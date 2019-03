Što nije jasno? Žalac je vozila bez vozačke i pregazila dijete!

Ministrica Žalac prekršila je zakon jer je sjela za volan s nevažećom vozačkom dozvolom, a u subotu ujutro u Vinkovcima naletjela je autom na djevojčicu (10), koja je izletjela na cestu i pritom zadobila teške tjelesne ozljede. Javnost, ali i dio oporbe smatra da bi ministrica iz moralnih, ljudskih i političkih razloga trebala ponuditi ostavku.

Iako smo od MUP-a, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te ministrice tražili odgovor kada je ministrici istekla vozačka dozvola, do zaključenja broja nismo ga dobili, kao ni hoće li ministrica poslušati zahtjeve javnosti i dijela oporbe.

Iz MUP-a su nam samo odgovorili kako su 'obavijestili nadležno državno odvjetništvo u Vinkovcima o svemu do sada utvrđenom i poduzetom' te kako je 'policija jučer u dva navrata izvijestila javnost o navedenoj prometnoj nesreći i to u mjeri u kojoj je to bilo moguće.'

Ministrica je u subotu navečer posjetila djevojčicu koja je operirana u osječkoj bolnici, ali izjave nije davala. O svemu se oglasila na Facebooku.

- Nakon ovog nesretnog dana još jednom iskazujem duboko žaljenje zbog nesreće. Posjetila sam svoju malu dragu susjedu u bolnici koja se, hvala dragom Bogu, dobro oporavlja. Srećom, potkoljenica je sanirana samo repozicijom i fiksirana longetom. Moje misli i molitve su uz djevojčicu i njezinu obitelj te joj želim što brži oporavak - napisala je ministrica.

Osvrnula se i na nevažeću vozačku dozvolu.

- Propustila sam produljiti njezinu valjanost koju sam, kao i svi građani, dužna produljiti svakih deset godina te se zbog navedenog propusta ispričavam javnosti. Kaznu sam platila odmah sukladno Zakonu - napisala je Žalac.

Brojni građani u komentarima ispod statusa pozvali su ministricu da podnese ostavku što smatraju jedinim ispravnim i vjerodostojnim činom. Odgovornost ministrice za predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović je “pitanje moralne i etičke odgovornosti dužnosnice i građanke”.

Mirando Mrsić (Demokrati) prvi je pozvao ministricu Žalac da podnese ostavku, dok su drugi oklijevali.

- Ministrica mora podnijeti ostavku jer ne poštuje zakon, ali i jer se ponijela neodgovorno. Ako je premijer ne smijeni, jasno pokazuje da ova Vlada legitimira i potiče bezakonje. Demokratski standard trebao bi biti da se u ovakvim slučajevima da neopoziva ostavka - rekao je.

Poruke iz Vlade da se “ovakvo što može dogoditi svakome”, kao i da od ministrice ne očekuju ostavku, za Mrsića su “bahate i podcjenjivačke” te pridonose nepovjerenju prema političarima, zbog čega mladi sve više napuštaju zemlju. Mrsić kaže da se ministrica Žalac smije u lice građanima time što misli da je plaćanjem kazne za nevažeću vozačku riješila problem.

- Ovo je bio primjer da HDZ pokaže svoje drugo lice te da u zemlji postavimo demokratske standarde koji vladaju u EU. Pozivam premijera da se ugleda na švedske ili engleske kolege, a ne za Orbana i slične - kaže Mrsić.

Davor Bernardić (SDP) slaže se da se nesreća može dogoditi svakome, ali navodi da je vožnja s nevažećom vozačkom nepoštovanje zakona.

- Ostavka ministrice bi bila moralan čin, ali moral i ova Vlada ne idu u istu rečenicu - navodi šef SDP-a. Pita se i koju poruku ovim šalje ministrica Žalac. - Da ne moramo imati valjanu dozvolu? Ako vas zaustavi policija, recite: ‘Ako može ministrica, mogu i ja!’. Ili ako zbog istog prekršaja završite na prekršajnom sudu, možete se pozvati na ministricu - izjavio je Bernardić.

