Liječnica o novom trendu: 'Zbog hot joge može se kolabirati'

Hot joga i pilates sadrže vježbe snage, fleksibilnosti, izdržljivosti i ravnoteže u trajanju od 60 do 90 minuta, a izvode se u zagrijanoj prostoriji na 35 do 40 stupnjeva Celzijevih uz 50 posto vlažnosti zraka.

POGLEDAJTE VIDEO: Sup joga na daskama

Pokretanje videa ... Video: 24sata/Video

Vruću jogu diljem svijeta prakticiraju od sedamdesetih, dok se vrući pilates pojavio prije 15 -tak godina. Treneri i voditelji obje metode ističu kako je riječ o vrlo preciznom načinu tjelovježbe jer toplina, tvrde oni, pomaže u poboljšanju fleksibilnosti mišića, što omogućava dublje istezanje i bolje izvođenje pokreta.

Foto: Dreamstime_

Pobornici ove metode ističu i da znojenje poboljšava detoksikaciju organizma i poboljšava cirkulaciju te povoljno utječe na mentalno zdravlje i smanjuje stres, a ujedno vodi do bržeg gubitka viška kilograma. No domaći stručnjaci ne slažu se s tim. Kineziolog i osobni trener Tomislav Lubenjak navodi kako organizam najbolje funkcionira pri temperaturama od 24 do 25 stupnjeva Celzijevih.

- Riječ je o temperaturi zraka koja omogućuje najbolje funkcioniranje tijela i mišića. Naime, temperature iznad 25 stupnjeva uzrokuju povećani stres, a time se značajno usporava faza oporavka koje je važna kao i sam trening. Ako usporite fazu oporavka, rezultati su lošiji. Također, ideja o boljem gubitku kilograma je samo privid, jer se u takvim uvjetima tijelo ubrzano znoji čime gubi tekućinu. Onog trenutka kad se nakon treninga tekućina nadoknadi, kilogrami su i dalje tu - objasnio je Lubenjak navodeći da je za kvalitetno mršavljenje najvažniji omjer unosa i potošnje kalorija kao i intenzitet i trajanje treninga.

- Isto tako, koliko mi je poznato, liječnici upozoravaju na negativne aspekte fizičkog napora pri visokim temperaturama, tako da ne vidim povoljan učinak na zdravlje ni u ovom kontekstu hot joge ili pilatesa. Čini mi se da tako nešto ima smisla jedino ako se netko iskusan priprema za neki sportski cilj u specifičnim uvjetima - kazao je Lubenjak.

Dvojbe oko zdravstvenog učinka potaknula je smrt sportaša tijekom seanse vruće joge u Orlandu u SAD-u prošlog tjedna. Preminuo je bivši američki košarkaš Brandon Hunter (42), a obitelj i liječnici tvrde da je bio odličnog zdravstvenog stanja. Službeni uzrok smrti mrtvozornik još nije objavio.

- Preporučio bih ljudima trening u normalnim uvjetima, jer vrućina neće pomoći efikasnijem mršavljenju ni drugim aspektima tjelovježbe - zaključio je Lubenjak.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

- Tjelovježbom se organizam zagrijava i treba mu više kisika, a poznato je da vježbanje na temperaturama iznad 24 ili 25 stupnjeva Celzijevih nije preporučljivo. To vodi do pregrijavanja tijela, pa ljudi mogu u tom slučaju kolabirati, dehidrirati ili se suočiti sa poremećajima svijesti i drugim zdravstvenim komplikacijama - zaključila je liječnica obiteljske medicine dr. Nataša Ban Toskić.