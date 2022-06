Želite se riješiti viška kilograma na trbuhu? Ova vježba se često podcjenjuje, a učinkovita je

Riječ je o zadatku koji zahtijeva ozbiljan fokus na tri stvari, a to su prehrana s kalorijskim deficitom, izvođenje treninga snage i kardio vježbe.

Profesionalni fitness treneri su za EatThis otkrili kojim malim promjenama u vježbanju možete postići rezultate bez puno muke. Kažu da je trening snage ključan za tvrdoglavo salo na trbuhu. Preporučuju najmanje dva do tri treninga na tjedan i uz trening snage valja kombinirati kardio vježbe. To može biti trčanje, vožnja bicikla, plivanje ili uspinjanje po stepenicama.

Pojedinci podcjenjuju hodanje kao sredstvo za mršavljenje, iako je vrlo učinkovito. Niskog je utjecaja, izvrsno za oporavak i može se raditi na velikim udaljenostima i vremenskim intervalima. Promijenite ga tako da vam ne bude dosadno i rotirajte ono što radite svaki tjedan. Željet ćete napraviti što više koraka u danu.

Razlog zašto je važno to pojačati? Iako možda vježbate u teretani, izvan nje uglavnom sjedite. No ako želite izgubiti salo na trbuhu, morate hodati svaki dan. Kada je u pitanju hodanje, postoje načini za povećanje sagorijevanja kalorija koji će vam pomoći na putu do željene težine.

Penjanje uz brdo

Jedan od načina da povećate težinu hoda kako biste sagorjeli više kalorija je povećanje nagiba. Hodajući uzbrdo, tjerate svoje tijelo da radi jače, regrutirajući više mišića oko kukova i nogu. Pronađite brdo u svom susjedstvu, parku ili gradu i hodajte njime sve do vrha. Vratite se dolje i ponovite još nekoliko krugova. Količina vremena koju ćete utrošiti na hodanje po ravnom je ista, no hodanje uz brdo zahtijeva više energije.

Promijenite tempo

Osim povećanja nagiba i uspona, još jedan način sagorijevanja više kalorija i masti tijekom hodanja je povećanje brzine. Ako ste navikli hodati ležernim tempom, ubrzajte. Sa svakom novom šetnjom pred sebe stavite izazov da idete još brže. Možete mjeriti koliko je obično potrebno za hodanje uobičajenom rutom, a zatim pokušajte biti brži od toga. Ako tek počinjete i gradite svoju izdržljivost, možete izvoditi intervale izmjenjujući razdoblja kratkih, žustrih šetnji i redoviti tempo.

U šetnju uključite vježbe snage

Tijekom šetnje možete pojačati rad nogu uključivanjem nekoliko vježbi s tjelesnom težinom. Izvodite jednu po jednu, ili sve zajedno prije nastavka šetnje.

Čučnjevi (15 ponavljanja)

Držite torzo uspravno i čvrsto stegnutu jezgru te spustite bokove dok ne budu paralelni s tlom. Zatim se vratite u uspravan položaj.

Iskorak u hodu (10-15 ponavljanja za svaku nogu)

Započnite pokret dugim korakom i iskorakom naprijed s jednom nogom. Čvrsto postavite stopalo, a zatim se spustite držeći tijelo pod kontrolom dok stražnje koljeno nježno ne dodirne tlo. Kada koljeno dotakne tlo, zakoračite drugom nogom i ponovite.

Udarci u zadnjicu (15 ponavljanja za svaku nogu)

Ispruženih ruku sa strane, počnite udarati petama natrag prema gluteusima, savijajući tetive koljena pri svakom ponavljanju.

Visoki skip (10 ponavljanja za svaku nogu)

Držeći torzo uspravno a jezgru čvrsto, počnite marširati koljenima iznad kukova.

Prije nego što to shvatite, skinut ćete salo s trbuha i postići svoje ciljeve.

