Otišla je na 'vampirski tretman' vagine: Sad se osjećam odlično

Od svoje 14. godine trpi bolove i neugodu zbog suhoće rodnice, zbog čega je u mladosti imala velikih problema u vrijeme menstrualnih ciklusa, ali i u svakodnevnom životu, ispričala je 44-godišnja Sam u TV emisiji 'Embarrassing Bodies', koja se nakon sedam godina vratila na ekrane u Velikoj Britaniji.

- Nisam mogla nositi tampone, tange ili traperice, a onda sam mnogo kasnije na odmoru 2011. imala seks i bilo je jako bolno – priča, iako joj je, dodaje, teško iznositi takve detalje ovako javno. No, smatra da su prednosti ovakvih razgovora veće od mane za one koji javno istupaju, pa je zato i podijelila priču o svom problemu.

Njena dijagnoza je, kaže, lichen sclerosus, ili 'sklerozni lišaj', neizlječivo upalno stanje kože. To je stanje zbog kojeg se stvaraju bijele mrlje na koži, uz jaki svrbež, zbog kojeg se koža često može i raskrvariti. Obično zahvaća genitalno i analno područje, iako se može pojaviti i na drugim dijelovima tijela.

Može ju dobiti svatko, no češće se javlja kod žena u postmenopauzi, a ako se dijagnosticira na vrijeme može se liječiti kremama ili mastima koje pomažu vratiti normalniji izgled koži i smanjuju sklonost stvaranju ožiljaka. No, stanje se može ponavljati, pa je potrebna redovita kontrola.

Sam, koja živi u Essexu, s partnerom i 17-mjesečnim djetetom, kaže kako je njoj na kraju bio potreban 'vampirski' tretman vagine. Progovorila je zato da pomogne ženama koje se suoče sa sličnim problemom.

- Kao tinejdžerica, nisam bila sigurna što s mojim genitalijama nije u redu i uglavnom sam šutjela, jer mi je bilo jako neugodno. To je trajalo godinama. Išla sam u kliniku za seksualno zdravlje i obavila preglede kod više liječnika, ali su mi stalno govorili da je to upala i savjetovali da koristim klasične protuupalne kreme, kao što je Canesten – priča. No, kad je 2011. godine na odmoru prvi puta doživjela mučno seksualno iskustvo, te izrazite bolove uslijed pucanja kože unutar rodnice, ozbiljno se zabrinula.

- Bilo je jako neugodno i bolno. To pucanje kože bilo je slično pucanju međice kod poroda, zbog čega kasnije i nisam mogla roditi prirodnim putem, već sam morala na carski rez. To je očito imalo veliki utjecaj na moje spolno zdravlje. Prepisan mi je lidokain, tako da umrtvi to područje, kako bih mogao voditi ljubav s partnerom bez bolova, no prije toga mjesecima nisam mogla imati odnose, jer je bilo previše bolno – priča Sam.

Dodaje kako je imala sreću jer su svi partneri s kojima je bila imali razumijevanja i nastojali pružiti podršku, no bilo je trenutaka kad se više i nije osjećala kao žena.

- Bilo je baš razarajuće za dušu – kaže. Tek nakon posjeta ginekologu u ulici Harley, koji je uzeo komad tkiva za biopsiju, napokon joj je dijagnosticiran sklerozom lišaja. Imala je 34 godine.

- Nikad prije nisam čula za to, no doživjela sam ogromno olakšanje, jer sam napokon znala u čemu je problem te da postoje tretmani kojima se on liječi – priča. Prije toga već je isprobala steroidne i estrogenske kreme, no prva je samo pogoršala stvari, a druga nije ništa poboljšala. Potom su je uputili na operaciju gdje joj je uklonjen višak kože sa genitalija, u nadi da će lakše zacijeliti, ali nije uspjelo.

- Tad sam bila jako razočarana, jer sam se nadala da će to pomoći. Srećom, moj ginekolog predložio je sudjelovanje u kliničkom ispitivanju terapije matičnim stanicama i to je značajno poboljšalo stvari – priča žena. Tako je prvo 2015., pa onda i 2017. prošla zahvat tijekom kojega su joj uzeli mast s nogu i ubrizgali u vaginu, kako bi potaknula rast zdravije kože.

- Morala sam uzeti slobodno vrijeme radi oporavka nakon svakog zahvata i imam trajna udubljenja na nogama gdje su uzeli masnoću, ali to je poboljšalo stanje. No, tijekom posljednje dvije godine ponovno su se počeli javljati poznati simptomi i opet sam doživljavala pucanje kože tijekom seksa – priča.

U emisiji sa Sam sudjeluje i dermatologinja dr. Jane Leonard, jedna od četvero liječnika koji sudjeluju u projektu, koja ju je uputila stručnjaku iz Harley Streeta. Tamo su joj preporučili injekcije plazme bogate trombocitima (PRP).

- To je u osnovi postupak u kojem uzimate uzorak krvi od pacijenta, odvrtite ga u centrifugi da odvojite crvene stanice od plazme, a zatim ubrizgate pacijentu plazmu, koja je bogata esencijalnim ljekovitim sredstvima, na mjesto na kojem je to potrebno. U ovom slučaju, to je vagina – pojašnjava dr. Leonard. Princip je isti onome što poznajemo pod 'vampirskim' tretmanima lica, pomlađujućem postupku koji preferiraju mnoge slavne osobe, poput Kim Kardashian.

- Tako se liječenje bazira samo na iskorištavanju nevjerojatne sposobnosti našeg imunološkog sustava za to da potakne iscjeljivanje bilo kojeg područja u organizmu – pojašnjava liječnica, dok Sam kaže kako je postupak bio malo bolan i nakon toga se neko vrijeme osjećala malo otečenom.

- No, sada se osjećam odlično. Nosim traperice, ne boli me niti ne svrbi, mogu se seksati kad god poželim. Lijepo je znati da ako se moji simptomi vrate, postoji nešto što mogu učiniti, umjesto da se borim s mišlju da ću to morati trpjeti do kraja života – kaže.

Dr. Jane Leonard posebno je pohvalila svoju pacijenticu Sam, naglasivši kako puno ljudi ne bi bilo uporno u obilasku liječnika s ciljem da se pronađe rješenje.

- Te se stvari zato ponekad guraju pod tepih, no to ne treba činiti. Sam je pravi primjer toga kako se upornost može isplatiti – zaključuje.

Što je 'lichen sklerozus'?

Riječ je o stanju kože koje uzrokuje svrbež i bijele mrlje na genitalijama i/ili drugim dijelovima tijela. Te se mrlje lako mogu raskrvariti. Uzrok problema nije poznat, ali može biti povezan s time da imunološki sustav greškom napada i oštećuje kožu. Ne postoji lijek, ali se nekim metodama može ublažiti simptome.

Pogađa ljude svih dobnih skupina, uključujući djecu, ali je mnogo češći kod žena starijih od 50 godina. Ovo stanje povećava rizik od raka na vulvi, penisu ili anusu. Iako taj rizik nije visok, dobro je redovito se kontrolirati.

