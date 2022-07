Mršavite uz ovih 10 top savjeta: Ako niste gladni da pojedete jabuku, dosadno vam je...

1. ZAPOČNITE DAN S TJELOVJEŽBOM

Učinite ono što nikada niste - navijte alaram 30 minuta ranije i odradite trening, kratko trčanje ili bilo što rekreativno kako biste jutro započeli aktivnije. Po jutru se dan poznaje! Istraživanja pokazuju da ljudi koji treniraju ujutro su vitalniji i skloniji bržem mršavljenju te imaju kvalitetniji san. Neka vaš hormon sreće krene aktivno ujutro da bi vaš osmijeh trajao kroz dan.

2. NOSITE SI OBROKE I SNACK-ove

Planiranje obroka kroz dan definitivno će umanjiti prejedanje i posezanje za pekarskim proizvodima te pregladnjelima pretrpavanjem. Većina ljudi kada ulazi u fazu mršavljenja relativno dobro organizira glavne obroke, ali često “padaju” na međuobrocima jer ako ih nisu isplanirali nesvjesno će posegnuti za malim količinama svega što im nije potrebno u tom trenutku. Nosite sa sobom pakiranja orašastih plodova, sjemenki, jogurt, jabuku, komadića sira…

3. POJEDITE JABUKU

Ako niste dovoljno gladni da pojedete cijelu jabuku, niste gladni već vam je dosadno.

Uvijek nosite jabuku sa sobom i neka vam to bude mjera koliko ste zaista gladni. Ne samo što su niskokalorične već sadrže puno vode te su pune vlakana. Imaju vrlo nizak glikemijski indeks.

Konzumiranje hrane s niskim glikemijskim indexom pomaže u gubitku kilograma jer ona održava jednaku količinu šećera u krvi zbog čega smo rjeđe gladni. Pune su oksidansa što također pomaže pri mršavljenju. Osim toga vrlo su praktične, a praktičnost je ključni aspekt kada želimo zdrav život koji je održiv.

4. NEKA VAM UNOS VODE POSTANE RUTINA

Pripremite si bocu vode na vidljivo mjesto i neka vam bude vaša nova rutina. Trenutak kada osjetite da ste jako žedni je već znak dehidracije. Ako redovito pijete vodu kroz dan, ne samo da ćete pridonijeti bržem mršavljenju, već i ako pijete vodu prije obroka definitivno će vam smanjiti osjećaj gladi što posljedično znači i mogućnost prejedanja.

Izbacite slatka pića, alkohol, sokove, “light” varijante pića i neka vam voda bude broj jedan hidratacije. Koža će vam također biti zahvalna.

5. IZBALANSIRAJTE SVOJ TANJUR

Obrok ne mora biti super kompliciran da bi bio hranjiv. Proteini + povrće + cjelovite žitarice i ručak je poslužen. Dodavanjem više proteina i povrća na tanjur jednostavan je način da obroci budu ispunjeni. Ima smisla: proteini, proizvodi bogati hranjivim tvarima i cjelovite žitarice bogate vlaknima izvrsno će vas zasititi i zadržati dulje sitima.

6. JEDITE ČEŠĆE

Pokušajte se organizirati da uz tri glavna obroka uvijek imate i bar dva manja međuobroka. Češće jedenje definitivno će vam smanjiti osjećaj gladi te nećete imati potrebu posegnuti za nezdravim namirnicama. Također dugi razmaci između obroka mogu dovesti do smanjenja bazalnog metabolizma. Kada je tijelo u modu "gladovanja" ono štiti pohranjenu masnoću i umjesto toga koristi nemasno tkivo ili mišiće kako bi mu osiguralo neke od kalorija koje su mu potrebne za funkcioniranje.

7. RADITE ONO ŠTO VAS ISPUNJAVA

Biti tjelesno aktivan ne znači isključivo odlazak u teretanu ili mukotrpno znojenje; stavite slušalice u uho, pustite glazbu i probudite hormon sreće plešući, brzim hodanjem, plivanjem, pranjem prozora, šetnjom psa, a možete se i upisati na željeni trening ili bilo što gdje možete biti sami sa sobom i u dobrom raspoloženju.

8. IZBACITE ŠEĆER IZ KAVE ILI ČAJA

Većina uživa u jutarnjim i popodnevnim ispijanjima kave znajući da je kava puna antioksidansa i korisnih spojeva. Ispijanje kave može potaknuti mršavljenje povećanjem razine energije te svojom vrlo niskom razinom kaloričnosti. Kava s kofeinom može potaknuti vaš metabolizam za 3 - 11 posto te smanjiti razvoj dijabetesa tipa 2.

Ali sve to ima vrlo pozitivan učinak kada pričamo o crnoj kavi bez šećera. Probajte smanjiti unos šećera u kavu i shvatit ćete s vremenom koliko je sam okus kave bolji i ukusniji bez bespotrebnog sladila koje u potpunosti mjenja izvorni okus kave. Krenite sa smanjivanjem malo po malo, sve dok ne dođete do "zero sugar". Kava bez šećera postat će vam nova navika i vrlo brzo ćete se sami sebi čuditi kako do sada uopće niste uživali u pravom i izvornom okusu kave. Isto vrijedi i za čaj.

9. VIŠE VOĆA I POVRĆA

Voće i povrće su izuzetno zdrave namirnice koje pomažu pri mršavljenju. Osim što su bogati vodom, hranjivim tvarima i vlaknima, obično imaju vrlo nisku kalorijsku vrijednost.

Neka pola vašeg tanjura uvijek bude povrće, a međuobrok kombinirajte s bobičastim ili sezonskim voćem. Studije pokazuju da ljudi koji unose više voća i povrća imaju tendenciju bržem i lakšem mršavljenju.

10. KRENITE MALIM KORACIMA

Svi smo drugačije i ne znači da će za svaku osobu djelovati isti plan mršavljenja. Fokusirajte se na sebe i ne uspoređujte se. Također si nemojte zadavati velike ciljeve jer vas brzo mogu odmaknuti s puta akoo se ne počnu ostvarivati onako kako ste vi to zamislili. Krenite malo po malo, nagradite se za male uspjehe, budite nježni prema sebi. Biti dobar prema sebi i osjećati se dobro u svojoj koži također je jako bitna stavka u ostvarivanju svog cilja. Nježno i lagano, dan po dan.

