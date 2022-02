Predsjednik SDSS-a i partner u HDZ-ovoj parlamentarnoj većini Milorad Pupovac za N1 komentirao je policijsku istragu kojom je obuhvaćen niz državnih dužnosnika, među kojima i njegov stranački kolega, potpredsjednik Vlade Boris Milošević.

- Na osnovu onoga što imamo, Milošević ima naše povjerenje i imat će ga jer je čovjek od povjerenja - rekao je Pupovac.

- Boris Milošević je čovjek iznimnih moralnih kvaliteta. Častan čovjek. I on sigurno zna što je najbolje za njega, najbolje za Vladu i najbolje za stranku i zbog toga je svoj mandat stavio na raspolaganje predsjedniku Vlade - govori.

Dodao je i kako se treba znati što se stavlja na teret te kako se razvija cijeli postupak, a potom raspravljati o svemu tome.

- Nemojte sumnjati u to da Boris Milošević neće koristiti nikakav mehanizam da bi sebi osigurao nešto što je protivno propisima i protivno najvećim moralnim zahtjevima - dodao je.

Na upit bi li bilo lakše da je Milošević dao ostavku, Pupovac je rekao da to treba prepustiti Vladi.

- Ovo je jedno od razdoblja koje nije lako za Vladu - zaključuje.

- Mi nikakvih dilema oko toga nemamo, što ćemo napraviti u interesu Vlade, što ćemo napraviti u interesu zakonitosti - rekao je Pupovac.

Govoreći o Miloševiću, rekao je kako je to zadnji čovjek koji ugrozio sebe ili nekoga druga.

- Mi poštujemo pravosudne institucije ove zemlje, i DORH i USKOK. Prema tome, mi smo zadnji koji ćemo se nabacivati na institucije. Za nas je iznimno važno da svi akteri u ovoj stvari budu jednako zaštićeni, da nema curenja podataka, da se ne narušava tajnost. Da jedni moraju šutjeti, a drugi preko medija posredno govoriti. Taj modus operandi, u kojem se iznosi presuda na osnovi dojmova, na osnovi naslova, na osnovi pojedinačnih fragmenata… Svaka činjenica treba biti pogledana sa svih strana i vrednovana u skladu s političkim načinom vrednovanja - rekao je Pupovac.

Dodao je da nije rekao da nema povjerenja u DORH, ali smatra da informacije cure.

- Oni čija je uloga čuvanje zakonitosti u zemlji moraju imati potpunu slobodu da obavljaju tu dužnost, ali to obuhvaća i one koji su u tom postupku i njihovo pravo da ne budu uništeni prije nego što dođu u mogućnost da kažu ono što je njihovo - govori.

-Ta stvar nije od jučer, ta stvar je neka vrsta modusa operandija. To nije dobro za institucije. To nije način kako se gradi povjerenje i dobar odnos institucija po modelu podijeljene odgovornosti. To nije dobro za kulturu zakonitosti u zemlji - rekao je Pupovac.