Nikola Grmoja (Most) poznati je kritičar rada ove Vlade i ministrice Žalac te poručuje:

- Ministrici vjerojatno nije lako, ali zbog nevažeće vozačke dozvole otvara se pitanje moralne i političke odgovornosti. Ako ministrica osjeća moralnu i političku odgovornost, trebala bi ponuditi ostavku, a premijer neka dalje odluči o njezinoj sudbini. Navodi da je za njih ministrica davno trebala dati ostavku, i to zbog slabog korištenja europskih fondova.

Anka Mrak Taritaš (Glas) stava je da je ministrica, nakon što je prekršila zakon, trebala stati pred javnost i podnijeti ostavku. Svjesna je da se to u Vladi premijera Andreja Plenkovića ne može očekivati i podsjeća da je red za ostavke ministara dugačak. I Mrak Taritaš se slaže da se nesreća može dogoditi svakome, ali i napominje da ministar mora imati veću odgovornost. - Moralno je, ljudski i politički da ministar podnese ostavku, a hoće li je premijer prihvatiti, druga je stvar - izjavila je Mrak Taritaš.

Rekla je i da kao ministrica nikad od straha nije vozila auto da joj se ovakvo nešto ne bi dogodilo.

U Radićevu bloku, naselju u kojem je Žalac autom naletjela na djevojčicu, mještani su nezadovoljni medijskim “razapinjanjem” njihove susjede.

- To što je naletjela na dijete koje je neoprezno prelazilo cestu moglo se dogoditi apsolutno svakome od nas. I već se događalo - kaže Dejan Pajčić pred čijom kućom je bila nesreća i dodaje: - Ona nije kriva za nesreću u smislu da ju je izazvala. Zapravo je kriva gradska uprava koja godinama ignorira apele i pozive da srede prometnice u naselju koje je gusto naseljeno. Nemamo ni jedan pješački prijelaz, ležećeg policajca ili znak koji označava glavnu ili sporednu cestu.

Nesreća je bila u vrijeme kad su se djeca vraćala s vjeronauka. Žalac, prema pričama nije vozila brzo, jer je dvadesetak metara ranije izašla iz ulice pored crkve, gdje je pokupila svoje dijete, koje je također bilo na vjeronauku. Na cesti se vide tragovi kočenja, a Pajčić je izašao na ulicu kad je čuo komešanje.

- Vidio sam malenu kako leži na tlu te Žalac kako se hvata za glavu i plače. Primijetio sam da malenoj nešto nije u redu s nogom. Ona je bila malo u šoku, pokušavala je nogu ispraviti, ali ju je boljelo. Bio sam tamo s njom dok nije došla Hitna pomoć - govori nam Pajčić dodajući kako se tijekom godine u njihovu naselju, posebice na raskrižju blizu kojeg je bila i ova nesreća, dogodi 50-ak sudara.

- Odrasli smo ovdje te dobro znamo kako se tu vozi i kako živi. Na cestama u naselju nisu iscrtane linije pa svi voze sredinom ceste. Vrlo često vozači su divljaci i kad vide praznu cestu, nagaze, a ne misle na djecu koja, idući iz škole ili crkve, nemaju pješački prijelaz na koji bi pošli - kažu supružnici iz Vinkovaca napominjući da su uz cestu često parkirani automobili, pa i to dodatno smanjuje vidljivost i oprez.

- Pratimo djecu u školu kad su mala, kasnije se samo nadaš da je dijete usvojilo sve ono što si ga učio prilikom prelaska ceste - rekli su supružnici iz Vinkovaca. Ozlijeđena djevojčica je zadobila prijelome potkoljenice, a operirana je u osječkoj bolnici.