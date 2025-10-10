Otkriveno je kako su izgledali posljednji dani Halida Bešlića

Nekoliko dana nakon smrti legendarnog pjevača, izvor blizak obitelji Halida Bešlića za srpski Kurir opisao je kako su izgledali njegovi posljednji trenuci. Zbog borbe s teškom bolešću Halid je boravio u sarajevskoj bolnici, kao i njegova supruga.

Uz glazbenika, koji je bolovao od karcinoma jetre, cijelo vrijeme je bila obitelj, a liječnici su davali sve od sebe kako bi mu produžili život i ublažili bolove. Izvor je ispričao kako je obitelj pokojnog Halida, preko prijateljskih veza, stupila u kontakt sa stranim liječnicima. Oni su konstantno bili na vezi sa sarajevskim liječnicima kako bi udruženim snagama i znanjem, pomoću lijekova i terapija, spasili život pjevaču.

'Ovaj vid liječenja pomogao je pjevaču da nema bolove, da bude svjestan i komunikativan do posljednjeg trenutka, a kada je došao trenutak da napusti ovaj svijet, liječnici su se pobrinuli da i to prođe bezbolno, doslovno je zaspao i tako izdahnuo. Nije se mučio', dodao je.

Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Na kraju je za Kurir ispričao i kako je Halidu loša krvna slika radila dodatne probleme, no uz liječničku pomoć, izdržavao je teški proces liječenja: 'S obzirom na to da je bolovao od jetre, logično je da mu je krvna slika bila loša, pa su mu liječnici morali mijenjati krv da bi izdržao proces liječenja koji je bio težak. Krv mu je mijenjana svaka dva dana i to je davalo odlične rezultate. Halid se osjećao dobro, bio je dobro raspoložen, ali iz dana u dan njegovo zdravstveno stanje bilo je sve ozbiljnije'.

Iako se slavni Halid počeo oporavljati, bolest je ipak pobijedila. 'Brojne metastaze u tijelu bile su jače od njega i on to nije mogao izdržati', zaključio je svoju priču izvor.

Jedan od najpoznatijih pjevača narodne glazbe u regiji, preminuo je u utorak u 72. godini života. Od njega su se oprostili mnogi kolege, ali i obožavatelji. U 'njegovom' Sarajevu organizirano je i okupljanje u njegovu čast, a nazočili su mu i glazbenikov sin Dino te harmonikaš s kojim je nastupao. Iza sebe, osim jedinca Dine, ostavio je i suprugu Sejdu te unuke Lamiju i Belmina.