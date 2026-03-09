Zurovec objasnio zašto je podržao Plenkovića: 'Oporba se mjesecima bavi Thompsonom'

Saborski zastupnik Dario Zurovec gostovao je na N1 televiziji nakon što je odlučio podržati vladajuću većinu i time postao 78. ruka u Hrvatski sabor. O razlozima za takav potez govorio je i ranije u Saboru, ističući da se u hrvatskom političkom sustavu promjene teško mogu provesti iz oporbe. - Kako ćete inače nešto napraviti? Tako su postavljene stvari u Hrvatskoj, nisam ih ja takvima postavio. Kad ste u oporbi, uvijek vam nedostaje jedan papir. To nije normalno, ali kako ćete to promijeniti ako niste u vlasti. U Sveta Nedelja sam kao vlast uspio promijeniti određene stvari - rekao je Zurovec.

'Izjava o papiru bila je gaf'

U razgovoru za N1 priznao je da je njegova izjava o “jednom papiru” izazvala reakcije te poručio da je riječ o pogrešci. Jasno mi je da se rado secira svaka moja rečenica, lako i ja napravim gaf, to s papirom je bio gaf - rekao je.

Dodao je kako smatra da je politička rasprava u Hrvatskoj često pogrešno usmjerena.

- U ovoj situaciji gdje se polarizira javnost i gdje se jedan dio oporbe šest do sedam mjeseci bavi koncertom Marko Perković Thompsona i ustašama, logično je da se podrži netko tko je zdravorazuman. HDZ, kao i ja, ima svojih mana i grešaka, ali u odnosu na ono što se nudi na alternativi… bombardiranje o ustašama, je li važniji Thompsonov koncert ili cijene nafte? - rekao je.

O radikalnoj desnici u vladajućoj većini

Zurovec se osvrnuo i na pitanje radikalne desnice u vladajućoj većini, rekavši da takvi stavovi postoje, ali da osobno nema problem s tim dok se razgovara o konkretnim pitanjima.

- Jedan dio je, osobno me to ne smeta jer s njima imam kontakte samo oko jednog dijela. Neke njihove stavove ne podržavam, nije u redu nekoga vrijeđati, ali razumijem neke stavove što se tiče SDSS-a, nisam stekao dojam da se bore na pravi način za srpsku nacionalnu manjinu u Hrvatskoj - rekao je.

Dodao je kako smatra da nije prihvatljivo vrijeđati ljude zbog njihove nacionalnosti.

- Nije u redu vrijeđati bilo koga samo zato što su pripadnici drugog naroda. Nećete im pomoći tako što samo za sebe tražite neke stvari iz proračuna ili financirate novine koje pljuju po Hrvatskoj. Ako Hrvatska ne valja, zašto su i dalje tu, zašto pljuju? Da pljujem po Hrvatskoj ili iznosim neistine u stranim medijima, to je prelazak granice zdravog ukusa - rekao je.

Spomenuo je i primjere u kojima se, kako tvrdi, prelazi granica prihvatljivog ponašanja.

- Ako vidite pojedince koji su palili hrvatsku zastavu, to je u nekim državama teroristički čin. Treba poštovati državu u kojoj se nalazite. Mi smo u Europi, slobodne su granice. Ako sjedite u Saboru i lažno pljujete kako smo netolerantno društvo - dodao je.

Naglasio je i da radikalna desnica, po njegovu mišljenju, ne predstavlja većinu u vladajućoj koaliciji.

- Radi se o pojedincima. Biblija kaže: onaj koji je bez grijeha neka prvi baci kamen - rekao je.

'Oporba ide previše radikalno ulijevo'

Govoreći o motivima ulaska u vladajuću većinu koju predvodi premijer Andrej Plenković, Zurovec je rekao da smatra kako u političkom prostoru nedostaje 'zdravog razuma'.

- U ovom trenutku nedostajalo je malo zdravog razuma, oporba ide previše radikalno lijevo. Samo slušam o Thompsonovu koncertu, ja ga ne slušam, znam par pjesama. Non-stop su ga prozivali i od njega napravili zvijezdu. Imate rat na Bliskom istoku i posljedice koje će imati direktan udar na naš standard, a mi razgovaramo tko što sluša? - rekao je.

Usporedio je to i s drugim primjerima iz regije.

- Koji je vaš stav o Snježana Đurišić koja je pjevala četničke pjesme? Ne možete pjevati ni radikalno četničke ni ustaške pjesme, stav treba biti jedinstven i jasan. Povratci u 1945. mene ne zanimaju i to je glavni razlog, oporba se bavi stvarima od prije 80 godina - rekao je.

Dodao je da ga zanima razvoj i konkretni projekti.

- Mali se ljudi bave drugim ljudima, a veliki ljudi idejama i projektima - poručio je.

'Građani trebaju vidjeti konkretne rezultate'

Zurovec kaže da političko djelovanje vidi prije svega kroz projekte koji mogu poboljšati svakodnevni život građana.

- Vrijednost je takva da će na kraju građani imati bolji javni prijevoz, kraće putovanje i više vremena s obitelji. To je najveća vrijednost i to treba isticati. Ta pruga će biti tu narednih 100 godina i radi se jer ima pravog smisla - rekao je.

Istaknuo je i da očekuje da će kao dio većine imati više prilika zagovarati projekte važne za građane.

- Našli smo se na projektnom i zdravorazumskom razgovoru, sve je išlo u smjeru razvoja. Nije to samo Sveta Nedelja, ne vrti se svijet oko mene. Radi se o potrebama građana koje ću sada moći istaknuti kad sam uz vlast i imat ću više prilika. Možda od toga neće biti ništa, a možda će se realizirati vrlo brzo - rekao je.

Dodao je i kako smatra da je političkih rasprava o Drugom svjetskom ratu u hrvatskoj politici previše.