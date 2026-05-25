Papa o umjetnoj inteligenciji: Poziva vlade da uspore razvoj

Papa Lav u svojoj je prvoj enciklici pozvao vlade da uspore razvoj sustava umjetne inteligencije, upozoravajući da oni šire dezinformacije, daju prednost sukobima i prijete vođenjem svijeta putem beskonačnog rata. Lav XIV. uputio je niz strastvenih apela svjetskim vođama u opsežnoj enciklici Magnifica humanitas. Prvi papa iz SAD-a pozvao je da se vlasništvo nad podacima umjetne inteligencije ne prepusti isključivo u privatne ruke, da donositelji politika zaštite prava radnika i zaštite djecu od te tehnologije te je pozvao na smirivanje konkurencije između tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom.

„Potreban je aktivniji politički angažman koji je sposoban usporiti stvari kada se sve ubrzava”, poručio je Lav.

Papa je pozvao na „čvrste pravne okvire, neovisan nadzor, informirane korisnike i politički sustav koji ne bježi od svoje odgovornosti”.

Enciklike su jedan od najviših oblika poučavanja papa upućenih članovima Crkve kojih ima 1,4 milijarde. Dugo iščekivani tekst objavljen u ponedjeljak, koji sadrži gotovo 43.000 riječi, bio je u pripremi gotovo od Lavova izbora za papu prije nešto više od godinu dana.

Papa ne priznaje 'pravedni rat'

Papa je u dokumentu, čija je glavna tema umjetna inteligencija, također osudio brojne ratove koji potresaju svijet, izrazio žaljenje zbog slabljenja multilateralnih organizacija i upozorio da su profiti vojne industrije pokretačka sila sukoba.

„Proteklih 60 godina obilježili su sukobi zapanjujuće brutalnosti, koji su često pogađali civilno stanovništvo u masovnim razmjerima”, naveo je Lav.

„Čovječanstvo klizi u nasilnu kulturu moći, gdje se mir više ne pojavljuje kao odgovornost koju treba preuzeti, već kao krhki interval između sukoba”, rekao je.

Lav je također iznio jednu od najjasnijih izjava nekog pape dosad kojom se ne priznaje teorija pravednog rata, doktrina kojom se Crkva koristi barem od petog stoljeća za procjenu globalnih sukoba.

Na tu su se doktrinu, koja općenito kaže da ratove treba voditi samo radi obrane od agresije, također pozivali dužnosnici Trumpove administracije, uključujući potpredsjednika J. D. Vancea, katolika, kako bi obranili rat u Iranu.

„Teorija 'pravednog rata', koja se prečesto koristila za opravdavanje bilo koje vrste rata, sada je zastarjela”, naglasio je Lav.

„Uporaba sile, nasilja i oružja odražava slom međuljudskih odnosa što uvijek ima katastrofalne posljedice za civilno stanovništvo.”

Lav je također izrazio zabrinutost da bi vođe mogli pokrenuti ratove kako bi odvratili pozornost s domaćih problema.

„Ne možemo isključiti mogućnost da neki čelnici smatraju oružani sukob učinkovitim načinom skretanja pozornosti s domaćih problema i ciničnim alatom za upravljanje poteškoćama”, naveo je.

Papa se ispričao zbog uloge Crkve u robovlasništvu

Papa je naglasio da svaka uporaba umjetne inteligencije u ratovanju „mora biti podložna najstrožim etičkim ograničenjima” te je nazvao „nedopustivim” povjeravanje smrtonosnih odluka sustavima umjetne inteligencije.

Lav je citirao stoljeća prethodnih papinskih učenja o pitanjima socijalne pravde prije nego što se osvrnuo na etiku sustava umjetne inteligencije.

Posebno se pozvao na svog prethodnika Lava XIII., koji je 1891. godine objavio poznatu encikliku Rerum novarum u kojoj je pozvao na bolje plaće i uvjete za radnike tijekom industrijske revolucije.

Lav XIV. osudio je „nove oblike ropstva” koje trpe ljudi koji održavaju sustave umjetne inteligencije te tvornički radnici koji proizvode tehnološke uređaje, poput računala i pametnih telefona, na kojima se umjetna inteligencija koristi.

„U nekim regijama svijeta djeca i adolescenti rade u opasnim uvjetima, drobeći materijale iz kojih se vade rijetki elementi”, napisao je Papa.

„Tijela tih ljudi puna su ožiljaka, ozlijeđena i istrošena kako bi se računalni tijek mogao nastaviti bez prekida”, rekao je. „Ta stvarnost postavlja ozbiljna pitanja pred moralnu savjest našeg vremena.”

Papa je također priznao da Katolička Crkva nije snažno osudila transatlantsko ropstvo sve do 19. stoljeća te je uputio osobnu ispriku.

„To je rana u kršćanskom sjećanju”, napisao je. „Zbog toga, u ime Crkve, iskreno tražim oprost.”

Papa upozorio na opasnosti koje donosi umjetna inteligencija

Lav, koji je na početku naveo da se želi obratiti katolicima i svim ljudima dobre volje, poručio je da se društvo mora suočiti s „ključnim pitanjima” o tome kako se umjetna inteligencija razvija i o općem smjeru globalnog vodstva.

Pozivajući se na biblijsku priču o Babilonskoj kuli, u kojoj je ljudsko pleme vođeno ponosom pokušalo sagraditi kulu dovoljno visoku da dosegne nebo, što je razgnjevilo Boga, Papa je rekao da ta priča ukazuje na rizik svakog pothvata koji „teži dosegnuti nebo bez Božjeg blagoslova”.

„Sa srcem pastira, molim sve da napuste izgradnju još jedne Babilonske kule i da udruže snage u izgradnji zajedničkog dobra”, apelirao je Papa.

Lav je pozvao svijet da ne odustaje od otklanjanja mogućih opasnosti koje donose sustavi umjetne inteligencije.

„Može se pojaviti suptilno iskušenje, naime pomisao da su problemi preveliki, a mi premali te da stoga naši izbori ne mogu donijeti promjenu”, napisao je.

„Svakako, nemaju svi istu moć da donesu promjenu”, rekao je Lav. „Pa ipak, nitko nije bez odgovornosti. Svi imamo svoja područja djelovanja.”

Bilo je ovo prvi put da je papa osobno predstavio svoju encikliku jer oni to inače ne rade bez obzira na njihovu važnost.