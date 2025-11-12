Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVA DOZA ZABAVE

Stiže osma audicijska epizoda u 'Supertalentu': Evo tko dolazi osvojiti žiri, ali i brojnu publiku

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Stiže osma audicijska epizoda u 'Supertalentu': Evo tko dolazi osvojiti žiri, ali i brojnu publiku
4
Foto: Nova Tv

U prethodnim epizodama nove sezone članovi žirija zlatni su gumb stisnuli čak četiri puta, a do istog će cilja pokušati doći i neka nova lica

Kroz sedam audicijskih epizoda dvanaesta sezona 'Supertalenta' otkrila je brojne izvanredne talente, a žiri je dosad dodijelio četiri zlatna gumba koji su pripali filipinskom glazbeniku Nicolasu Ypilu, talentiranoj ambideksterici Ivoni Dragičević, akrobatskom sastavu Duo Turkeev & Kids te pjevačkom dragulju Snežani Ljubojević. Ipak, najuzbudljivije tek dolazi! Pred nama su još samo tri audicijske epizode, a jedan zlatni gumb i dalje čeka svog sretnog vlasnika, kojemu će otvoriti vrata izravno u polufinale.

Foto: Nova Tv

Već ove nedjelje Supertalent nastavlja s nizom izvanrednih nastupa u osmoj audicijskoj epizodi koja donosi novu dozu vrhunske zabave. Večer će otvoriti Tamburaško društvo Dora Pejačević iz Našica, koji će pokazati kako popularne pjesme zvuče u njihovoj posebnoj tamburaškoj obradi, a sasvim drugačiji zvuk donosi Svebor Mihael Jelić, violinist koji glazbu stvara – uživo.

OSIGURAJU JE Malena Patricija u Supertalentu 'rastura' na violini od milijun eura: Ima i specijalan kovčeg
Malena Patricija u Supertalentu 'rastura' na violini od milijun eura: Ima i specijalan kovčeg

U izvedbi kakva se rijetko viđa, otkrit će kako instrument može zvučati moderno i energično. Karizmatični Gabriel Hernandez iz Dominikanske Republike pokazat će da se snovi mogu ostvariti ako dovoljno vjerujete u njih. Uvijek je bio drugačiji i kako bi mogao raditi ono što voli, odlučio je napustiti svoju domovinu i otići u SAD, a sada će svoj talent predstaviti i hrvatskoj publici.

BILO JE SVEGA Sedma epizoda 'Supertalenta': Slovenka i Ukrajinka oduševile žiri, a povratnici opet nisu prošli
Sedma epizoda 'Supertalenta': Slovenka i Ukrajinka oduševile žiri, a povratnici opet nisu prošli

Publiku će sigurno nasmijati i zabaviti glazbeni dvojac Petar i Joke, poznati kao 2 Ćelos, koji dolaze s točkom 'Narodnjaka na finjaka'. Pred audiciju najavljuju: 'Mi smo ono što bi Ed Sheeran bio da je rođen na Balkanu'. 

Foto: Nova Tv

Pod umjetničkim imenom Ružmarin, u osmoj audicijskoj epizodi predstavit će se i Marin Ivić, strastveni zaljubljenik u Eurosong.

- Eurosong je najkičastije, najbolje i najveselije natjecanje na svijetu. Moram reći da sam razvio opsesiju. Moj nastup je kombinacija lip synca i promjene kostima koji imaju veze s Eurosongom - najavljuje kandidat pred svoju audiciju, dok iz Međimurja stiže preslatka Tia Končec, djevojčica koja voli ruski jezik i pjevanje.

S VISINA NA POZORNICU VIDEO Opa! Pogledajte kako je Katica iz Splita 'razdrmala' Supertalent hitom Siniše Vuce
VIDEO Opa! Pogledajte kako je Katica iz Splita 'razdrmala' Supertalent hitom Siniše Vuce

Svojim glasom predstavit će se i Marina Godanj, Slavonka koja uz vođenje OPG-a njeguje i veliku ljubav prema glazbi, a još jedan pjevački nastup donosi Hrvoje Filipović, koji uz mikrofon vješto balansira i karate rukavicama, dok će Deni Karadža iz Bugojna pokazati što znači pjevati iz srca i punom snagom emocija.

Za pravu umjetničku čaroliju pobrinut će se Tena Grgić, magistra grafičkog dizajna koja će svoj talent predstaviti uživo pred publikom, spajajući boje, pokret i emociju u sasvim neočekivan nastup. Za dozu plesa pobrinut će se Mia Lovrenščak iz Slovenije, koja se nakon teške zdravstvene pauze vraća svojoj najvećoj ljubavi.

ODUŠEVILA ŽIRI Ukrajinka Polina živjela je u kamionu: Pomoći ću roditeljima da kupe kuću ako pobijedim
Ukrajinka Polina živjela je u kamionu: Pomoći ću roditeljima da kupe kuću ako pobijedim

Dok se novi kandidati spremaju pokazati svoje talente, uzbuđenje pred osmu audicijsku epizodu Supertalenta raste. Nakon što je prošlotjedna epizoda donijela jedanaest nezaboravnih nastupa i dosegnula gotovo 1,1 milijun gledatelja, ostvarila je više od 50% udjela u gledanosti, čime je svaki drugi gledatelj bio uz emisiju. 'Supertalent' time je još jednom potvrdio status najgledanijeg zabavnog showa u zemlji. Tko će ove nedjelje osvojiti žiri, a tko publiku, saznajte u novoj epizodi Supertalenta ove nedjelje, od 20:15 na Novoj TV!

Foto: Nova Tv

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bling, Bling! Maja i Šime feštaju u Dubaiju. Njoj na ruci sjaji sat od 50.000 eura?! Pogledajte!
LUKSUZ

Bling, Bling! Maja i Šime feštaju u Dubaiju. Njoj na ruci sjaji sat od 50.000 eura?! Pogledajte!

Pjevačica Maja Šuput na svom se Instagram profilu pohvalila fotografijama s odmora u Dubaiju, gdje uživa u društvu 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza. Luksuza oko zaljubljenog para ne nedostaje, kupaju se u 'infinity' bazenu na vrhu zgrade, jedu u restoranima, a Maja na ruci nosi sat koji neodoljivo podsjeća na Rolex Daytona kojemu se cijena kreće oko 50 tisuća eura.
FOTO Nives Celzijus u svlačionici obukla crveni bikini, bujne grudi jedva su stale u njega
vruće, vruće....

FOTO Nives Celzijus u svlačionici obukla crveni bikini, bujne grudi jedva su stale u njega

Nema zime uz Nives Celzijus! Ovog je puta svoje pratitelje na Instagramu počastila kratkim videom u kojem u svlačionici pozira u crvenom bikiniju, a preko njega je obukla bijeli ogrtač. Ipak, on je poslužio više kao modni dodatak....
FOTO Nekada je osvajao srca gledateljica, a evo kako sad izgleda šarmantni Kurbaša
MILJENIK HRVATICA

FOTO Nekada je osvajao srca gledateljica, a evo kako sad izgleda šarmantni Kurbaša

Zvijezda domaćih sapunica danas vodi miran obiteljski život u Samoboru i rijetko se pojavljuje u javnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025