočen s ratom i slabljenjem podrške

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Novi iranski vođa suočen s ratom i slabljenjem podrške
Foto: Office of the Iranian Supreme Le

Mojtaba Hamenei naslijedio oca nakon zračnih napada, ali analitičari upozoravaju na sve užu bazu pristaša režima

Admiral

Novi iranski vrhovni vođa suočava se s masovnim napadima izvana i sve izraženijim unutarnjim negodovanjem budući da nema tako snažnu podršku tvrdokornih ideologa kakvu su uživali njegovi prethodnici.  Novi vrhovni vođa Modžtaba Hamenei, koji ima dubok utjecaj unutar Iranske revolucionarne garde (IRGC) i njihovih golemih poslovnih mreža, preživio je američke i izraelske zračne napade na Iran u kojima je njegov otac, ajatolah Ali Hamenei, ubijen prije više od tjedan dana. Na državnoj televiziji prikazane su pristaše Islamske Republike kako slave na ulicama nakon što je tvrdokorno klerikalno vijeće izabralo novog vođu kasno u nedjelju.

Ipak, Reutersovi intervjui s trima članovima Basidža, dobrovoljačke milicije IRGC-a, kao i civilima, dužnosnicima, insajderima i političkim analitičarima, ukazuju na mnogo užu bazu podrške nego što je Islamska Republika imala nekoć.

UPOZORAVA HRW Optužbe u sukobu: U Libanonu fosfor, kasetne bombe u Izraelu
Optužbe u sukobu: U Libanonu fosfor, kasetne bombe u Izraelu

„Strategija iza odabira tvrdokornog čelnika za novog vođu možda je učvršćivanje baze, ali oni na kraju imaju sve manji krug pristaša“, rekao je Ali Ansari, profesor moderne povijesti na Sveučilištu St Andrews u Velikoj Britaniji.

„A što dulje ovo traje, to će se ona više osipati na rubovima“, rekao je.

Jezgra lojalista

Islamska Republika nastala je iz revolucije 1979. koju su podržali milijuni Iranaca. Ali desetljeća vladavine obilježena korupcijom, represijom i lošim upravljanjem oslabila su tu podršku, odvlačeći od nje mnoge građane.

'BENZINSKI TURIZAM' Austrijanci masovno dolaze po gorivo u Sloveniju: Nestalo dizela, policija regulira promet
Austrijanci masovno dolaze po gorivo u Sloveniju: Nestalo dizela, policija regulira promet

Ipak, jezgra lojalista ostaje, ljudi koji se redovito pojavljuju na biralištima kako bi podržali islamski sustav i koji izlaze na ulice kako bi ugušili prosvjede oporbe.

„Jako sam sretna što je on (Modžtaba Hamenei) naš novi vođa. To je bio šamar u lice našim neprijateljima koji su mislili da će se sustav srušiti ubojstvom njegova oca. Put našeg pokojnog vođe nastavit će se“, rekla je studentica Zahra Mirbageri (21) iz Teherana.

Dobro organizirani i sposobni za brzu mobilizaciju, lojalisti i dalje predstavljaju veliku prepreku američkim ili izraelskim nadama za promjenu režima.

MORATORIJ NA POREZE Iran industriji olakšava poreze i obrtni kapital u vremenu rata
Iran industriji olakšava poreze i obrtni kapital u vremenu rata

„Prinijeli smo mnogo mučenika. Žrtvovali su se za našeg vođu. Sada moramo pokazati da se put vođe Hameneija nastavlja“, rekao je 32-godišnji Mahdi Rastegari, učitelj vjeronauka i član Basidža.

„Dat ćemo za nj čak i živote“, rekao je.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je odbacio Modžtabu kao kandidata za novog vrhovnog vođu Irana, a Izrael je rekao da će tkogod bude vodio Iran biti meta.

Na posljednjim predsjedničkim izborima, najtvrdokorniji kandidat, Saed Džalili, osvojio je oko 9 milijuna glasova u prvom krugu i 13 milijuna u drugom, prema službenim rezultatima, što je ipak manji dio od više od 61 milijuna Iranaca koji imaju pravo glasa.

NASTAVLJA ODMAZDU Iran umanjuje šanse za prekid vatre: 'Ciljat ćemo agresore'
Iran umanjuje šanse za prekid vatre: 'Ciljat ćemo agresore'

No kontinuirano bombardiranje izazvalo je bojazan od kaosa i ugnjetavanja među onima koji se nadaju promjenama.

