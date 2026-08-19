Hayden Panettiere s majkom je bila u lošim odnosima. Ona se oglasila: 'Izgubila je svoj put'

Lesley Vogel, majka glumice Hayden Panettiere koja je preminula u 37. godini, oglasila se nakon njezine iznenadne smrti. U prvom razgovoru s medijima, izrazila je tugu i osvrnula se na životne borbe svoje kćeri, ali i na kompliciran odnos koji su imale posljednjih godina. U intervjuu za NBC News, Vogel je komentirala izazove s kojima se suočavaju mladi u industriji zabave.

​- Mislim da je Hayden bila nevjerojatno talentirana osoba na toliko područja i mislim da je mladim ljudima koji odrastaju u industriji zabave to velika borba. To je vrlo izazovna industrija i nije neobično da, nažalost, pronađu krivi put - rekla je Vogel. Dodala je kako vjeruje da se njezina kći s vremenom izgubila, prenosi People.

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​- Mislim da postane jako teško ostati vjeran sebi, a Hayden je, nažalost, izgubila svoj put. Voljela bih da je bilo drugačije. Voljela bih da je ostala vjerna sebi jer je imala mnogo nevjerojatnih vrlina - rekla je. Vogel je izrazila i uvjerenje da je Hayden sada pronašla mir uz svog mlađeg brata Jansena, koji je iznenada preminuo 2023. godine u dobi od 28 godina.

​- Jednostavno osjećam da je sa svojim bratom i da su u miru - dodala je.

Godine narušenih odnosa

Odnosi između majke i kćeri bili su narušeni godinama, o čemu je Panettiere otvoreno pisala u svojim memoarima "This Is Me: A Reckoning", objavljenim u svibnju ove godine. Vogel, koja je od djetinjstva upravljala karijerom svoje kćeri, javno je odgovorila na njezine tvrdnje u vrijeme izlaska knjige. Panettiere je u knjizi i kasnijim intervjuima opisala kako se granica između uloge majke i menadžerice s godinama potpuno izbrisala.

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​- Sve je bilo posao. Postala sam joj povjerenica, asistentica, terapeutkinja i rame za plakanje, sve osim njezino dijete - prisjetila se glumica.

Opisala je trenutak kada je s 19 godina, tijekom snimanja serije "Heroji", pokušala prekinuti njihov profesionalni odnos kako bi spasile vezu majke i kćeri. Prema njezinim riječima, majčin odgovor bio je hladan.

​- Rekla sam joj: ‘Ne želim da više radimo zajedno. Samo želim da mi budeš mama.’ Odgovorila mi je: ‘Dužna si mi.’

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Vogel je tada javno osporila tvrdnje svoje kćeri. U izjavi za Page Six rekla je kako vjeruje da je "trenutna drama djelomično tu da bi se prodale knjige". Navela je da je odlučila prekinuti svaki kontakt nakon "20 godina traume, kaosa, ovisnosti i optužbi". "Ne možete spasiti nekoga tko ne želi biti spašen", zaključila je tada, izrazivši nadu da će njezina kći pronaći put do unutarnjeg mira.

Optužbe na račun bivšeg dečka

U razgovoru za NBC News, Vogel je također okrivila Briana Hickersona, bivšeg dečka s kojim je glumica imala turbulentnu vezu, za stanje u kojem se Hayden nalazila. Hickerson i njegov brat bili su s Panettiere u trenutku kada je pronađena mrtva u svom domu u Južnoj Karolini.

​- Ta osoba u njezinom životu koje se već dugo pokušavamo riješiti bila je s njom u trenutku smrti, a to je Brian Hickerson - izjavila je.

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Njihova višegodišnja veza bila je obilježena Hickersonovim uhićenjima zbog obiteljskog nasilja 2019. i 2020. godine. Panettiere je to razdoblje kasnije opisala kao "vrlo mračno i komplicirano vrijeme", tijekom kojeg se borila s ovisnošću o alkoholu i opioidima.

​- Postoji duga povijest u kojoj je Brian mnogo puta loše utjecao na Hayden i zato smo njezin otac i ja dugo bili zabrinuti zbog njega - rekla je Vogel.

Iako službeni uzrok smrti Hayden Panettiere još nije objavljen, prema audiozapisima hitnih službi, razgovaralo se o "predoziranju" i "srčanom zastoju". Njezin otac, Alan "Skip" Panettiere, s kojim je glumica, unatoč svemu, imala "sjajan odnos", objavio je vijest o njezinoj smrti.

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"S dubokom tugom dijelimo vijest o tragičnoj smrti naše voljene Hayden. Bila je nevjerojatno svjetlo i sila prirode koja je donijela neizmjernu ljubav i radost svima koji su je poznavali - i milijunima koji su je gledali na ekranu", stoji u priopćenju.

*uz korištenje AI-ja

