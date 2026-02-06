Obitelj Nazara Daleckog 2023. godine sahranila je njegove posmrtne ostatke, uvjerena da je poginuo na bojištu. Ovog tjedna stigao je poziv koji je sve promijenio, Nazar je oslobođen iz ruskog zarobljeništva
Sahranila sina, a on živ: Majka ukrajinskog vojnika doživjela čudo nakon više od tri godine
Godinama su živjeli s boli i prazninom, uvjereni da su se zauvijek oprostili. Obitelj ukrajinskog vojnika Nazara Daleckog bila je sigurna da je poginuo na bojištu, a 2023. godine njegovi su posmrtni ostaci pokopani na seoskom groblju na istoku Ukrajine.
No ovaj tjedan dogodilo se čudo, Nazar je nazvao svoju majku. Bio je slab, iscrpljen i izmučen, ali živ. Iz ruskog zatočeništva pušten je u posljednjoj razmjeni ratnih zarobljenika, piše BBC.
- Preplavile su me emocije - rekla je njegova majka Natalija, koja ni sama ne krije da joj je trebalo vremena da shvati što se događa. Prvi razgovor zabilježen je kamerom, a snimka bilježi trenutke potpune nevjerice i olakšanja. - Imaš li ruke, noge, je li sve na mjestu? - pitala je sina.
- Zlato moje, toliko dugo sam te čekala - govori mu kroz suze, dok se u pozadini čuje kako rođakinja Roksolana vrišti i skače od sreće. - Bilo je to tako čudno. Pokopala sam sina, a sad mu čujem glas. Možete li zamisliti kako se majka osjeća? Sreća. Neopisiva sreća. Nisam mogla zaustaviti suze - rekla je Natalija.
U zemlji u kojoj su loše vijesti svakodnevica, Nazarova sudbina zvuči gotovo nestvarno. Kada je Rusija 2022. pokrenula invaziju, tada 42-godišnji Nazar nije oklijevao. Iza sebe je već imao ratno iskustvo iz 2014. godine i smatrao je da mora ponovno stati u obranu zemlje.
- Nije se nimalo dvoumio. Odmah je otišao - ispričala je njegova rođakinja.
U svibnju iste godine izgubio mu se svaki trag. Majka je tada zaprimila poziv muškarca koji je govorio ruski i tvrdio da je Nazar zarobljen te da će 'sve biti u redu'. Bez ikakvih službenih potvrda, obitelj je ostala u neizvjesnosti.
Godinu dana kasnije stigla je vijest koja je slomila i posljednju nadu. Nataliju su obavijestili da je u mrtvačnici na jugoistoku Ukrajine identificirano tijelo, a identitet je potvrđen DNK analizom.
- Tijelo je bilo jako izgorjelo. Pronašli su nekoliko tijela u spaljenom autobusu. Kada su počeli provjeravati popise nestalih vojnika, podaci su se poklopili - ispričala je Roksolana. - Identificirali su to tijelo kao Nazarovo - dodala je.
Sprovod je održan, obitelj je oplakala sina i pokušala nastaviti živjeti s gubitkom.
A onda, mjesecima kasnije, još jedan poziv, ovaj put od vojnika koji je netom oslobođen iz ruskog zatočeništva. Rekao im je da je Nazar živ i da ga je vidio u zatvoru. - Bili smo u šoku, bilo je teško povjerovati. Ali zašto bi nam lagao? - kaže Roksolana.
Sve dok nisu čuli Nazarov glas, nisu se usuđivali nadati. Ovog tjedna sumnje su nestale. Nazar se javio iz Ukrajine, nakon tri godine i devet mjeseci izbivanja.
Obitelj sada uklanja objave o njegovoj smrti s društvenih mreža kako ga ne bi dodatno potresle. Njegova fotografija uklonjena je i s izložbe posvećene poginulim mještanima. Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdilo kako je došlo do pogrešne identifikacije tijela.
Za Nataliju i njezinu obitelj to su sada sporedne stvari. Majka dane provodi pripremajući sinova omiljena jela, čekajući trenutak kada će se dovoljno oporaviti i vratiti kući.
- Samo želim da bude više ovakvih sretnih priča, da i druge obitelji prime poziv i da im se najmiliji vrate kući - kaže Roksolana.
U Ukrajini se i dalje oko 70.000 ljudi vodi kao nestalo, većinom vojnika. Mnogi od njih nalaze se u zarobljeništvu, a Nazarova sudbina daje nadu onima koji još čekaju.
- Želim da sve žene, majke i djeca dožive poziv kakav smo mi primili i osjete ovu sreću. Sada samo čekam sina da ga čvrsto zagrlim. Neopisivo ga volim - poručila je Natalija.