„Gardisti i sustav i dalje su moćni. Imaju desetke tisuća vojnika spremnih boriti se kako bi održali ovaj režim. Mi, narod, nemamo ništa“, rekao je 34-godišnji Babak, poslovni čovjek u Araku koji je zatražio da se njegovo prezime ne objavi.

Osipanje podrške 

S obzirom na ubijenog vođu prvog dana rata i pukotine koje se pojavljuju u hijerarhiji te zemlje, podrška tvrdolinijaša Islamskoj Republici sada će biti testirana kao nikada prije.

Muškarci poput Rastegarija, člana Basidža, predstavljaju mrežu moći koja se proteže od ureda vrhovnog vođe u središtu Teherana, sada uništenog, do svakog sela i naselja.

STIGLA POTPORA Putin čestitao novom vrhovnom vođi Irana: 'Vaša zemlja se suočava s oružanom agresijom'
Putin čestitao novom vrhovnom vođi Irana: 'Vaša zemlja se suočava s oružanom agresijom'

Svake noći od Hameneijeve smrti uz režimsku podršku tvrdolinijaši održavaju ceremonije žalosti za njim, unatoč bombama koje padaju diljem zemlje.

Među njima ima ljudi spremnih umrijeti kao mučenici zbog svoje žarke vjere u vladavinu božanski vođenog klerika, kako je oni vide, te onih s motivima koji su više plaćeničke naravi, koji su profitirali od svog statusa javnih podupiratelja sustava.

Još jedan član Basidža, Ali Mohamad Hoseini, odlazi s posla u očevoj trgovini u šijitskom muslimanskom sjemeništu Komu. Tamo provodi večeri obilazeći kontrolne točke kako bi otkrio bilo kakve znakove javnog neslaganja.

KRITIKA ZBOG NAPADA Iran optužio Europu: 'Pomogli ste u stvaranju ratne retorike'
Iran optužio Europu: 'Pomogli ste u stvaranju ratne retorike'

„Najvažnije pitanje je očuvanje režima, što je ono što Amerikanci ciljaju“, rekao je 29-godišnjak, rekavši da bi podržao bilo kojeg klerika koji naslijedi Hameneija. To je „vjerska dužnost“ za koju je spreman umrijeti, kaže.

Međutim, taj stupanj predanosti nije univerzalan. Drugi član Basidža, koji je tražio da ga se identificira samo kao Hasana i da se kaže tek da je iz šijitskog svetišta Mašhada, rekao je da sumnja u opstanak Islamske Republike.

„Moramo biti realni“, rekao je, ukazujući na kontinuirani američki pritisak i razorne posljedice razornih zračnih napada.

IZRAELSKI NAPAD PRIZORI STRAVE U BEJRUTU Izraelci raketom sravnili zgradu
PRIZORI STRAVE U BEJRUTU Izraelci raketom sravnili zgradu

Članovi Basidža i drugi koji pokazuju odanost sustavu desetljećima su uživali privilegije, uključujući povlaštena mjesta na sveučilištu, ponude za posao i subvencionirane bankovne kredite, ali urušavanje gospodarstva moglo bi okončati takve pogodnosti.

„Više nemamo ni zračne luke. Nemamo luke. Kako će obnoviti ovo gospodarstvo?“, rekao je 29-godišnji Hasan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!
IZVANREDNA SJEDNICA

VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!

Izvanredna sjednica održava se zbog napetosti na Bliskom istoku i rata u Iranu koji utječu na tržište naftnih derivata
OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje
JEFTINO KUPIO, PA GRADIO

OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje

Zlatko Dalić kupio je zemljište sa starom kućicom za manje od 3000 eura. Niknula je moderna vikendica s izlazom na rijeku. Država je krenula, pa stala s rušenjem. Izbornik nam kaže: ‘Kako bude svima, bit će i meni’
NATO oborio iransku balističku raketu iznad Turske. Ministar u SAD-u: 'Ovo je samo početak'
IZ MINUTE U MINUTU

NATO oborio iransku balističku raketu iznad Turske. Ministar u SAD-u: 'Ovo je samo početak'

Američki predsjednik Donald Trump "nije zadovoljan" imenovanjem Mojtabe Hameneija za novog vrhovnog vođu Irana, navodi se u programu Fox Newsa. Voditelj Brian Kilmeade rekao je da je razgovarao s predsjednikom nakon objave, koji mu je rekao: "Nisam zadovoljan."

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026