Kakav vikend! 'Vatreni' rešetali mreže diljem Europe, a Vušković je bio heroj dana u Njemačkoj

Hrvatski nogometni reprezentativci imali su impresivan vikend. Obilježili su ga ključnim ulogama i, što je najvažnije, golovima u najjačim europskim ligama. Od Španjolske do Nizozemske, napadači su bili ubojiti, a braniči čvrsti, potvrdivši sjajnu formu uoči klupskih i reprezentativnih izazova koji slijede.

Ante Budimir, Ivan Perišić, Josip Stanišić i Nikola Vlašić upisali su se u strijelce, dok je Joško Gvardiol bio stup obrane Manchester Cityja.

Budimir i Perišić vodili svoje momčadi do pobjeda

Apsolutni junak kola u španjolskoj La Ligi bio je Ante Budimir, koji je s dva gola predvodio Osasunu do uvjerljive pobjede 3-0 protiv Alavesa. Hrvatski napadač prekinuo je gotovo dvomjesečni golgeterski post u prvenstvu i to u velikom stilu.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Mrežu gostiju načeo je u 72. minuti fantastičnim volejem nakon ubačaja s desne strane, pokazavši zašto je jedan od najopasnijih skakača u ligi. Pobjedu je potvrdio samo devet minuta kasnije, kada je mirno realizirao penal za 2-0. Budimir je teren napustio u 89. minuti uz ovacije s tribina, a ovim je nastupom ispisao i povijest kluba, izjednačivši se s Javadom Nekounamom kao stranac s najviše nastupa za Osasunu (197).

U Nizozemskoj je pobjedu svojoj momčadi donio neumorni Ivan Perišić. Njegov PSV Eindhoven gubio je na teškom gostovanju kod Utrechta, no uspio je doći do preokreta i pobjede 2-1.

Ključni trenutak dogodio se u 76. minuti, kada je Perišić savršeno tempirao utrčavanje na prvu stativu nakon kornera i glavom poslao loptu u mrežu za veliko slavlje vodeće momčadi Eredivisie. Bio je to njegov drugi prvenstveni gol sezone, no uz sedam asistencija, jasno je koliko je važan za igru PSV-a.

Stanišić i Vlašić precizni u Njemačkoj i Italiji

Sjajne vijesti stigle su i iz Bundeslige, gdje je Josip Stanišić odigrao jednu od najboljih utakmica u dresu Bayerna. U visokoj pobjedi 4-0 protiv Heidenheima, kojom su Bavarci osigurali naslov jesenskog prvaka, Stanišić je bio strijelac i asistent.

Već u 15. minuti najbolje se snašao u gužvi nakon kornera i iz blizine zabio za vodstvo. Kasnije je upisao i asistenciju za treći gol, okrunivši tako svoju sjajnu predstavu na desnom boku.

Fantastičan niz nastavio je i Nikola Vlašić u talijanskoj Serie A. Njegov Torino slavio je minimalnu, ali iznimno važnu pobjedu 1-0 na gostovanju kod Sassuola, a čovjek odluke bio je upravo hrvatski veznjak.

Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag

Vlašić je u 66. minuti preuzeo odgovornost i sigurno izveo kazneni udarac, donijevši svojoj momčadi tri boda. To mu je bio četvrti gol u posljednjih pet ligaških utakmica, čime je potvrdio da proživljava najbolje dane u dresu "bikova".

Gvardiol zaključao obranu Cityja

Iako se nije upisao u strijelce, Joško Gvardiol odigrao je još jednu sjajnu utakmicu za Manchester City, koji je rutinski s 3-0 svladao West Ham i barem privremeno zasjeo na vrh Premier lige. Gvardiol je odigrao cijeli susret na poziciji središnjeg braniča i bio gotovo besprijekoran.

Budući da gosti nisu predstavljali veliku prijetnju, često se priključivao napadu, a u završnici je i sam mogao zabiti, no njegov udarac glavom nakon kornera otišao je malo pored gola. Zanimljiv detalj zbio se nakon utakmice, kada su kamere uhvatile trenera Pepa Guardiolu kako u žustrom razgovoru Gvardiolu objašnjava taktičke zamisli, što samo pokazuje koliko povjerenja ima u mladog hrvatskog braniča.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Ovaj sjajan vikend za hrvatske nogometaše zaokružili su i neki drugi zapaženi nastupi, poput onog Luke Vuškovića u Njemačkoj, koji je herojskom reakcijom spasio život suigraču nakon sudara.