Ove zemlje neće se natjecati na Eurosongu 2027., među njima je i rekorder po broju pobjeda

Pripreme za Eurosong 2027. već su počele nakon što je potvrđeno da će se natjecanje održati u Burgasu u Bugarskoj. Iako se popis sudionika tek slaže, već je poznato da neke zemlje neće nastupiti, a razlozi su različiti, od financijskih problema do političkih bojkota.

Tako je prije dva dana Češka iznenadila objavom da se neće natjecati 2027. godine. Njihova javna televizija, ČT, objasnila je da su glavni razlog za ovu odluku proračunska ograničenja. Prema njihovim riječima, Eurosong je velik i financijski zahtjevan projekt, pa su zbog smanjenja proračuna prisiljeni pauzirati sudjelovanje.

Istaknuli su da svako izdanje procjenjuju zasebno, pa ne žele nagađati kada bi se mogli vratiti na pozornicu. Češkoj je ovo drugi put da se povlači s natjecanja, a zanimljivo je da su izričito naglasili kako njihova odluka nema nikakve veze s politikom ili kontroverzama oko sudjelovanja Izraela.

Foto: Lisa Leutner

Pored Češke, Bosna i Hercegovina također je potvrdila da se ni 2027. neće vratiti na Eurosong. Razlog su dugogodišnji financijski problemi i sankcije pod kojima se nalazi njihova nacionalna televizija BHRT, zbog čega ova zemlja izbiva s natjecanja još od 2016. godine. Slično tome, ni Andora, koja je zadnji put nastupila 2010., ne planira povratak u Bugarsku.

Dok Češka i Bosna i Hercegovina muku muče s financijama, druge zemlje imaju političke razloge za odustajanje. Irska je tako već najavila da će bojkotirati Eurosong drugu godinu zaredom. Irski javni emiter RTÉ kao razlog je naveo "strašan i kontinuiran gubitak života u Gazi" te uskraćivanje pristupa međunarodnim novinarima tom području. Inače, Irska je zemlja s najviše pobjeda na Eurosongu, njih čak sedam.

S druge pak strane, neke zemlje još uvijek nisu odlučile ni potvrdile hoće li sudjelovati na Eurosongu 2027. godine. Španjolska se tako dvoumi hoće li se pojaviti u Burgasu. Predsjednik španjolske televizije RTVE nedavno je izjavio da bi bilo "bolno" da Izrael nastavi sudjelovati s obzirom na situaciju u Gazi te je preporučio nastavak bojkota.

Foto: HRT

Nizozemska televizija AVROTROS ranije je najavila povlačenje jer smatraju da natjecanje više nije neutralno, no krovna nizozemska radiotelevizijska organizacija NPO naknadno je potvrdila da će Nizozemska ipak sudjelovati, povjerivši organizaciju drugoj televizijskoj kući.

Podsjetimo, Eurosong 2026. obilježio je bojkot čak pet zemalja zbog sudjelovanja Izraela u kontekstu sukoba u Gazi. Island, Irska, Nizozemska, Slovenija i Španjolska tada su odlučile ne sudjelovati, a Španjolska, Irska i Slovenija otišle su korak dalje i odlučile da neće ni prenositi natjecanje na svojim televizijama. Island i Slovenija još uvijek nisu donijeli konačnu odluku za 2027. godinu.

Foto: Lisa Leutner

Velika je vijest i da će Kanada debitirati na Eurosongu. Nakon što je njihova nacionalna televizija postala punopravna članica Europske radiodifuzijske unije, EBU je potvrdio njihov dolazak, što ih čini prvom zemljom koja debitira nakon Australije 2015. godine. Uz to, Makedonija se vraća nakon četiri godine pauze.

Unatoč ovim odustajanjima, očekuje se da će se u Bugarskoj natjecati oko 40 zemalja. Bugarska je dobila čast domaćinstva nakon pobjede njihove predstavnice Dare s pjesmom "Bangaranga". Natjecanje će se održati u Areni Burgas, s polufinalima 11. i 13. svibnja, te velikim finalom 15. svibnja 2027. godine. Rok za povlačenje prijava bez financijskih penala traje do sredine listopada 2026., pa će popis zemalja koje će sudjelovati uskoro biti konačan.

*uz korištenje AI-ja

