Plenković: 'Nemam pojma što Milanović govori na samitu NATO-a. Mi smo džentlmeni...'

Andrej Plenković sudjelovao je na predstavljanju zajedničke tvrtke Rheinmetall Unmanned Vehicles d.o.o., koju su osnovali njemački Rheinmetall AG i hrvatski DOK-ING. Projekt bi trebao otvoriti prostor za dugoročno strateško partnerstvo između vodeće europske obrambene kompanije i Hrvatske, no pažnju javnosti ponovno su privukle premijerove oštre poruke na račun predsjednika Zorana Milanovića.

Na upit o samitu NATO-a u Ankari i jesu li stavovi koji se ondje iznose usuglašeni s Uredom predsjednika, Plenković je odgovorio: "Kako da ne, danima pregovaramo. Nemam pojma uopće što on tamo govori, kao ni na bilo kojem skupu."

- Ne znam kako me to uopće možete pitati, znate da se inače do u zarez dogovaraju o tome što će reći - rekao je.

Osvrnuo se i na Milanovićevu izjavu da se ne planira kandidirati na parlamentarnim izborima, prenosi N1.

- Jedan put je kršio Ustav, nije to tako davno. Ali, kao u vicu, dvaput je dvaput. Može raditi što god hoće, što se mene tiče - rekao je Plenković.

- Stvar je tu kristalno jasna. On je poznat da je nosio na naramku Josipovića i skupa su sjedili na Europskom vijeću godinama - nastavio je.

Na pitanje treba li mijenjati Ustav kako bi se izbjegle slične situacije u budućnosti, premijer je poručio da za to trenutačno ne vidi realne političke okolnosti.

- S kim da mijenjam Ustav? Ustav se mijenja dvotrećinskom većinom, Ustav i zakoni su pisani za relativno pristojne, kulturne normalne, razumne ljude - rekao je.

Dodao je kako problem nije u tekstu Ustava, nego u mogućnosti postizanja političkog dogovora.

- Nije problem promijeniti Ustav, samo se moraš moći dogovoriti s nekime tko to hoće - rekao je.

'Mi smo džentlmeni'

Komentirajući činjenicu da je Milanović bio na samitu NATO-a u Ankari, dok je on ostao u Hrvatskoj, Plenković je ustvrdio da iza toga ne stoji nikakav poseban dogovor.

- Pa jasno, kad smo mi džentlmeni. Ja sam to svojom odlukom galantno prepustio njegovoj prethodnici. On je prvi koji se tu prpoši da bi išao na Europsko vijeće, a 2010. nije imao pojma kako izgledaju Europskog vijeća. On to govori meni, koji sam doajen i tamo više od deset godina. Pa što je to? Smiješno - govori.

Naglasio je i da nijedna država članica Europske unije na sastanke Europskog vijeća ne šalje dvije osobe.

- Ne postoji, niti će postojati, niti će se to u Hrvatskoj dogoditi - kazao je.

'Ne zna jer nije tamo'

Premijer se osvrnuo i na Milanovićeve izjave o Koaliciji voljnih i završetku rata u Ukrajini.

- Znate zašto njemu nije jasno? Zato što nije tamo i ne zna. Lako je meni kao hrvatskom premijeru to što on ne razumije i ne zna i ne sudjeluje. Problem je za Hrvatsku vojsku, koja zahvaljujući njegovim mirnodopskim zapovijedima iz ratno proglašene perspektive sprječava Hrvatsku vojsku da ima iole pojma što se zbiva u najvažnijem sigurnosno-obrambenom pitanju u Europi. Oni ne znaju ništa, i to nije dobro - rekao je.

Dodao je kako ni načelnik Glavnog stožera ni njegovi suradnici, prema njegovim riječima, nemaju dovoljno informacija.

- Mislite da je korisno za Hrvatsku da oni ne znaju ništa? Ne samo da je ta politika izolacionistička i loša za Hrvatsku, ne štiti ni na koji način hrvatski interes. Nitko u hrvatskoj Vladi ne zagovara da naši vojnici idu u Ukrajinu, to je izmišljeno uoči prošlih izbora - rekao je.

Plenković smatra da Milanović svojom politikom dugoročno šteti međunarodnom položaju Hrvatske.

- Razmjeri štete koje Milanović nanosi Hrvatskoj na vanjskopolitičkom planu toliko veliki i dalekosežni da se mi jedno vrijeme možemo praviti da oni ne postoje, ali su tu - dodaje.

O Kundidu: 'Postupio je potpuno nezrelo'

Premijer je ponovio da načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid više nema njegovo povjerenje te ga optužio da je pogrešno postupio nakon poziva na sastanak.

- U kakvim su oni to odnosima? Pa nije nekakvo dijete da roditelja pita smije li na kavu - rekao je.

Dodao je da je odbijanje dolaska na sastanak s predsjednikom Vlade neprihvatljivo.

- Odbiti doći premijeru? Što ćemo dalje. Dalje može tu stajati da ne izazovemo dodatnu krizu. Neka stoji tamo, ali što se tiče povjerenja, postupio je potpuno nezrelo. Te zapovijedi su flagrantno protuzakonite - rekao je.

Na kraju je poručio da Vlada mora imati autoritet u sustavu obrane.

- Vladu treba poštovati. Čovjek se ponio potpuno krivo. Pa nije odnos predsjednika Republike i načelnika takav da mu se ovaj treba ispovijedati. Nema proračuna, nema vojske - tako jednostavno. To je ljudski loš odabir - rekao je Plenković.

Zaključio je kako problem, po njegovu mišljenju, nije u Kundidu nego u predsjedniku Republike.

- Nije problem u Kundidu, problem je u Milanoviću. On se kapricira Vladi da bi štetio hrvatskom vanjskopolitičkom položaju i onda ljude poput njih - kojima je zapovjednik. A sve je suprotno činio kao premijer - rekao je premijer.