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Trump na G7 izazvao napetosti: Opet prijetio uvođenjem carina

Piše HINA,
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Trump na G7 izazvao napetosti: Opet prijetio uvođenjem carina
Foto: Christian Hartmann

Američki predsjednik sudjeluje na samitu u Francuskoj usred sporazuma s Iranom i prijetnji uvođenjem visokih carina Parizu, dok se čelnici G7 pokušavaju usuglasiti oko rata u Ukrajini i globalnih izazova.

Predsjednik SAD-a Donald Trump pridružio se u ponedjeljak globalnim čelnicima na samitu G7 u Francuskoj, gdje je olakšanje zbog sporazuma o okončanju rata s Iranom ugrozila nelagoda zbog američkih prijetnji uvođenja carina Francuskoj. Trumpa je na samitu G7 u odmaralištu Evian-les-Bainsu dočekao predsjednikov šef protokola umjesto Emmanuel Macron osobno, kako je isprva bilo planirano. Dvojica političara održat će bilateralni sastanak.  "Sve je jako lijepo, hvala vam", rekao je Trump novinarima po dolasku, samo nekoliko sati nakon što je dogovorio preliminarni sporazum s Iranom, što je jedno od pitanja s kojima će se čelnici G7 baviti tijekom samita od 15. do 17. lipnja. Također će tražiti zajednički jezik o ratu u Ukrajini, rješavanju gospodarske neravnoteže u svijetu i alternativi nabavi ključnih minerala iz Kine.

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Oprez prema Trumpu

Trump je prije odlaska u Francusku za New York Post rekao da "neće imati drugog izbora" nego primijeniti 100-postotne carine na francusko vino ako Pariz ne ukine svoj digitalni porez na američke tehnološke divove.

Zatim se u objavi na društvenim mrežama neposredno prije dolaska na samit okrenuo imigraciji, redovitom izvoru napetosti s europskim saveznicima centrističke orijentacije.

"Nažalost, ako uvozite ljude iz zemalja trećeg svijeta, brzo i sami postajete zemlja trećeg svijeta, i ne možete ništa učiniti po tom pitanju", napisao je.

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Trump je zaprijetio carinama uoči samita na koji se široko gleda kao na diplomatsku krunu Macronova drugog i posljednjeg mandata, a uvedu li se, za nj predstavljaju velik udarac.

Macron, kojem iduće godine istječe mandat, sve je nepopularniji kod kuće, ali i dalje ima utjecaja na globalnoj sceni. Uspio je nagovoriti Trumpa da pristane na svečanu večeru u Versaillesu u srijedu povodom 250 godina neovisnosti SAD-a.

Macron je za TF1 rekao da Francuska neće popustiti Trumpovim prijetnjama, dodajući da "carine nikome ne čine dobro, posebno ne one između zemalja G7."

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Tijekom samita Trump bi se trebao sastati s bliskoistočnim čelnicima i prisustvovati radnom sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem. Sastanak u utorak događa se u trenutku dok ruski napredak u Ukrajini usporava, a Ukrajina traži više vojnog financiranja od svojih saveznika nakon niza napada na Kijev.

„Ovaj napad samo jača našu odlučnost da učinimo sve, zajedno s našim saveznicima i partnerima, u vezi s prekidom vatre koji Rusija tvrdoglavo odbija, a zatim i s mirom. Radit ćemo na tome na G7“, rekao je Macron u objavi na X-u. 

Ukrajina je donekle ispala iz američkog fokusa otkako Trump daje prioritet iranskom sukobu, budući da mu je taj rat srozao popularnost na domaćem terenu.

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Detalji sporazuma s Iranom

Memorandum o razumijevanju trebao bi biti formalno potpisan na svečanosti u petak u Švicarskoj, no njegovi uvjeti još nisu precizirani. Trump je rekao da će se Hormuški tjesnac, glavna brodska ruta za globalnu opskrbu naftom i plinom koju je Iran de facto zatvorio, otvoriti u petak te da je naredio prekid američke blokade iranskih luka. Francuska i Velika Britanija rade na vojnom planu za slanje misije u regiju koja bi pomogla u otvaranju tjesnaca, iako bi to ovisilo o zelenom svjetlu Teherana.

Ne očekuje se da će čelnici detaljno raspravljati o tome što bi trebalo učiniti s iranskim visoko obogaćenim uranom, balističkim programom zemlje ili zamrznutom imovinom. Ta će pitanja zahtijevati složene, tehničke pregovore.

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Na samitu Macron također želi potaknuti djelovanje u vezi s globalnim makroekonomskom neravnotežom. No Trumpovo upozorenje o carinama moglo bi izazvati određeno trenje.

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