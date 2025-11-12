Stiže osma audicijska epizoda u 'Supertalentu': Evo tko dolazi osvojiti žiri, ali i brojnu publiku

Kroz sedam audicijskih epizoda dvanaesta sezona 'Supertalenta' otkrila je brojne izvanredne talente, a žiri je dosad dodijelio četiri zlatna gumba koji su pripali filipinskom glazbeniku Nicolasu Ypilu, talentiranoj ambideksterici Ivoni Dragičević, akrobatskom sastavu Duo Turkeev & Kids te pjevačkom dragulju Snežani Ljubojević. Ipak, najuzbudljivije tek dolazi! Pred nama su još samo tri audicijske epizode, a jedan zlatni gumb i dalje čeka svog sretnog vlasnika, kojemu će otvoriti vrata izravno u polufinale.

Foto: Nova Tv

Već ove nedjelje Supertalent nastavlja s nizom izvanrednih nastupa u osmoj audicijskoj epizodi koja donosi novu dozu vrhunske zabave. Večer će otvoriti Tamburaško društvo Dora Pejačević iz Našica, koji će pokazati kako popularne pjesme zvuče u njihovoj posebnoj tamburaškoj obradi, a sasvim drugačiji zvuk donosi Svebor Mihael Jelić, violinist koji glazbu stvara – uživo.

U izvedbi kakva se rijetko viđa, otkrit će kako instrument može zvučati moderno i energično. Karizmatični Gabriel Hernandez iz Dominikanske Republike pokazat će da se snovi mogu ostvariti ako dovoljno vjerujete u njih. Uvijek je bio drugačiji i kako bi mogao raditi ono što voli, odlučio je napustiti svoju domovinu i otići u SAD, a sada će svoj talent predstaviti i hrvatskoj publici.

Publiku će sigurno nasmijati i zabaviti glazbeni dvojac Petar i Joke, poznati kao 2 Ćelos, koji dolaze s točkom 'Narodnjaka na finjaka'. Pred audiciju najavljuju: 'Mi smo ono što bi Ed Sheeran bio da je rođen na Balkanu'.

Foto: Nova Tv

Pod umjetničkim imenom Ružmarin, u osmoj audicijskoj epizodi predstavit će se i Marin Ivić, strastveni zaljubljenik u Eurosong.

- Eurosong je najkičastije, najbolje i najveselije natjecanje na svijetu. Moram reći da sam razvio opsesiju. Moj nastup je kombinacija lip synca i promjene kostima koji imaju veze s Eurosongom - najavljuje kandidat pred svoju audiciju, dok iz Međimurja stiže preslatka Tia Končec, djevojčica koja voli ruski jezik i pjevanje.

Svojim glasom predstavit će se i Marina Godanj, Slavonka koja uz vođenje OPG-a njeguje i veliku ljubav prema glazbi, a još jedan pjevački nastup donosi Hrvoje Filipović, koji uz mikrofon vješto balansira i karate rukavicama, dok će Deni Karadža iz Bugojna pokazati što znači pjevati iz srca i punom snagom emocija.

Za pravu umjetničku čaroliju pobrinut će se Tena Grgić, magistra grafičkog dizajna koja će svoj talent predstaviti uživo pred publikom, spajajući boje, pokret i emociju u sasvim neočekivan nastup. Za dozu plesa pobrinut će se Mia Lovrenščak iz Slovenije, koja se nakon teške zdravstvene pauze vraća svojoj najvećoj ljubavi.

Dok se novi kandidati spremaju pokazati svoje talente, uzbuđenje pred osmu audicijsku epizodu Supertalenta raste. Nakon što je prošlotjedna epizoda donijela jedanaest nezaboravnih nastupa i dosegnula gotovo 1,1 milijun gledatelja, ostvarila je više od 50% udjela u gledanosti, čime je svaki drugi gledatelj bio uz emisiju. 'Supertalent' time je još jednom potvrdio status najgledanijeg zabavnog showa u zemlji. Tko će ove nedjelje osvojiti žiri, a tko publiku, saznajte u novoj epizodi Supertalenta ove nedjelje, od 20:15 na Novoj TV!

Foto: Nova Tv