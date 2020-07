U četvrtak uz novine darujemo kuharicu s top ljetnim receptima

<p>Narančasto, žuto i crveno voće i povrće sadrži biljne pigmente koji potiču pigmentaciju i posjeduju antioksidativno djelovanje. Zato je ljeti dobro koristiti rajčicu. </p><p>Ona obiluje vrijednim nutrijentima i fitokemikalijama te ima važno mjesto u prehrani kojom želimo prevenirati bolesti srca i rak. </p><p>- Bez obzira na to radi li se o sirovim rajčicama, juhi ili umaku od rajčice, povišen unos ovoga povrća je korak prema boljem zdravlju - kaže prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender. Tu je i bosiljak koji dokazano štiti od raka. Stavljajte ga u ukusne salate, a u knjižici koja u četvrtak, 16. srpnja donosimo recepte za njih. Najbolji izvori proteina koje možete dodati u njih su nemasno meso peradi li ribe, kuhano jaje, sirevi ili mahunarke.</p><p>Ljeto nosi i potencijalne opasnosti, a jedna od njih je i trovanje hranom. Otkrivamo kako se zaštititi od trovanja, odnosno kako pripaziti kod pripreme hrane. Općenita preporuka je da treba barem 1,5 do 2 litre vode na dan. Za one koji baš i ne vole piti vodu, donosimo savjete kako napraviti svoju verziju vode s okusom. Meso koje je stvoreno za ljeto je ono od tune. Mnogi tvrde da je odrezak od tune zahtjevan, a Vladimir Šajnović iz zagrebačkog restorana Cheflja otkriva tajnu njegove pripreme. Otkrio je i u kojim kombinacijama ga možete poslužiti.</p><p>Kako organizam traži nešto lakše obroke po ljetnim vrućinama, dobro je isprobati recepte s punjenim povrćem.<br/> Ljubitelji koktela bit će oduševljeni receptima koje je odabrao vrhunski koktel majstor Marin Nekić.</p><p>Za one koji više vole deserte, donosimo slatka jela bez mlijeka.</p>